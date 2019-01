Facebook vuelve a la polémica pero no, no preinstala su aplicación en los móviles de Samsung

Te compras un flamante Samsung Galaxy S8, lo enciendes por primera vez y ves algo raro. ¿Qué hace ese icono de Facebook en el escritorio del móvil? "Si yo no uso Facebook" o "Si yo no he instalado nada" podrán ser algunas de tus reflexiones, pero es que resulta que ese icono está ahí y no se puede desinstalar.

¿Por qué no se puede? Pues por la sencilla razón de que no es la aplicación móvil de Facebook como tal, sino el acceso directo a su instalador. Esa "cuasi-preinstalación" de esta aplicación es lo que ha encendido de nuevo la polémica que rodea a la red social en los últimos tiempos, porque este movimiento se parece demasiado al tradicional crapware que hemos sufrido en PCs y portátiles durante años y que también empieza a contaminar nuestors móviles.

Un icono engañoso

La polémica de la que hablaban inicialmente en Bloomberg destacaba cómo la presencia de este icono es ciertamente extraña, ya que como comentan nuestros compañeros de Xataka Android, no es el icono con el que se lanza la aplicación de Facebook como tal.

Samsung only ship the stub version of Facebook on their phones. It’s basically a non-functional empty shell, acts as the placeholder for when the phone receives the “real” Facebook app as app updates https://t.co/KHdkF9fFyK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 8 de enero de 2019

Jame Manchun, una desarrolladora que analizaba el problema, explicaba cómo funcionan este tipo de "conchas vacías" y destacaba que "es fácil ser paranoico por tratarse de Facebook, pero pensar que la aplicación te espiará siendo tan solo un stub o ha sido deshabilitada es reaccionar de forma exagerada".

Samsung phones, and most other Androids, have had the Facebook app pre-installed for years. Except it’s not a full app that’s pre-installed, it’s basically a stub placeholder waiting to install the latest full/proper app when the phone is set up. This is an amazing non-story. https://t.co/SErtauYIp7 — Andrew Martonik (@andrewmartonik) 9 de enero de 2019

Esa aplicación no está preinstalada, y como dice José García Nieto en ese artículo, este icono es en realidad una versión stub, es decir, una aplicación que sirve a aplicaciones más grandes y que en este caso se refiere al instalador de la app de Facebook para Android. La práctica lleva en realidad años haciéndose en móviles Android.

Al pulsar sobre ese icono no se ejecuta Facebook, sino que se nos pide actualizar la aplicación (en realidad debería decir "Instalar", porque la instala) para comenzar a usarla normalmente.

Esta especie de enlace directo es un pequeño script que por ejemplo ocupaba 147 KB en las pruebas de nuestros compañeros. Si uno pulsa sobre él se le pide que actualice la aplicación, sin más: no podrás hacer otra cosa, y si efectivamente aceptas esa actualización se descargará e instalará la aplicación de Facebook real, que ocupa 67 MB según esas mismas pruebas.

¿Es o no es crapware?

El llamado crapware es un término que hace referencia a software preinstalado pero no deseado por el usuario. La práctica lleva años siendo utilizada por empresas software que promocionan el uso de sus productos a través de acuerdos con fabricantes de PCs y portátiles, y desde hace algún tiempo es también común encontrar en nuestros smartphones este tipo de componentes que no habíamos pedido.

Juegos y aplicaciones de todo tipo (como los antivirus, crapware clásico) han sido grandes protagonistas de este tipo de acuerdos comerciales entre esas empresas, y ahora Facebook parece estar usando también esta técnica en algunos dispositivos.

El hecho de que ese icono no sea el de una aplicación propiamente dicha sino el de un acceso a su instalación mitiga sin duda esa definición, pero ¿por qué está ahí en primer lugar? ¿Por qué presupone el fabricante que yo voy a querer utilizar Facebook? Esa presunción parece igual de molesta que la preinstalación en sí, aunque ciertamente el stub no ocupa ni mucho menos tanto espacio ni tampoco está ejecutándose en segundo plano como algunos podrían pensar.

Aquí es probable que la polémica sea algo exagerada, sobre todo cuando esa práctica como decimos lleva años produciéndose y el icono es en realidad una especie de acceso directo al instalador, sin más. Es cierto que no se puede borrar del teléfono, pero sí se puede desactivar, pero el caso de Facebook es casi irrelevante cuando consultamos el historial de aplicaciones preinstaladas por otros fabricantes que además no podíamos desinstalar.

Apple también ha tenido su propia polémica al respecto, aunque ha puesto solución parcial en iOS 12. En Android este tipo de prácticas son lamentablemente frecuentes, y es posible desinstalar ese crapware o ese bloatware incluso cuando nos lo ponen difícil.

La presencia del icono de Facebook puede resultar molesta para muchos, pero su impacto real a la experiencia de usuario es mínimo, aunque sea molesto que no podamos desactivar esa versión stub de la herramienta. Eso es en parte lo que ha generado tanta polémica en este caso concreto con Facebook, una red social que en los últimos tiempos no está dando demasiadas alegrías a sus usuarios.