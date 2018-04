El LG G7 ThinQ se presentará el 2 de mayo, y esto es todo lo que sabemos de él hasta el momento

Las cosas de LG no van despacio, van a ritmo imprevisto al menos en materia de buques insignia este año. Y tras un Mobile World Congress sin conocer al sucesor del LG G6, el fabricante por fin confirma que el LG G7 ThinQ se presentará el 2 de mayo, como ya nos anticiparon en Xataka Android.

En el evento de febrero nos dieron a conocer el LG V30 ThinQ, una versión mejorada a nivel de hardware y funciones del LG V30 que parecía hacer de "smartphone puente" entre el último smartphone de la serie que la compañía inició con el LG V10 y el que recogería el testigo de la tradicional serie G. Siguiendo la costumbre, a un móvil esperado le precede un rosario de rumores y el que hoy nos ocupa no escapa a la norma, así que veamos qué sabemos del LG G7 hasta el momento.

Otro más con notch, pero manteniendo el estilo propio en diseño

Desde que en 2015 conociésemos el LG G5, con la curva en el eje horizontal en la trasera a lo LG G Flex y un frontal que aún recordaba al Nexus 5 (fabricado por ellos), y posteriormente al LG V10, guardando líneas básicas de diseño pero con ciertas diferencias, hemos visto esta tendencia en las sucesivas duplas de buques insignia. El LG V20 imitaba esa especie de "mirada robot" de las cámaras traseras del LG G5 y el LG V30 (y también el V30s ThinQ) era una especie de LG G6 menos compacto.

LG G5 (derecha arriba) y LG G6 (izquierda abajo).

el próximo buque insignia de LG se subirá al tren de la muesca y el frontal tendrá notch

De ahí que esperemos que el G7 ThinQ inaugure un nuevo estilo en los topes de gama de LG, aunque sin perder del todo el ADN de esta línea. Lo que veremos según las filtraciones es que el próximo buque insignia de LG se subirá al tren de la muesca y el frontal tendrá notch, aunque podrá camuflarse como ocurre con el Huawei P20 Pro y estaría adaptado de manera que ejerciese de segunda pantalla, recuperando esa característica del LG V20.

El LG V30S ThinQ (derecha), como el V30, preservó las líneas de diseño del LG G6 (izquierda).

Una ceja sobre una pantalla OLED de 6 pulgadas con resolución 3.120 x 1.440 píxeles y relación de aspecto 19,5:9. Esto indica por una parte que la resolución será mayor que la de sus predecesores y que la diagonal se mantendría del V30, y por otra que será más alargado que éstos estando más cerca a las proporciones del Essential Phone (con relación de aspecto 19:10).

Otras filtraciones nos mostraban un diseño que efectivamente mantenía lo ya visto en los terminales de la marca, con la trasera de cristal, las curvas y manteniendo el lector de huellas en la parte trasera. Lo que cambia es la disposición de las cámaras traseras, estando esta vez en vertical como las del iPhone X (pero al centro y con el flash a la izquierda).

Cambiaría también uno de los laterales, concretamente el izquierdo. Parece que se añadirá un nuevo botón bajo los controles de volumen que serviría para accionar funciones de inteligencia artificial de ThinQ, de forma similar al botón para Bixby de Samsung con el botón de Bixby (lo que no sabemos es si será exclusivo y si estas funciones podrán cambiarse o desactivarse a gusto del consumidor).

Además, como suele ocurrir con una nueva remesa de topes de gama el LG G7 ThinQ estrenaría colores como también hizo el V30S y ese tono azul. Color que también veremos en este caso (Moroccan Blue) junto con un tono mate (Moroccan Blue Mate) y otros tres tonos: negro (Aurora Black), plata (Platinum Grey) y magenta (Raspberry Rose).

