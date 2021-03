«La dificultad de los fabricantes de semiconductores para satisfacer la demanda es un desafío para toda la industria», Maggie Xue, presidenta de OPPO

OPPO le está hincando el diente al mercado europeo. Esta compañía china está presente cada vez en más países de Europa occidental, y, a pesar de la que está cayendo a causa de la incertidumbre generada por la pandemia, durante 2021 continuará expandiéndose para llegar aún a más países. No cabe duda de que es toda una declaración de intenciones.

El mercado europeo es un pastel demasiado goloso para dejarlo escapar, y parece que a esta empresa le está yendo realmente bien en él si nos ceñimos a las cifras que acaba de dar a conocer. Según OPPO su crecimiento en España, Italia, Francia, Reino Unido y Países Bajos se está acelerando, lo que refleja que, de ser así, está comiendo terreno poco a poco a sus competidores.

La cifra más impactante que ha anunciado es que durante 2020 ha crecido más de un 200% en Europa occidental, un resultado sorprendente en el contexto de incertidumbre económica en el que estamos sumidos.

Para conocer un poco mejor esta compañía y descubrir qué está haciendo para alcanzar estos resultados hemos hablado con Maggie Xue, presidenta de OPPO para Europa occidental, y Álvaro Galán, director de producto de OPPO España. Y lo que nos han contado demuestra que son ambiciosos.

Del veto de Huawei a la crisis de los semiconductores

¿Os preocupa que pueda sucederos en el futuro lo mismo que le ha pasado a Huawei con el gobierno estadounidense? ¿Tenéis preparado un plan B por si os vieseis afectados por un veto de esa magnitud?

Maggie: Creo que la razón principal por la que el gobierno de Estados Unidos ha vetado a Huawei no tiene nada que ver con su capacidad de producir smartphones; en realidad tiene que ver con la tecnología que Huawei desarrolla para las redes de comunicaciones. OPPO, sin embargo, es una compañía dedicada específicamente al diseño y la fabricación de dispositivos inteligentes, no solo de smartphones. Además, Google para nosotros es un socio estratégico con el que mantenemos una alianza estable desde hace mucho tiempo.

Tampoco podemos pasar por alto que para nosotros la seguridad y la privacidad de los datos de nuestros clientes son nuestra prioridad desde el inicio de nuestros proyectos en la fase de investigación y desarrollo. Queremos que nuestros productos ofrezcan la mejor experiencia posible a los usuarios al margen de la región en la que se encuentren. Creo que nuestra perspectiva es diferente a la de Huawei.

¿Está afectando mucho a OPPO la crisis de los semiconductores? ¿Cómo estáis lidiando con la escasez de algunos de los componentes esenciales de vuestros smartphones, como, por ejemplo, los microprocesadores de Qualcomm?

Maggie: La dificultad de los fabricantes de semiconductores para satisfacer la demanda actual es un desafío que no afecta solo a OPPO. Está involucrada toda la industria. No obstante, estamos preparados para afrontar esta situación. Nuestra primera medida consiste en no establecer relaciones a corto plazo con nuestros proveedores. Preferimos mantener un compromiso estable y permanente, como el que tenemos con Qualcomm, una compañía que nos está ofreciendo un soporte muy sólido.

Nuestra segunda medida es de carácter interno, y consiste en prever cómo van a evolucionar los precios en los mercados en los que estamos presentes. Esta previsión nos ayuda a definir con precisión nuestra estrategia y a reaccionar ante los imprevistos. También es primordial para nosotros tener la máxima prioridad en nuestra cadena de suministro, y lo conseguimos manteniendo un compromiso firme con nuestros proveedores.

OPPO se posiciona como una marca prémium, pero no se considera cara

El mensaje que estáis transmitiendo persigue con claridad que los usuarios identifiquemos OPPO como una marca prémium. En ese caso ¿esta estrategia no os coloca en desventaja a la hora de competir con marcas como Xiaomi, Vivo o Realme, entre otras?

Álvaro: Para nosotros el concepto de marca prémium consiste en saber entregar al cliente valor, pero no tiene por qué ir asociado a un producto caro dentro de su segmento. Cuando un fabricante como OPPO se posiciona como prémium no quiere decir que solo vaya a apostar por teléfonos caros o de gama alta. Lo que pretendemos es extender todo nuestro porfolio y ofrecer al cliente un equipo de valor en ese segmento de precio. Esta es la manera de competir desde el punto de vista prémium. No nos dirigimos solamente al mercado del lujo. Queremos consolidarnos como una marca que ofrece valor en todos los segmentos del mercado.

