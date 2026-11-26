En una dura batalla que se jugaba en las distancias largas (hablando de focales), el Vivo X300 Ultra ha sido el ganador del 'Mejor móvil fotográfico' en los Premios Xataka Verisure 2026. Este año la competencia era realmente dura porque todos los fabricantes chinos han echado el resto para consolidar su dominio fotográfico en el segmento de los smartphones.

El Oppo Find X9 Ultra o el Xiaomi 17 Ultra estaban en la ecuación, pero aunque todos tenían buenísimos argumentos y podrían haber ganado el primer puesto perfectamente, lo que más ha convencido a los votantes para decantarse por el Vivo es el propio planteamiento del móvil: hacer un terminal fotográfico sin concesiones.

Y eso ya no tiene tanto que ver con megapíxeles, procesado o las distancias focales, sino con algo que sale de la mesa de diseño.

Argumentos

Es innegable el músculo tecnológico de este modelo. Aunque el X500 Pro Max es posterior y es un auténtico telefonazo para hacer fotos, el X300 Ultra hace honor a su apellido para montar uno de los módulos de cámara más bestias del mercado:

Principal de 200 megapíxeles con apertura f/1,85 y un sensor de 1/1,12 pulgadas.

de 200 megapíxeles con apertura f/1,85 y un sensor de 1/1,12 pulgadas. Telefoto de 200 megapíxeles con f/2,67 y un sensor de 1/1,4 pulgadas.

de 200 megapíxeles con f/2,67 y un sensor de 1/1,4 pulgadas. Gran angular de 50 megapíxeles con apertura f/2 y un sensor generoso para lo que suelen montar los grandes angulares: 1/1,28 pulgadas.

Los 200 megapíxeles y el recorte para ver su utilidad | Imagen: Xataka

Los megapíxeles no lo son todo, y esto es algo de lo que hemos hablado prácticamente en cada análisis, pero tener esa cantidad de músculo digital permite recortes extremos a posteriori, sobre todo en un teleobjetivo que se apoya mucho en estos digitales para ampliar su distancia focal nativa de 3,7.

Esa mezcla entre teleobjetivo y 200 megapíxeles permite que, cuando disparamos a 20x, 30x o 50x, el procesado por IA tenga que "inventarse" menos cosas porque parte de una base de altísima resolución y detalle. El resultado es un telefoto digital generosísimo que ofrece resultados comparables a los de calidad óptica.

Cuando el diseño gira alrededor de la cámara

Más allá de las propias especificaciones, lo realmente especial de este modelo es el propio módulo de cámara.

A simple vista, parece otro móvil más con otro módulo circular enorme para albergar el sistema fotográfico. Estos módulos grandes no son un capricho estético, sino lo necesario para "esconder" todos los componentes de cada una de las cámaras.

Sobresale lo suyo | Imagen: Xataka

A mayor tamaño de sensor y mayores aperturas focales, más grande es el sistema y eso implica un mayor espacio interior. Con móviles tan delgados, ese problema físico sólo tiene una solución: que el módulo de cámara cargue con el peso de la técnica.

Literalmente en este caso, ya que es un móvil muy pesado por esa enorme cantidad de cristal en la trasera, pero estos módulos tienen una segunda función: ser el apoyo de los accesorios.

Ya en el análisis contamos que el módulo era casi tan grueso como el propio móvil (sobresaliendo 6 mm que había que sumar a los 8,5 del smartphone) y servía como apoyo para el dedo a la hora de hacer fotos.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

El kit montado | Imagen: Xataka

Pero también permite acoplar mejor accesorios como el soporte para periféricos, por lo que ya no es sólo estético... sino funcional. Además, y aquí está la otra pata de la experiencia, Vivo es una de las marcas que mejor ha trabajado el convertir el móvil en una cámara gracias a una funda impecable.

Esta funda consta de varias partes:

La propia funda con un anillo central al que podemos acoplar diferentes filtros y el módulo para el teleconvertidor.

con un anillo central al que podemos acoplar diferentes filtros y el módulo para el teleconvertidor. Una empuñadura que podemos poner y quitar y que sirve para mejorar la ergonomía, cargar la batería y mejorar las funciones de la cámara.

que podemos poner y quitar y que sirve para mejorar la ergonomía, cargar la batería y mejorar las funciones de la cámara. Soporte para trípode.

Con el teleconvertidor, los retratos son asombrosos | Imagen: Xataka

Simplemente acoplando la funda ya tenemos un móvil que puede sustituir a una cámara compacta debido a la tremenda mejora en la ergonomía del terminal, pero además, aunque lo que más llama la atención es el teleconvertidor, algo a destacar son los propios filtros.

Con la funda, podemos comprar filtros polarizados o granulados para dar diferentes efectos a la fotografía. Un filtro granulado difumina las luces y alisa las pieles, algo que es llamativo en foto, pero sobre todo al momento de grabar vídeo.

Un filtro ND permite hacer fotos de larga exposición para conseguir ese tipo de imágenes en las que el agua tiene una textura "sedosa", y hay multitud de acoples que permiten crear efectos artísticos sin necesidad de recurrir al procesado.

Imagen: Xataka

Es algo que las compañías chinas están entendiendo con sus fundas para sus móviles fotográficos más punteros, pero que Vivo ha explotado como nadie gracias a una funda con un diseño prácticamente perfecto.

Dominio chino

De la manera que sea, y más allá del propio X300 Ultra, este año hemos visto cómo los móviles chinos consolidaban ese dominio fotográfico gracias a una mezcla entre características técnicas y accesorios.

Mientras las propuestas de Apple, Google o Samsung siguen siendo muy buenas para fotografía sin apoyo externo, Oppo, Realme, Vivo, Honor o Xiaomi han buscado llevar la experiencia un paso más allá uniendo músculo, uniones estratégicas (Zeiss, Ricoh, Hasselblad o Leica) y buenas ideas en diseño y periféricos.

Y, más allá de la propia calidad de la fotografía, una parte importante del proceso es, precisamente, eso: la experiencia. Y el Vivo X300 Ultra este año ha ofrecido, sencillamente, la más completa.

Imágenes | Xataka

En Xataka |Vivo trae por fin sus plegables a España. Y llega con el mejor que he probado: el X Fold6 hasta marca un récord en batería