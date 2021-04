Gran comparativa fotográfica entre los mejores móviles de lo que llevamos de 2021: un rotundo ganador frente a una competencia con un listón ya alto

La potencia fotográfica de los móviles alcanza cotas altísimas y en estos momentos, con grandes sensores, la gran resolución de los mismos o la fotografía computacional entre otros aspectos están consiguiendo que las cámaras al uso dejen de ser consideradas en muchos perfiles de uso. En Xataka hemos podido reunir a los siete móviles de la actualidad que destacan en su propuesta fotográfica considerando las principales marcas y aquí tenemos la comparativa fotográfica de los mejores móviles en lo que llevamos de año.

A medida que se han consolidado las triples y cuádruples cámaras vemos que los fabricantes buscan quizás modos efectistas, sobre todo hablando en la gama media, pero sin descuidar el tratar de lograr "milagros" a nivel técnico como el encajar potentes teleobjetivos que en algunos casos (como aquí veremos) van por partida doble. Siendo el inicio del segundo trimestre de 2021, hemos podido reunir las últimas propuestas en gama alta de los principales fabricantes y alguno que aún no ha tenido su renovación, como en el caso de Apple y Sony. Éstos son los candidatos a rey de la fotografía móvil en esta primera mitad de 2021:

Ficha técnica de las cámaras traseras

HUAWEI MATE 40 PRO iPHONE 12 PRO MAX ONEPLUS 9 PRO OPPO FIND X3 PRO SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SONY XPERIA 5 II XIAOMI MI 11 CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.9, 23 mm 12 MP, f/2.6, 26 mm

estabilización IBIS 48 MP, f/1.8, 23 mm, OIS 50 MP, f/1.8, 26 mm, OIS 108 MP, f/1.8, 24 mm, OIS 12 MP, f/1.7, 24 mm, OIS 108 MP, f/1.9, 26 mm, OIS GRAN ANGULAR 20 MP, f/1.8, 18 mm 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120º 50 MP, f/2.2, 14 mm 50 MP, f/2.2, 16 mm, 110º 12 MP, f/2.2, 13 mm 12 MP, f/2.2, 16 mm, 124º 13 MP, f/2.4, 123º MACRO - - - 3 MP, f/3.0 - - 5 MP, f/2.4 TELEOBJETIVO 12 MP, f/3.4, OIS

Zoom óptico 5x 12 MP, f/2.2, 65 mm, OIS

Zoom óptico 2,5x 8 MP, f/2.4, 77 mm, OIS

Zoom óptico 3,3x 13 MP, f/2.4, 52 mm

Zoom óptico 2x 10 MP, f/4.9, 240 mm, OIS

Zoom óptico 10x

10 MP, f/2.4, 70 mm, OIS

Zoom óptico 3x 12 MP, f/2.4, 70 mm, OIS

Zoom óptico 3x - OTRAS LENTES - ToF LiDAR 2 MP, f/2.4

(profundidad) - - - - OTROS - - - Modo microscopio - - -

Así son las apps de cámara

Huawei Mate 40 Pro

El Mate mantiene la interfaz y estructura habituales de generaciones anteriores. Los modos principales tienen su pestaña propia, entre los que vemos el automático, el vídeo, el modo Apertura (tan característico de la marca y necesario para todo aquello a lo que queramos aplicar el efecto retrato y no sea una persona) y algún otro, estando el resto en la pestaña "Más".

Podremos editar el orden de dicha pestaña, pero no pasar modos de aquí a la interfaz principal como sí veremos que permiten Samsung y Xiaomi. El HDR sigue siendo uno de estos modos a parte, sin acceso rápido dentro del modo automático donde solemos verlo. Curiosamente, el botón "AI" (de "toma inteligente" habilitada, aunque la inteligencia artificial es algo que ya va implícito en el procesamiento y en muchos aspectos de la cámara) se mantiene.

De manera automática, el Mate 40 Pro dispara a 12 megapíxeles, encontrando el disparo a máxima resolución (50 megapíxeles) también en el cajón "Más", sin que haya modo macro en este caso. En los ajustes encontramos bastantes opciones (algunas menos habituales como el control de audio en fotos), con lo que en general es una app completa.