¿Tenéis previsto entrar en otros segmentos del mercado en los que están presentes algunos de vuestros competidores? ¿Cuál es vuestra estrategia a la hora de planificar la expansión de vuestro porfolio?

Maggie: El corazón de nuestra estrategia es el smartphone porque es el dispositivo que está en el centro de nuestro ecosistema IoT (internet de las cosas). Queremos estar seguros de que todos nuestros dispositivos inteligentes proporcionan a los usuarios una experiencia satisfactoria, bien sean teléfonos móviles, pulseras cuantificadoras o cualquier otra solución de nuestro porfolio.

Por supuesto, valoramos la posibilidad de entrar en otras categorías de producto, pero para hacerlo tenemos que tener muy claro cómo podemos mejorar la experiencia de los usuarios y cómo podemos aportar valor. Esta es la clave para nosotros. En ningún caso buscamos una victoria rápida. Esta filosofía no forma parte de la cultura de esta compañía. Nos importa el servicio que ofrecemos a nuestros clientes y cómo perciben el producto final.

OPPO se autodefine como una empresa global, pero los gustos de los usuarios no son globales. Varían de unas regiones a otras. ¿Desarrolláis el software de vuestros dispositivos para adaptarlos en particular a las preferencias de los usuarios europeos?

Maggie: Estamos presentes en mercados tan diferentes como India o Europa occidental, por lo que para nosotros es muy importante tener una planificación de producto adaptada a cada una de estas regiones. De hecho, tenemos un centro de planificación de producto europeo que se responsabiliza de identificar con precisión las expectativas y las necesidades de los usuarios europeos. Esto nos permite proponerles las soluciones idóneas. Este proceso comienza en la fase de diseño inicial de cada producto.

Álvaro: Para nosotros es muy importante adaptar el software de nuestros productos a los mercados en los que estamos presentes. OPPO es una empresa joven, pero este requisito nos ha ayudado a adquirir la madurez que requiere el alcance global que ya tenemos. De hecho, nuestra serie Find X3 será el primer lanzamiento global de la compañía, por lo que hemos dedicado recursos a la producción a nivel mundial, y, al mismo tiempo, a cuidar al máximo la experiencia que proponemos a los usuarios a través del software.

OPPO tiene claro que no debe centrarse solo en la fotografía

Todos los fabricantes de smartphones que compiten en la gama alta dedican muchos recursos a la mejora de las prestaciones fotográficas de sus móviles. ¿En qué medida es importante este apartado en vuestra estrategia de producto?

Álvaro: Nosotros no nos queremos centrar solamente en la fotografía. Hemos sido pioneros en el desarrollo de ciertas partes del zoom y ciertos factores de forma con el propósito de dar una vuelta de tuerca a las cámaras. La serie Find X3 que presentaremos en breve ejemplifica a la perfección esta premisa. Sin embargo, también nos importa mucho el vídeo.

Más que hablar de la propia fotografía en sí nos gusta prestar atención a características específicas de la cámara porque también hay que entender que en la era en la que estamos el vídeo cobra cada vez más importancia. La generación de contenido en la que estamos sumidos está muy enfocada al vídeo, por lo que no queremos centrarnos solo en la fotografía. Hemos redondeado nuestra propuesta de cámara para reforzar tanto la fotografía como el vídeo.

La pandemia está cambiando las reglas del juego

La pandemia está teniendo un impacto profundo en el mercado como consecuencia de la forma en que está alterando las previsiones que teníamos los usuarios. ¿Está OPPO preparada para un nuevo escenario de consumo en el que renovar un smartphone puede no ser una prioridad para muchos consumidores?

Maggie: El confinamiento que muchos gobiernos han decretado como respuesta a la pandemia ha provocado que los fabricantes de smartphones nos hayamos visto obligados a actuar sobre el valor añadido de nuestros productos.

Durante 2020 el volumen del mercado se ha reducido aproximadamente un 10% frente a 2019 a causa de este escenario, pero nuestras previsiones plantean que en 2021 se recuperará y volverá al nivel de 2019. Sin embargo, a pesar de este escenario OPPO ha crecido en este periodo más de un 200% en el mercado de Europa occidental gracias a nuestra expansión constante.

Soy optimista en lo que se refiere al futuro del mercado de los smartphones. Y tengo razones para serlo si tenemos presente que Europa occidental es un mercado enorme con un volumen total superior a los 100 millones de unidades.

Este mercado es muy importante para cualquier compañía que quiera reforzar su imagen de marca, lo que nos ha llevado a fijarnos un objetivo ambicioso: convertirnos en uno de los principales fabricantes de Europa.