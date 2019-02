Comparativa del Samsung Galaxy S10 y S10+ frente al Xiaomi Mi 9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs y más: la batalla por ser el mejor móvil de 2019 comienza ahora

Habemus Samsung Galaxy S10. Uno de los móviles más esperados por fin es oficial y llega en distintos tamaños y modelos dispuesto a dar guerra. Conocida la apuesta de Samsung para este año, es momento de enfrentarlo al resto de buques insignia conocidos hasta la fecha y ver hasta qué punto este Galaxy S10 representa un avance en comparación con los mejores smartphones de otras marcas.

¿Cómo quedan los nuevos Samsung Galaxy S10 y S10+ respecto a los últimos móviles de Huawei, Xiaomi, Apple o LG? Esta es la primera gran comparativa de smartphones de gama alta de 2019. Durante el próximo Mobile World Congress conoceremos algunos candidatos más que presentarán batalla a Samsung, pero ya podemos ir comparando este Galaxy S10 para ver cómo se presenta la competición.

¿Ha mejorado suficiente la cámara? ¿Es el diseño del Galaxy S10 el más optimizado? ¿Qué tal la batería? Aquí os dejamos con la comparativa de características del Galaxy S10 y el Galaxy S10+ contra los mejores móviles de la actualidad.

Estos son los smartphones que hemos elegido para esta comparativa:

Un equilibrio excelente entre tamaño, peso y características

El trabajo de compactación es uno de los más difíciles de realizar y aquí Samsung ha conseguido unos resultados notables. El equilibrio de los Samsung Galaxy S10+ es excelente, ya que ha conseguido que el tamaño no crezca mucho pese a incorporar más pantalla pero además lo hace manteniendo el peso en unos niveles aceptables y todo sin penalizar en batería.

El Samsung Galaxy S10 estándar ofrece una pantalla de 6,1 pulgadas con agujero en la pantalla y se coloca como el buque insignia más ligero del momento. Una situación que se repite con el Samsung Galaxy S10+ que pesa únicamente 175 gramos pese a tener una pantalla de 6,4 pulgadas y una batería de 4.100 mAh. En comparación, el LG V40 pesa algo menos pero su batería es sensiblemente menor.

Pantalla Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Batería (mAh) Samsung Galaxy S10 6,1" 149.9 70.4 7.8 157 3.400 Samsung Galaxy S10+ 6.4" 157.6 74.1 7.8 175 4.100 Xiaomi Mi 9 6,39" 155 75 7,6 173 3.300 Huawei Mate 20 Pro 6,3" 157,8 72,3 8,6 190 4.200 LG V40 ThinQ 6,4" 158,7 75,8 7,7 169 3.300 Honor View 20 6,4" 156,9 75,4 8,1 180 4.000 Google Pixel 3 XL 6,3" 158 76,7 7,9 184 3.430 iPhone Xs 5,8" 143.6 70,9 7,7 177 2.658 iPhone Xs Max 6,5" 157.5 77,4 7,7 208 3.174

Otro móvil que sirve para comparar el gran trabajo que ha hecho Samsung con el Galaxy S10+ es el Mate 20 Pro. Aquí tenemos un tamaño ligeramente menor pero la diferencia en grosor y peso es notoria, incluso teniendo en cuenta el gran trabajo que hace Huawei en ese apartado.

Quienes busquen un móvil de gama alta ligero y manejable, tienen en el Galaxy S10 uno de los grandes terminales y posiblemente el nuevo referente a la hora de optimizar el tamaño. Con el modelo Plus, Samsung no rompe la batalla en ningún apartado concreto pero sí consigue un equilibrio muy bueno que por el momento se sitúa delante en la batalla de cara a 2019. Veremos en qué punto se sitúan en comparación los próximos LG o Huawei, móviles que no descartamos que puedan rivalizar con el S10.

Samsung recupera el liderato en pantallas

Samsung estrena la tecnología bautizada como Dynamic AMOLED, un estilo de panel AMOLED que tendremos que probar más a fondo para comprobar hasta qué punto representa una mejora. A nivel de características tenemos pantallas QuadHD+ compatibles con HDR10 y con un aspecto 19:9.

El tamaño de las pantallas del Galaxy S10 es el habitual o al menos se encuentra en la línea de lo presentado por otros fabricantes. Sin embargo de nuevo sorprende por ratio de pantalla que consiguen, consiguiendo en el caso del Galaxy S10 alcanzar el 88,3% y uno de los mayores ratios conseguidos en un smartphone.

Tamaño Tecnología Aspecto Ratio Resolución PPP Protección cristal Samsung Galaxy S10 6,1 Dynamic AMOLED 19:9 88.3% 1.440 x 3.040 px 550 Gorilla Glass 6 Samsung Galaxy S10+ 6,4" Dynamic AMOLED 19:9 87.5% 1.440 x 3.040 px 526 Gorilla Glass 6 Xiaomi Mi 9 6,39" Super AMOLED 19:9 85,2% 1.080 x 2.280 px 403 Gorilla Glass 6 Huawei Mate 20 Pro 6,3" AMOLED 19,5:9 87,9% 1.440 x 3.120 px 538 Gorilla Glass 5 LG V40 ThinQ 6,4" P-OLED 19,5:9 83,6% 1.440 x 3.120 px 537 Gorilla Glass 5 Honor View 20 6,4" IPS 19,25:9 85.7% 1.080 x 2.310 px 398 Gorilla Glass 5 Google Pixel 3 XL 6,3" P-OLED 18,5:9 82.8% 1.440 x 2.960 px 523 Gorilla Glass 5 iPhone Xs 5,8" Super AMOLED 19,5:9 82.9% 1.125 x 2.436 458 Gorilla Glass 6 iPhone Xs Max 6,5" Super AMOLED 19,5:9 84,4% 1.242 x 2.688 px 458 Gorilla Glass 6

Llegamos a los 12GB de memoria RAM y 1TB

Uno de los puntos donde más destacan estos nuevos Samsung Galaxy S10 es en rendimiento. Año nuevo, procesadores nuevos. Si lo nuevo de Samsung representa un salto respecto a la generación anterior es seguramente por el nuevo chip integrado y todas sus posibilidades. Los Galaxy S10 llegan con el Exynos 9820 con inteligencia artificial y una mejora en la eficiencia del 40%.