El Huawei Mate 40 Pro no tiene objetivo ni modo macro, así que las fotos en este caso las hemos hecho con el modo automático (activándose la detección de escenas en "Primer plano"). Para las fotos en la escena de retrato hemos usado el modo Apertura cuando no había persona y el modo Retrato si sí la había.

iPhone 12 Pro Max

La app de los móviles Apple sigue siendo corte sencillo e interfaz minimalista, tanto que los ajustes siguen estando separados y tendremos que irnos a los del sistema para cambiar cualquier parámetro que deseemos, como el HDR. En la interfaz del disparo automático vemos los botones habituales para cambiar al gran angular y al teleobjetivo, junto con accesos directos a flash, el HDR manual (si lo activamos) y Live Photos en el otro lado, junto a los modos existentes.

Éstos no podemos editarlos (o su orden), sin tampoco ver el habitual cajón “Más” al tener ya todas las opciones activas. En general es una app que complementa bastante bien las ópticas disponibles, pero sigue teniendo muchas menos opciones que las que vemos en móviles Android, tanto las más específicas como algo tan habitual como un modo manual o Pro.

En el apartado de "Máxima resolución" no hemos hecho una comparación entre dos disparos porque el iPhone siempre dispara a resolución mácxima (12 megapíxeles). Tampoco dispone de modo o lente macro, por lo que hemos recurrido al modo automático usando el teleobjetivo para maximizar la proximidad al objeto y lograr un resultado más a la par con el resto.

OnePlus 9 Pro

La app de cámara de OxygenOS mantiene el mismo diseño y estructura que ya conocíamos por generaciones anteriores, salvo el botón del obturador que ahora es naranja (como parte del influjo Hasselblad). Se han añadido además nuevos modos, como inclinación-desplazamiento y lapso de tiempo, pero seguimos viendo la habitual distribución en pestañas (no editables) con los modos principales activos y el resto en el cajón oculto en la parte inferior.

Lo extraño es que el modo de alta resolución (48 megapíxeles frente a los 12 megapíxeles en automático) no se encuentra aquí, sino al deslizar desde el borde superior. El modo macro tampoco está entre éstos, contando con su propio icono de acceso rápido entre el flash y la proporción.

Uno de los últimos cambios en la app es que, como Samsung, el modo HDR (Ultrashot HDR) está en los ajustes, de modo que podremos configurarlo para que se active automáticamente o no. En estos ajustes vemos bastantes opciones y en general no encontramos mucho en falta, más allá de ese plus de comodidad que podría tener.

OPPO Find X3 Pro

La filogenia techie une a OPPO y OnePlus y eso se nota en las interfaces, viendo algún aspecto no muy habitual en común como esa diferente ubicación del modo a alta resolución (50 megapíxeles frente a los 12 megapíxeles en automático). Los modos de disparo principales están accesibles desde el habitual carrusel (tampoco personalizable), pero el resto sí está en la pestaña "Más".

En realidad, esta app parece un híbrido entre la de OnePlus y la de Huawei, porque tanto la tipografía como esa pestaña "Más" recuerda a lo que vemos en el Mate. Pero eso sí, aquí tenemos un acceso al HDR en la interfaz de disparo automático, aunque el modo macro es automático (el que es manual es el microscopio, en la pestaña "Más").

En los ajustes encontramos bastantes opciones, algunas en referencia a la experiencia y otras complementarias como el color de 10 bits o el modo ultranítido para retratos. En general es una app completa y que funciona muy bien, aunque lo de la persiana superior para colocar modos lo vemos de nuevo prescindible.

Aunque, como comentamos, el OPPO Find X3 Pro dispone de ese modo microscopio, pero éste no es un equivalente al disparo tipo macro. De ahí que hayamos recurrido al modo macro propiamente dicho para este caso.

Samsung Galaxy S21 Ultra

En los Galaxy vienen configuradas de serie sólo las pestañas de los modos esenciales, pero con la ventaja de poder personalizar qué modos queremos a la vista (y con acceso más directo). De este modo, podemos añadir alguno de los que hay en la pestaña "Más". Pero no es aquí donde encontraremos el modo de resolución máxima o el HDR.

