Esto es todo lo que sabemos del LG G6 a apenas una semana de su presentación oficial

El Mobile World Congress 2017 ya está a la vuelta de la esquina, y poco a poco vamos conociendo más detalles sobre los móviles que serán presentados durante el evento de Barcelona. Y Después de que fracasase la apuesta modular de su anterior buque insignia, LG es uno de los fabricantes que más necesita lucirse con su nuevo dispositivo para recuperar el terreno perdido.

El arma elegida para recuperar este protagonismo es el LG G6, del que cuando más se acerca su presentación más datos se van filtrando a la red. Ya tenemos datos suficientes para hacernos una idea de todo lo que podría depararnos el dispositivo, por lo que hoy traemos un resumen con todo lo que sabemos sobre él.

Pero antes de empezar tenemos que dejar clara una cosa. Algunos de los detalles que leeréis hoy están confirmados por LG, pero la mayoría de ellos son un reflejo de lo que apuntan rumores y filtraciones, por lo que sigue habiendo margen para las sorpresas y para que el día de la presentación no acertemos en todo lo que decimos.

Adiós concepto modular, hola unibody

Uno de los principales titulares respecto a este dispositivo es que abandonará la idea del concepto modular. Esto significa que se acabó poder ampliar las cualidades del móvil mediante el sistema de módulos LG & Friends. Esta decisión repercutirá en el diseño, que previsiblemente pasará a ser unibody con marcos metálicos y una atractiva curvatura en las esquinas.

Esta característica, la del cuerpo unibody, traerá consigo una buena y una mala noticia. La buena es que el dispositivo será resistente al agua, mientras que por otro lado, en esta ocasión, no tendrá la batería extraíble que lleva defendiendo desde hace tres generaciones. De confirmarse esto el G6 se parecerá un poco más al resto de gamas altas, aunque sacrificando uno de sus sellos de identidad.

La pantalla por su parte parece abandonará el formato 16:9 para apostar por un ratio de 18:9 con pantalla QHD+. También parece confirmarse que prácticamente no tendrá bordes por delante, algo que haría que su rumoreado tamaño de 5,7 pulgadas no impida que podamos manejarlo con una sola mano. Además, LG introduciría el sistema in-Touch que mejora la respuesta táctil y un nivel de brillo más alto para mejor visibilidad bajo el sol.

No esperamos que los bordes de la parte frontal estén tan extremadamente ajustados como los del Mi Mix, pero sí lo suficiente como para que LG se muestre confiado y convierta esta característica en el gran atractivo de las invitaciones que ha enviado para su evento de presentación. Además, hace unos días salió a la venta la primera funda para este dispositivo, y en sus fotos pudimos confirmar otros aspectos rumoreados del diseño como que tendrá jack de audio de 3,5 mm y la ranura USB de Tipo-C para la carga.

Sensor de huellas, doble cámara y tres modelos

La aparición de esta funda, en cuyas imágenes se puede ver la parte trasera del dispositivo, también vuelven a confirmar algo que habíamos visto a principios de mes en otra filtración: que LG continuará apostando por una doble cámara trasera. LG fue una de las marcas que se adelantó a Apple con este tipo de cámara en su LG G5, por lo que era de esperar que ahora que los de la manzana han reforzado la tendencia ellos sigan apostando por ella.

Otro de los aspectos que la filtración ha confirmado es el de la presencia, como en el modelo anterior, de un lector de huellas colocado en la parte trasera. Esta parte trasera, por cierto, será de metal según todos los rumores. El G5 ya lo tenía, y después de la última filtración en la que ayer pudimos ver mucho mejor el diseño del G6, parece casi confirmado que también lo tendrá.

Según se filtró en un registro de marcas, el LG G6 tendrá otros dos hermanos pequeños. Por una parte tendríamos un G6 Lite que presumiblemente ocuparía el puesto de hermano con especificaciones ligeramente inferiores del G5 SE del año pasado, y por otro un G6 Compact que podría imitar la idea de Sony de ofrecer un dispositivo de gama media-alta con un tamaño más contenido.

En cualquier caso, esto último no ha sido reforzado por más filtraciones ni por ninguna información oficial de los coreanos, y siempre queda la posibilidad de que sean modelos que se queden en mercados determinados. Por lo tanto, a espera de más noticia lo dejaremos en el cajón de las posibilidades con las que LG podría sorprendernos en dos semanas.