Esta vez además vemos una clara mejora respecto a sus competidores en memoria RAM, con el Galaxy S10+ alcanzando hasta los 12 GB. Únicamente el Xiaomi Mi 9, que también ha sido presentado hoy, tiene una versión especial con la misma memoria. El resto de buques insignia alcanza un tope de 8GB, una cantidad que también tiene el Galaxy S10 estándar y que serán suficientes para la mayoría de usuarios.

Procesador GPU Memoria RAM Almacenamiento MicroSD Samsung Galaxy S10 Exynos 9820 Mali-G76 MP12 8 GB 128 / 512 GB Sí, hasta 512 GB Samsung Galaxy S10+ Exynos 9820 Mali-G76 MP12 8 / 12 GB 128 / 512 GB / 1 TB Sí, hasta 512 GB Xiaomi Mi 9 Snapdragon 855 Adreno 640 6 / 8 / 12 GB 64 / 128 / 256 GB No Huawei Mate 20 Pro Kirin 980 Mali-G76 MP10 6 / 8 GB 128 GB Nano Memory hasta 256GB LG V40 ThinQ Snapdragon 845 Adreno 630 6 GB 128 GB Sí, hasta 512GB Honor View 20 Kirin 980 Mali-G76 MP10 6 / 8 GB 128 / 256 GB No Google Pixel 3 XL Snapdragon 845 Adreno 630 4 GB 64 / 128 GB No iPhone Xs Apple A12 Bionic Apple GPU 4 GB 64 / 256 / 512 GB No iPhone Xs Max Apple A12 Bionic Apple GPU 4 GB 64 / 256 / 512 GB No

Junto con LG, Samsung sigue siendo de los pocos fabricantes que apuesta decididamente por las tarjetas microSD, pero además en el Galaxy S10 tenemos un salto en almacenamiento.

Este año, los 256GB desaparecen para Samsung y se opta directamente por los 512GB. Algo similar a lo que hizo Apple con los 128GB. Pero como puede verse en la tabla, el Samsung Galaxy S10+ es el primer móvil en ofrecer 1 TB de memoria interna, estableciendo un nuevo hito en almacenamiento y superando a lo que incluso muchos portátiles ofrecen.

¿Más cámaras es mejor?

El año pasado Huawei marcó tendencia con su triple cámara, una tendencia que Samsung abraza este año con los Galaxy S10 e incluso supera con el modelo 5G que añade hasta cuatro cámaras. Casualidad o no, el fabricante chino ya ha dejado entrever que el Huawei P30 Pro también llegará con cuatro cámaras.

Tanto el Samsung Galaxy S10 como el Galaxy S10+ comparten apartado fotográfico. En concreto, una triple cámara trasera con sensor principal de 16 megapíxeles para gran angular, sensor con apertura variable como el que teníamos en el Galaxy S9 y un tercer sensor para telefoto.

Cámara principal Cámaras secundarias Cámara frontal Samsung Galaxy S10 16MP, f/2.2 (gran angular) Dual Pixel 12MP, f/1.5-2.4 + 12MP, f/2.4 (tele) 10MP f/1.9 Samsung Galaxy S10+ 16MP, f/2.2 (gran angular) Dual Pixel 12MP, f/1.5-2.4 + 12MP, f/2.4 (tele) 10MP f/1.9 + 8MP f/2.2 Xiaomi Mi 9 48 MP f/1.8 16MP f/2.2 (gran angular)

12MP (tele) 20MP Huawei Mate 20 Pro 40 MP f/1.8 20MP f/2.2 (gran angular)

8MP f/2.4 (tele) 24MP, f/2.0 LG V40 ThinQ 12MP f/1.5 16MP f/1.9 (gran angular)

12MP f/2.4 (tele) 8MP f/1.9 + 5MP f/2.2 (gran angular) Honor View 20 48MP f/1.8 TOF 3D 25MP, f/2.0 Google Pixel 3 Xl 12.2 MP f/1.8 -- 8MP f/1.8 + 8MP f/2.2 iPhone Xs 12 MP f/1.8 12 MP f/2.4 (tele) 7MP f/2.2 iPhone Xs Max 12 MP f/1.8 12 MP f/2.4 (tele) 7MP f/2.2

Sin haber podido probar a fondo la cámara de los nuevos Samsung Galaxy S10, a nivel de especificaciones tenemos una triple cámara similar a lo que otros fabricantes ofrecen. Samsung se reafirma en su apuesta por la apertura variable, pero además incorpora mejoras mediante inteligencia artificial y dos sensores extra para conseguir una cámara más todoterreno.

Para la cámara frontal, el Samsung Galaxy S10 destaca con una de las mayores aperturas en una cámara frontal y adicionalmente añade una segunda cámara dentro del agujero en la pantalla.

Tabla comparativa del Samsung Galaxy S10 y S10+

Aquí os dejamos con la tabla comparativa completa de características del Samsung Galaxy S10 y S10+ comparado con los últimos móviles de Huawei, Xiaomi, Apple o LG. Con un precio que parte de los 909 euros, Samsung ha creado un móvil competitivo en todos los apartados importantes de un móvil. El primer gran candidato a mejor móvil del 2019.