Para la activación del HDR, que será automático sí o sí, tendremos que ir a ajustes. Sin embargo, para disparar a máxima resolución (108 megapíxeles frente a los 12 megapíxeles del automático) tendremos que ir al botón de relación y pasar de 4:3 a 108 megapíxeles.

Es una app bastante completa y versátil, teniendo en cuenta el completo modo manual (con HDR incluido), los modos más específicos como el de captura única y que podemos elegir de manera opcional el guardado en RAW o HEIF. Pero es de las que más lentas funcionan, sobre todo si consultamos los ajustes para ir configurando aspectos.

Sony Xperia 5 II

La app de cámara ha ido cambiando en los últimos modelos tras años permaneciendo casi invariable. De hecho, aún se mantiene diferente con respecto al resto, sin pestañas y con muy pocos modos añadidos.

La interfaz es por ello muy sencilla y puede que encontremos aspectos en falta, especialmente si venimos de algunos de los software que hemos comentado (o el que seguirá a éste). No hay modo noche, el modo retrato no es demasiado intuitivo y han eliminado la posibilidad manual de desactivar el HDR, pero a cambio sí han premiado a los usuarios más expertos y exigentes con un modo Pro que es un calco de lo que encontramos en una de sus cámaras fotográficas.

La app funciona bien y se adapta a las lentes, con un menú de ajustes bastante estándar y que puede pecar de sencilla. Pero al menos funciona bien y de manera fluida.

Veremos que el Sony Xperia no compite en los disparos con HDR manual (al no poder desactivarlo y no indicarse cuando éste se activa). Como en el caso del iPhone, también tenemos siempre fotos a máxima resolución, por lo que tampoco hay comparativa propia en ese caso.

Xiaomi Mi 11

La app de Xiaomi sí mantiene el esquema habitual de pestañas por modo, con un cajón para los "no principales" que sí podemos modificar (y además personalizar incluso en color y distribución de la pestaña "Más". En este caso encontramos el modo macro y el de 108 megapíxeles además de los habituales, pero están en diferentes ubicaciones (no como pestañas), y quizás esto es menos intuitivo.

En los accesos directos se mantienen el HDR, los filtros, Google Lens y a la “AI” (inteligencia artificial). Lo primero perfecto, lo segundo de cuestionable utilidad. Y el modo Pro por su parte es de los más completos, junto al de Samsung, disponiendo del utilísimo (y tan poco habitual) peaking para marcar el área de enfoque.

Los ajustes son bastante nutridos (incluyendo el ajuste anti bandas para cambiar la frecuencia de refresco o el guardado en HEIF), siendo una app bastante completa que además creemos que ha mejorado en fluidez. Es funcional, correcta, personalizable y estable.

Veremos algunos disparos en formato 16:9 al activarse por defecto. No se trata de fotografías con el gran angular salvo en dicho apartado.

Día

Auto

Foto hecha con la Fuji X-M!.

Destaca el resultado del Mate 40 Pro, con muy buen nivel de detalle, contraste y colorimetría, así como a nivel de rango dinámico. El OPPO está a un nivel similar, aunque ese punto de saturación extra (que aquí no sienta mal del todo, pero es bastante prescindible) veremos que posteriormente los va a distinguir. En este caso, el OPPO corrige mejor la neblina que aún se detecta en el Mate.

Nos parece que las fotos del OnePlus 9 Pro y del Samsung Galaxy, junto con la del Sony, son las que peor quedan. Y entre el Mi 11 y el iPhone el resultado es algo mejor en el primer caso, aunque vemos demasiado contraste.

HDR

En general vemos muy poca diferencia entre el HDR y el disparo en automático. En el caso del Samsung Galaxy el HDR ayuda a corregir la exposición y ese pequeño plus de rango dinámico da algo más de realismo.

En el Mi 11 se corrige el exceso de contraste, pero se lleva al extremo opuesto y con HDR queda más lavada. En el iPhone y el OPPO vemos que la diferencia es mínima pero que hay cierta mejora.

Máxima resolución

Foto hecha con la Fuji X-M1.

