El plan del Gobierno para evitar un segundo confinamiento: lo que sabemos hasta ahora del borrador de medidas para combatir la próxima ola

El Ministerio de Sanidad acaba de presentar un borrador del plan de respuesta temprana y control de la pandemia con la intención de que, en caso de que la temida segunda ola de la pandemia nos golpee, no se tenga que volver a aprobar un nuevo confinamiento estricto. O, al menos, este sea solo el último recurso.

El plan tiene dos grandes bloques: en el primero, preventivo, se listan todas las medidas que habría que tomar para adelantarnos a la epidemia y conseguir que estar preparados. En el segundo, se establecen las capacidades que el sistema de salud necesitaría tener para hacer frente a lo que previsiblemente vendrá. No obstante, con la situación crítica que atraviesan zonas como Lleida, cabe preguntarse si este plan (que aún no es definitivo) no irá con retraso.

Reservas, recursos humanos y coordinación

Por ejemplo, el borrador establece que son las comunidades las que deben garantizar recursos humanos suficientes en los servicios de Salud Pública, diseñar de planes de contingencia, reforzar el sistema de información para la alerta precoz, garantizar la capacidad de hacer pruebas diagnósticas, identificar nuevos contagiados y buscar activamente posibles contactos. Además, confiere un gran peso al Consejo Interterritorial de Sanidad (órgano que reúne al ministerio y a los consejeros) en la tarea de evaluar, coordinar y aprobar medidas.

También se contemplan algunas medidas como el establecimiento de reservas de material médico: las Comunidades deberán tener el suficiente para funcionar unas ocho semanas sin necesitar ayuda externa y el Ministerio tendrá que acumular hasta el 25% del material que necesitaría todo el país por si fuera necesario en algún momento. Además, los sistemas hospitalarios deberán disponer de una entre 1,5 y 2 camas UCI por cada 10.000 habitantes.

No obstante, se insiste mucho en la coordinación y no solo entre administraciones. Hospitales, centros de salud y servicios de salud pública deberán estrechar su colaboración para conseguir entender qué está pasando en el país con profundidad. Como colofón, el plan recuerda la necesidad de adelantar las vacunaciones de la gripe para intentar controlarla y evitar que se sumen las dos epidemias.

Aún se trata de un borrador

Por lo demás, el Ministerio se reserva un papel secundario en todos los escenarios. Según lo que se extrae del texto del plan, no quiere volver a tomar el control del país y se pone a disposición de las autonomías para asesorar, coordinar y ayudar con financiación, material y recursos. Serán las comunidades las que asumen el grueso de la gestión (como, por otro lado, es lógico dado que suyas son las competencias fundamentales).

El plan que se acaba de presentar, eso sí, es un borrador y ahora tiene que recibir las aportaciones de las comunidades autónomas para completarse. Desde el Gobierno explican que, en principio, no es necesario hacer grandes cambios y que la mayor parte de comunidades ya cumplen estos requisitos. Y esperemos que así sea, porque con los brotes que llevan días desarrollándose en todo el país, no estar preparados podría ser un problema muy importante.