Lo último (o casi) en componentes

Se dijo, se comentó, se rumoreó que en LG se decidió retrasar el lanzamiento de este terminal para reiniciar su desarrollo y lanzar un producto con más bazas. Que al parecer Jo Seong-jin, CEO de LG Electronics, ordenó la revisión del próximo tope de gama tras la presentación que la marca hizo en el CES y que envió una orden directa a los responsables que estaban trabajando en el terminal.

Al parecer, la compañía no encontraba el punto de venta lo suficientemente sólido para convencer, y precisamente en dicha feria tecnológica Jo dijo en una entrevista que anunciarían nuevos teléfonos cuando fuese necesario y no según la agenda de la competencia. Lo que no sabemos es, asumiendo que esto sea veraz, qué cosas habrán cambiado, pero puede que una de ellas fuese la integración del último procesador de Qualcomm y no el Snapdragon 835 que vimos aún en el LG V30S.

La primera imagen que se filtró del LG G7.

Así, las filtraciones apuntan a que integraría el Snapdragon 845, al que le acompañarían 4 ó 6 GB de RAM y un almacenamiento de 64 ó 128 GB. No se ha filtrado demasiado sobre la batería (en Ars Technica le dan 3.000 mAh, manteniendo lo que tenía el G6 y no los 3.300 mAh del V30), pero sí parece que tendrá carga rápida Quick Charge 4.0, así como resistencia al agua IP68.

De lo que se ha hablado también un poco es del audio. Según lo filtrado el G7 ThinQ incorpora sonido Boombox, basado en una certificación DTS-X que en teoría permitiría "alta resonancia cuando el dispositivo se encuentre sobre cualquier superficie".

¿Cuatro cámaras?

La cuestión fotográfica se ha puesto realmente interesante con un Pixel 2 XL que dio un golpe de mesa con una sola cámara, novedades como la apertura dual del Samsung Galaxy S9 Plus o la triple cámara del Huawei P20 Pro. La apuesta de LG hasta la fecha es combinar una lente estándar con otra de gran angular, así que lo que se especula es si incluirían algún tipo de zoom óptico o híbrido como el P20 Pro.

Pero lo único que se ha filtrado es una referencia a la apertura f/1.5. No sabemos megapíxeles, tipos de sensor, tamaños o si habrá innovación en la estabilización, la cámara súperlenta (también bastante de moda) o la fotografía nocturna, como ya vimos con el modo brillo del V30S, pero parece que sí se añadirá una cámara, aunque en la parte frontal, quizás para incorporar un modo retrato (que aún no tiene tampoco en las traseras).

El nuevo apellido da que pensar

Algo distingue más a este nuevo móvil de la serie G pero no se muestra en el diseño o de manera física, sino en el apellido. Se especuló que se llamaría LG G7 Neo, pero finalmente el apellido que acompañará al que era uno de los nombres más cortos y simples del panorama será "ThinQ", marca que la casa adoptó para resaltar la integración de la inteligencia artificial en su productos, como televisores o smartphones.

De ahí que esperemos ver funciones relacionadas con la AI, que según hemos ido viendo en anteriores casos se aplican a la optimización y la fotografía. Aspectos como cuidar el consumo energético para mejorar la autonomía o que las cámaras tengan funciones extra y/o mejor rendimiento, y que como hemos comentado antes tendrían su acceso directo físico con un botón adicional.

Nos vemos en mayo, LG

Queda algo menos de tres semanas para que los coreanos nos muestren su última joya de la corona. Pese a ir conociendo detalles de su aspecto y características, aún logran mantener el misterio sobre otros muchos y puede que logren que el día de la presentación haya sorpresas (cosa nada fácil en los últimos años).

El 2 de mayo tenemos una cita con ellos en Nueva York, así que veremos si se confirma todo esto y sobre todo qué tal luce el nuevo LG G7 ThinQ. Mientras tanto seguiremos atentos a si hay alguna otra filtración interesante, de hecho hoy mismo empezaban a llegar ya las de un supuesto LG V35 ThinQ.