Los verdes y los fucsias suelen ser buenos testigos de los procesados más agresivos en saturación y aquí empezamos a verlo. El Mate 40 Pro vuelve a parecernos la mejor, pero ya cuenta con ese poco de saturación, aunque en este caso no hay mucha diferencia entre la de mayor resolución y la de menor (más definición al recorte).

Le sienta mejor al OnePlus, que a 50 megapíxeles no experimenta la exageración de contornos, así como al Xiaomi, cuyos 108 megapíxeles logran dar más definición al recorte. La ganancia en el caso de Samsung con los 108 megapíxeles se acerca más al caso del OnePlus. Y hablando de la escena en general, sea cual sea el disparo, vemos que en este caso sí hay una sobresaturación notable (y no conveniente) en el caso del OPPO.

Gran angular

Foto hecha con la Fuji X-M1.

Nuevamente, el Mate da una lección al resto, en una lente que como vamos a ver (y como solemos encontrar en los análisis) la calidad se diluye con respecto a la lente angular principal. El Huawei Mate 40 Pro nos da una foto equilibrada, definida, con buen rango dinámico, sin tirar de demasiado contraste ni exagerar bordes.

El "viajo truco" de exagerar contraste hace que los contornos queden mejor definidos en el OnePlus que en otros móviles, aunque después del Mate el que ganaría en este sentido es el OPPO, salvando el aspecto de la sobresaturación (que rebaja bastante la calidad) y el balance de blancos. Ambas quedan mejor que el resto en cuanto a definición.

Zoom

Foto hecha con la Fuji X-M1.

Para el análisis del zoom comparamos el máximo zoom óptico en cada caso. En el del Xiaomi Mi 11 es zoom digital al no disponer de teleobjetivo.

El zoom a 5x del Mate carraspea fuerte al 10x de Samsung, de hecho, el tele de 3x del Galaxy S21 Ultra no destaca si lo comparamos con el 5x del Mate y éste último queda muy a la par del segundo tele del S21 Ultra. En cuanto al resto, el iPhone 12 Pro Max se libra de la exageración de contornos que vemos en otros casos y así logra salvar mucho mejor el primer plano que, por ejemplo, el OPPO y el OnePlus, pero no hay demasiada definición en los objetos del fondo comparado con los teleobjetivos de Samsung y Huawei.

El iPhone queda ligeramente por encima del Sony porque en general hay menos neblina y el primer plano está mejor salvado, pero no queda entre los mejores zooms de esta comparativa. Aunque el peor parado es el Mi 11, siendo zoom digital.

Macro

Foto hecha con la Fuji X-E1.

En esta fotografía hemos visto un resultado muy igualado, ya sea con la lente estándar y un modo de software o bien con las lentes dedicadas. El Xiaomi nos parece que resuelve muy bien minimizando la distancia al objeto, destacando el modo ultramacro del OPPO (que no el de microscopio) y comentando que "haciendo trampas" con el iPhone (usando el zoom) éste está a la altura del resto o algo por encima.

Retrato

Foto hecha con la Fuji X-E1.

Aquí nuestro apuesto modelo lo puso difícil a las cámaras con su peinado y la brisa, pero vemos resultados bastante sorprendentes en este sentido. Hablando del Mate 40 Pro, es una lástima que el desenfoque sea tan plano y artificial, porque el recorte del pelo es perfecto (y es muy complicado en esta foto).

El Mate peca de excesos de contraste y el primer plano tiene un ruido que el iPhone ha sabido aplacar, pero sigue siendo un resultado muy natural hablando de la persona (no tanto del fondo). Buen trabajo de Sony y OnePlus, éste último dando también un resultado natural y equilibrado con un correcto balance de blancos pero con peor rango dinámico, aunque quedando igualmente algo por encima de otros como el OPPO o el Galaxy.

Interiores

Foto hecha con la Fuji X-M1.

Las condiciones se empiezan a poner más complicadas. El ruido empieza a hacerse hueco, el enfoque automático es más inestable y comenzamos a ver los sistemas automáticos de compensación de la exposición, haciendo que la escena quede más iluminada y menos realista (lo cual no tiene por qué ser negativo).

