Este móvil premium no es tan premium: pagar un dineral por un gama alta "a medias" es un peligroso habitual

Lo de gastarse 1.000 euros en un teléfono y no tener lo mejor no es algo nuevo. Es un tema que llevamos persiguiendo desde hace unos años, ya que con la llegada de modelos de gama alta (no gama alta premium) se abrió una franja algo delicada. Esa franja en la que compras un teléfono con un coste elevado, pero sigues sin tener la mejor cámara, el mejor procesador o la configuración de memorias más ambiciosa.

La fotografía no ha cambiado en pleno 2024. De hecho, en algunos casos es aún menos favorable para los modelos de la gama alta "a secas". La cuestión es que pocos usuarios necesitarán más de lo que ofrecen estos modelos. Aunque sepan que no están pagando por los mejores móviles.

Por 700/800 euros ya no tienes "ni para pipas". Un OnePlus 3 por 399 euros, un Xiaomi 9T Pro por el mismo precio. A día de hoy, por 400 euros te llevas un gama media completito. Pero gama media. La gama alta económica estuvo viva durante algunas generaciones, pero los efectos de la inflación, la subida de los semiconductores y las reestructuraciones de gamas han hecho que esto esté lejos de ser posible.

En un momento en el que la gama media ronda los 500 y 600 euros, el siguiente salto necesario para apostar por una gama notablemente mejor apunta al peligroso objetivo: los 1.000 euros.

Una estrategia de recortes. La estrategia de crear dispositivos de gama alta un peldaño por debajo de la gama más alta viene de lejos. Apple comenzó a darle algo más de cariño a los modelos Plus que a los modelos estándar (doble cámara, OIS, batería, etc.). Samsung se atrevió a dotar a los modelos "Edge" de un factor forma curvo que se mantuvo en generaciones "Plus" y posteriores "Ultra", y con la llegada de los apellidos "Pro" llegó la excusa perfecta: si hay modelos Pro, debe haber modelos que no sean (tan) Pro.

Xiaomi, OPPO, Redmi, POCO... e incluso Google. Diferenciar entre modelos Pro y no Pro permite crear una gama alta más económica. Una gama alta que roza con los dedos lo más premium, pero con marcadas diferencias respecto a su hermanos mayores.

El compromiso del precio. Los fabricantes tienen un enorme reto con estas gamas: tienen que justificar su existencia. Razones para apostar por estos modelos hay de sobra: un iPhone 15 es, en varios aspectos, una compra más razonable que un iPhone 15 Pro. Al igual que un Pixel 8 tiene poco que envidiar a un Pixel 8 Pro. Los 500 euros de diferencia entre un S24 y un S24 Ultra también dan que pensar.

Son móviles razonables, potentes, completos, pero seguimos con la problemática de pagar cantidades que rozan (o superan si queremos más memoria) los 1.000 euros y no estar llevándonos un móvil "de primera línea".

Procesadores Exynos en el caso de Samsung, falta de 120 Hz y teleobjetivo en Apple, funciones de IA capadas en el caso de Google... compromisos que lo serán más o menos según las necesidades del usuario, pero que marcan claras barreras artificiales entre unos modelos y otros.

2024 será el año de la ama alta "a secas". Si tenías la mínima esperanza en que esto fuera una tendencia pasajera, tenemos malas noticias. Qualcomm ha presentado el Snapdragon 8s Gen 3, un procesador a caballo entre el Snapdragon 8 Gen 3 y el Snapdragon 8 Gen 2. Es un procesador orientado a la "gama alta económica", adelantando Qualcomm que llegará en móviles de unos 800 dólares (entre 900 y 1.000 euros, según las conversiones habituales).

La traducción es clara: 2024 será un año repleto de móviles de entre 700 y 1.00 euros que no llegarán a ser flagships, aunque sí estarán bastante por encima de la gama media habitual.

Imagen | Xataka

En Xataka | Los mejores móviles de 2024 con especificaciones de gama alta a precio de gama media