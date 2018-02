LG mostró en secreto el LG G7 Neo durante el MWC 2018: una renovación con Snapdragon 845, OLED y hasta 'notch'

Este MWC 2018 fue el primero donde LG no mostró la renovación de su gama alta, la serie LG G, en cambio, conocimos una actualización a la serie LG V con el anuncio del LG V30S. Bueno, eso era lo que todos creíamos, ya que hoy se ha dado a conocer que LG tuvo una presentación privada donde mostró el LG G7 Neo y otros nuevos dispositivos que serán lanzados más adelante en este año.

Sin duda se trata de una sorpresa y nadie sabe bien por qué LG no decidió anunciar de forma oficial el LG G7 Neo. Unos dicen que porque el dispositivo aún no está listo y se trataba de un prototipo, mientras que otros aseguran que éste G7 no verá la luz, ya que será sustituido por el LG 'Judy' cuando éste sea anunciado durante el verano.

La información proviene de Ynet, un sitio israelí quien supuestamente obtuvo un vídeo de alguien dentro de la presentación, en donde se puede ver el LG G7 Neo en una mesa de exhibición junto a su ficha técnica.

Este LG G7 Neo montaba un procesador Snapdragon 845, 64GB de almacenamiento y 4/6 GB en RAM. Pantalla OLED de 6 pulgadas con resolución 3120 x 1440 píxeles y relación de aspecto 19.5:9, que lo hace más alargado que el LG G6 y V30, acercándose más a lo mostrado por el Essential y su relación de aspecto 19:10.

La parte interesante de esta relación de aspecto, es que la pantalla integra un 'notch' pero adaptado en forma de segunda pantalla, que nos recuerda mucho a aquel LG V20. El 'notch' es capaz de ocultarse por software y habilita esa parte de la pantalla como barra de notificaciones, lo cual parece una buena y atractiva solución para esta moda que parece haber llegado a Android para quedarse.

El diseño es muy similar a lo mostrado en el G6 y el V30, con trasera de cristal y sensor de huellas debajo de las cámaras. Y precisamente las cámaras son las que tienen un pequeño cambio al cambiar su posición a vertical y flash del lado izquierdo.

También se menciona que este LG G7 Neo incorpora sonido 'Boombox', del cual oímos por primera vez cuando se filtró 'Judy'. Este sonido se basa en una certificación DTS-X que en teoría permitiría "alta resonancia cuando el dispositivo se encuentre sobre cualquier superficie".

Little bird told me that in the same venue that this G7 was being shown, there was also a Q7 and V35. And a new watch.