El OPPO Find X3 Pro aquí logra dibujar muy bien los contornos y hacer un tratamiento del grano aceptable (en esto no es el mejor), dejando una foto bien definida y enfocada. Además, a nivel de exposición es de los más fieles a la realidad.

Esto en contraposición al Huawei, que en su ADN sigue disponiendo de un modo automático que saca luz de donde no la hay. De esto tenemos una doble lectura: queda una buena foto e ilumina hasta las motas de polvo (que de otro modo vemos que resultan imperceptibles), pero el resultado no es tan realista y ese plus de exposición se lleva un contraste y una viveza que le vendrían bien a la fotografía.

Por su parte, el iPhone logra una instantánea muy bien enfocada y hace un buen trabajo con el ruido. Peor resultado en el OnePlus, donde vemos que se compensa la exposición pero que no hay una buena interpretación de las iluminaciones, especialmente en los reflejos, como también pasa en el Samsung.

Noche

Auto

Foto hecha con la Fuji X-M1.

Llegamos a la ronda de escenarios más complejos, en los que las cámaras tienen más problemas para lograr un resultado favorable y, además, el disparo es más lento y requiere mucha más estabilidad. Compararemos los resultados en modo automático porque más adelante dispondremos de una comparativa específica de modos noche.

En esta escena en automático el Mate 40 Pro sigue diferenciándose del resto por la calidad de su fotografía. Pese a la sobreexposición que aplica per se a la escena, en este caso no queda mal al ser en realidad un escenario bastante bien iluminado para ser nocturno. Dejando a un lado esto, el resto es realismo puro y un nivel de detalle excelente.

Si nos tomamos este disparo como el Mate 40 y el resto, que es lo que nos parece, el iPhone encabezaría a los demás con una dosis de detalle algo mayor en los planos más cercanos. Eso sí, demasiado cálidas, como llevamos viendo desde los iPhone 11 especialmente en el disparo nocturno: el balance de blancos es en la realidad siempre más frío de lo que vemos en un iPhone.

En el resto el resultado está algo más democratizado en cuanto a calidad general, viendo más problemas de grano, neblina y colorimetría. En el caso del Xperia 5 II, con algo más de contraste y claridad (contrarrestando el halo que suele ocasionar la iluminación de las farolas), el resultado podría ser de los más realistas.

HDR

Enfrentando los disparos en automático y HDR, vemos que el cambio es muy sutil y que la compensación a nivel de iluminaciones, sombras y rango dinámico es poco apreciable en la mayoría de los casos. El Huawei Mate 40 Pro y el iPhone vuelven a dar los mejores resultados, con un HDR que recupera información de las sombras pero que, por otro lado, no siempre mejora al automático (en el iPhone los contornos salían mejor sin HDR).

En el caso del Mi 11 vemos que los contornos se exageran (como en el OPPO), pero al disparar en HDR se reduce un poco el grano. En el Galaxy S21 Ultra el HDR añade algo de definición, por lo que sí mejora el resultado con respecto al automático.

Retrato

Foto hecha con la Fuji X-E1.

En este caso vemos muy clara la variabilidad que tiene el balance de blancos automático en cada caso, en algunos casos más cálido y en otros demasiado frío. El principal problema que nos encontramos en esta escena es la conservación de detalle en el primer plano, el ruido y, sorprendentemente, el recorte (al ser un borde recto y contrastado con el fondo no lo esperábamos).

Está bastante igualado en varios de ellos, pero sale más airoso el Mi 11 con un primer plano mejor definido. El balance de blancos es más frío de lo que debería pero tampoco afecta al resultado global.

Con un desenfoque bastante plano, el OnePlus tampoco queda mal y logra salvar bien los contornos. El desenfoque del iPhone es más natural, de lente, pero el balance de blancos es demasiado cálido y tampoco es el mejor disparo a nivel de nitidez, pero aún así resuelve mejor que otros como el OPPO o el Samsung.

Gran angular

Foto hecha con la Fuji X-M1.