Snapdragon 821 y audio de gran calidad

Pero si hay algo que está dando de qué hablar en este LG G6 es su procesador. El peaje que tendrá que pagar por ser presentado antes de Samsung será el no poder equipar el procesador Snapdragon 835 de Qualcomm, y tener que conformarse con el 821 presentado el verano pasado. Y todo porque temporalmente o no, el 835 es para Samsung y se estrenará con el Galaxy S8.

Sí, el Snapdragon 835 es superior al 821, pero tampoco lo es tanto como para suponer una diferencia insalvable para la mayoría de usuarios. Por lo tanto, el sacrificarlo en pos de un procesador sólo seis meses anterior a cambio de llegar antes al mercado tampoco es una descracia para LG, y de hecho podría acabar siendo bueno.

En cuanto al resto de especificaciones, una filtración apuntó a 4 GB de memoria RAM como el modelo anterior, aunque también hay otras que mantienen la esperanza de 6 GB. También se espera que su almacenamiento interno sea de 64 y 128 GB ampliables mediante tarjetas microSD, y que las cámaras duales traseras sean de 16 megapíxeles.

Otra de las bazas del dispositivo es que LG ha confirmado que vendrá con un chip de audio Quad DAC mejorado. Según la propia empresa, el chip de audio de su próximo buque insignia ofrecerá un sonido más nítido y eliminará casi totalmente la distorsión. Se trata de una versión mejorada del chip que equipaba el LG V20 que controlará los canales izquierdo y derecho de forma separada, lo que da como resultado un audio más equilibrado.

Asistente virtual, seguridad y pantalla dividida

Tras los problemas de Samsung con sus baterías el año pasado, LG quiere tratar de dejar claro que el suyo será su móvil más seguro hasta la fecha. Un smartphone cuyas baterías han sido sometidas a rigurosas pruebas para garantizar que no den problemas, y que incluso integrará un sistema para disipar el calor y evitar sobrecalentamientos.

La privacidad también es un aspecto que quieren cuidar, y vendrá en forma de controles biométricos. Estos serían dos, por una parte el ya mencionado escáner de huellas dactilares situado en la parte trasera, y según los rumores, también contaría con un escáner de iris integrado en la cámara frontal.

LG también espera presentar nuevas propuestas en su software. El G6 vendrá equipado con Android 7 Nougat, y su interfaz apostará por la multitarea permitiendo dividir la pantalla en dos. Serían dos cuadrados iguales que nos permitirían hacer dos cosas a la vez, aunque tenemos dudas sobre hasta qué punto los usuarios acabarán utilizándolos.

Eso sí, este formato les permitirá hacer experimentos como el de su aplicación de cámara, que según LG contará con una función para dividir la pantalla en dos cuadrados. En una de las mitades podremos hacer fotografías 1:1 perfectas para Instagram, y en la otra iremos viendo todas las fotos que vayamos sacando. Será curioso ver qué aplicaciones nativas se suman a aprovechar esta característica, que puede ser uno de los sellos de identidad del nuevo dispositivo.

Y por último, desde LG también tendrá pantalla always-on y han confirmado que su próximo buque insignia contará con un asistente de voz inteligente, aunque de momento no han dicho cual. La rumorología lleva tiempo apuntando a Google Assistant, pero hasta que no haya una confirmación definitiva o se presente el dispositivo no podremos terminar de confirmarlo.

Precio y disponibilidad

Todas las dudas y confirmaciones que quedan pendientes se despejarán, quizá junto a alguna sorpresa, con la presentación del dispositivo que tendrá lugar en Barcelona el próximo 26 de febrero a las 14:00 hora peninsular española.

En cuanto al precio, este es un tema sobre el que LG aún no ha abierto la boca. Pero se rumorea que el precio podría ser unos 50 dólares más caro que el G5, quedándose en unos 770 dólares. Esto confirmaría la escalada de precios de los coreanos, pero manteniéndose aún por debajo de los que manejan sus vecinos de Samsung.

Los mentideros de la red también apuntan a que el 10 de marzo podría estar disponible en Corea del Sur, para llegar a Estados Unidos el 7 de abril. No sabemos dónde se quedaría Europa en este plan, pero lo que parece seguro es que LG querría lanzar su G6 antes de que el Galaxy S8 de Samsung llegase al mercado.

En Xataka | Los teléfonos de doble cámara se ponen de moda y fabricantes como Samsung y LG están frotándose las manos