Samsung y LG están preparadas para el boom de los teléfonos con doble cámara

Sobre los móviles con dos cámaras en la espalda ya tuve ocasión de explayarme en su momento, eligiendo a los mejores representantes que había en el mercado: LG G5, iPhone 7 Plus y Huawei P9. Pasan los meses y no hay un cambio realmente importante en los catálogos, van llegando teléfonos tímidamente, pero parece que este 2017 va a ser bastante diferente.

La prueba la tenemos en los suministradores de componentes, las dos empresa coreanas más potentes a la hora de crear ‘cámaras móviles’ pronostican que tener dos unidades en la trasera del teléfono va a ser cada vez más común. Esas empresas son LG Innotek y Samsung, ambas están ganando en beneficios gracias al interés de los fabricantes de móviles por esta configuración.

Si los fabricantes lo ofrecen, lo vamos a comprar, pero esperamos que los avances sean con sentido, no solo por decir que ellos también lo tienen

Es una realidad que un teléfono móvil ofrece un espacio muy reducido para meter sensores y objetivos de gran calidad, por esto tiene bastante lógica esta tendencia que busca meter muchas camaritas juntas, y que luego el poder del software haga lo posible por sacar partido con lo registrado.

Si no nos fiamos de las coreanas y pensamos que los estudios de mercado de Counterpoint tienen más peso, hay que decir que se esperan unas ventas de 300 millones de terminales con doble cámara en este 2017. Eso es subir un 400% las ventas en un año.

LG desde 2011, se metió dentro del iPhone

El caso de LG Innotek es especial, lleva creando este tipo de soluciones desde 2011, y es que estrenó la posibilidad en el LG Optimus 3D, y poco después llegó el HTC Evo 3D. La cosa se pausó, hasta el LG G5 y la terna que os presentamos en nuestra comparativa, no nos volvimos a encontrar con una apuesta seria por la doble cámara. Miento, en medio nos encontramos con un solitario y valorado HTC One (M8), que apareció en 2014.

Y la verdad es que LG es la más tozuda con esto, hermanos del LG G5 tenemos a los V10 y V20: el primero tiene una cámara doble en el frontal, mientras que en el segundo la configuración pasó a la espalda del teléfono. El próximo LG G6 también cuenta con ella, así que parece que esto va a quedarse como una opción fija en la gama alta de la firma coreana.

Pero el éxito más importante de LG no está en sus teléfonos, está en haberse metido dentro del iPhone 7 Plus, como suministrador único de sus particulares ópticas. Desde Korea Herald nos cuentan que esto le ha reportado a LG Innotek unos beneficios de 103 millones en el último trimestre del año pasado.

Samsung está buscando el dinero chino

El sensor de huellas se quedó con nosotros como un estándar, este 2017 va a ser la doble cámara

La otra grande en este campo parece ser Samsung Electro-mechanics, una división que ya está vendiendo sus soluciones a Xiaomi y LeEco. El año no ha ido tan mal como parecía para los coreanos, pero la 'muerte' del Note 7 ha hecho algo de daños en las cuentas, y es necesario buscar el dinero que se consigue como proveedor.

La fuente de nuestra noticia asegura que ya tienen contratos con las marcas que rellenan el top 5 en ventas: Huawei, Oppo y Vivo. Huawei tiene a la vuelta de la esquina un P10 con dos cámaras, y la ayuda de Leica, no nos extrañaría nada que la cámara se la ponga Samsung.

Curioso no tener datos o ejemplos de soluciones Sony con doble cámara, la firma japonesa es líder en la creación de sensores, de hecho muchos de los teléfonos contarán con desarrollos suyos, pero no se ha pronunciado con ninguna cámara especial, ni sus teléfonos Xperia se han preocupado por ello. También es curioso que no haya un Samsung Galaxy con dos cámaras, ni indicios de que vaya a venir uno.

¿Qué teléfonos importantes llevan dos cámaras?

Los hemos repasado en líneas anteriores, pero nos hemos dejado algunos nombres interesantes. Algunos son variantes de los teléfonos comentados, y no es una característica exclusiva de teléfonos de gama alta. Como veis la cantidad de configuraciones es amplia:

La existencia del Optimus 3D prueba que la doble cámara trasera ya estaba inventada y que, con mayor o menor éxito, se utilizó para grabar vídeo en tres dimensiones.