Especialmente el pasado año hemos visto como la lente gran angular lograba mantener la exposición, colorimetría y contraste con respecto a la lente principal en general, que eran parte de los principales aspectos a mejorar cuando empezó la democratización de esta lente en los móviles. La nitidez aún queda por detrás, pero esto depende mucho de cada caso.

Aquí Huawei lo vuelve a hacer bien, con un resultado más definido tanto en el primer plano como en el fondo, sin que haya una distorsión acusada y quedando mejor que el resto incluso con una exposición algo baja. El de OnePlus está bastante equilibrado, aunque hay más distorsión que en otros casos, pero en los casos que más margen de mejora vemos están el de Sony, Samsung y Apple.

Zoom noche

Foto hecha con la Fuji X-M1.

Hablando de los zoom de noche, el tele de 3x del Galaxy S21 ya da un buen resultado a nivel de definición, en este aspecto resuelve mejor que el resto y casi nos parece un disparo mejor resuelto que el 10x (aunque dadas las circunstancias éste último no queda nada mal). Pero saca más ruido que el zoom del Mate 40 Pro, algo de lo que peca también el iPhone.

El OnePlus y el Sony Xperia son los que dejan un resultado menos competitivo, pero no hay una diferencia muy marcada y dentro de lo posible tampoco tienen un mal desempeño, aunque cabe decir que en el recorte el Mi 11, sin tele, queda mejor que el OnePlus y a la par con el Sony.

Y el ganador es...

Como hacemos siempre en esta comparativa, hemos puntuado en cada tirada a los que quedan en el podio, es decir, a los tres mejores, con tres, dos o un punto según sean primero, segundo o tercero. Os ponemos los que se llevan medalla en cada caso en la siguiente tabla:

Día auto Día HDR 1 Máxima resolución Día gran angular Zoom día Día macro Día retrato 1º (3 puntos) Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro Xiaomi Mi 11 iPhone 12 Pro Max 2º (2 puntos) OPPO Find X3 Pro OPPO Find X3 Pro Xiaomi Mi 11 OPPO Find X3 Pro Samsung Galaxy S21 Ultra OPPO Find X3 Pro Huawei Mate 40 Pro 3º (1 punto) Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra OnePlus 9 Pro iPhone 12 Pro Max OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Pro

Interiores Noche auto Noche HDR Noche gran angular Noche retrato Noche zoom 1º (3 puntos) OPPO Find X3 Pro Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro Xiaomi Mi 11 Huawei Mate 40 Pro Samsung Galaxy S21 Ultra 2º (2 puntos) iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Pro Huawei Mate 40 Pro 3º (1 punto) Huawei Mate 40 Pro Sony Xperia 5 II Xiaomi Mi 11 iPhone 12 Pro Max OPPO Find X3 Pro iPhone 12 Pro Max

Con esta correspondencia, éstos son los puntos de cada móvil y así quedan en orden:

Huawei Mate 40 Pro: 26 puntos. iPhone 12 Pro Max y OPPO Find X3 Pro: 12 puntos. Xiaomi Mi 11: 10 puntos. Samsung Galaxy S21 Ultra: y OnePlus 9 Pro 7 puntos. Sony Xperia 5 II: 1 punto.

El ganador de esta comparativa es el Huawei Mate 40 Pro por goleada considerable. Logra llevarse los tres puntos en bastantes apartados al tener un resultado que vemos de mayor calidad y más realista.

Algo que ya intuimos en su análisis, donde nos pareció que los resultados mejoraban lo visto en la propia casa con los Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro+ (quizás no en zoom, sobre todo por el segundo, pero sí en procesado y en general), lo cual no es poco. Con menos de la mitad de sus puntos quedan en empate el iPhone 12 Pro Max y el OPPO Find X3 Pro, compartiendo la plata, y en un tercer (cuarto) lugar queda el Xiaomi Mi 11, que aún con sus inconsistencias acaba resolviendo mejor en más casos que el resto.

Así, por ahora vemos que lo del Mate es casi una lección al resto de su competencia actual, si bien queda mucho año y muchos buques insignia por llegar (incluyendo sus propios sucesores). Pero de momento, lo de este móvil ha sido un jaque "Mate" (teníamos que decirlo).