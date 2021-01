Ni cargador, ni microSD, ni auriculares: Samsung los elimina en los Galaxy S21 y hace pensar que será lo habitual

Se rumoreó y finalmente se ha confirmado. Los nuevos Samsung Galaxy S21 vienen sin cargador en la caja. Tampoco tienen microSD ni ofrecen auriculares. Samsung se une así a una tendencia que inició Apple con los iPhone 12 y ha sido seguida por marcas como Xiaomi con el Mi 11. Se pone así fin a la particular historia que ha unido a los Samsung Galaxy con las tarjetas microSD, de los pocos buques insignia que hasta hace poco ofrecían este añadido.

Los motivos que ofrece Samsung ya los hemos escuchado antes: sostenibilidad, reducción de residuos y un esfuerzo en mantener la vida útil. El contenido de la caja de los Galaxy S21 es realmente minimalista, con únicamente el teléfono, un cable de datos USB-C y el pin de expulsión. Aquellos que quieran cargar el móvil deberán conectarlo a otro dispositivo con puerto USB-C o aprovechar alguno de los cargadores que ya tuvieran. Eso, o adquirir uno nuevo.

Móviles sin cargador, ¿la nueva norma?

Una de las ventajas de no incluir cargador ni auriculares es que permite reducir el precio. Este año, los Galaxy S21 llegan con un precio de unos 50 euros inferior al modelo equivalente del año pasado. Lógicamente esta diferencia no es debido a la no inclusión de cargador, pero previsiblemente habrá ayudado a mantener los márgenes.

Cuando Apple decidió que no iba a incluir el cargador se generó un importante debate. No solo por el hecho de que la marca no lo ofreciera, sino porque anticipaba una estrategia que iba a ser repetida por el resto de fabricantes de telefonía móvil. Las grandes compañías tienen una importante responsabilidad con el medioambiente y no incluir el cargador es una fácil medida para ayudar, con su particular beneficio económico correspondiente. Al tener una caja más pequeña, también se utilizan menos palés. Por lo que el gasto logístico también es inferior.

Los móviles más premium deberían incluir todo, pero con los Galaxy S21 Samsung adopta una estrategia de minimalismo. Prescinde de una microSD que ya eliminó en el Galaxy S6 y tuvo que reintroducir con el Galaxy S7 y deja de lado unos auriculares que anteriormente ofrecía junto a sus buques insignia. El hecho de no ofrecer auriculares con los Galaxy S21 hace que tampoco tengamos habilitada la radioFM.

En el caso de Samsung, los auriculares de marca AKG eran un interesante añadido para justificar el precio de sus móviles de gama alta. Este año, Samsung presenta los nuevos Galaxy Buds Pro; totalmente inalámbricos y con cancelación de ruido, pero con un precio de 239 euros.

Los móviles de nueva hornada son compatibles con carga inalámbrica y carga rápida. Para favorecer esta transición, marcas como Samsung apuestan porque sus usuarios utilicen cargados inalámbricos. Con el Galaxy S21 se ofrece el accesorio Wireless Charger Duo, capaz de cargar dos dispositivos al mismo tiempo. También ofrece un cargador inalámbrico tradicional con un coste de 39 euros. Finalmente, para aquellos que busquen el cargador tradicional, equivalente al que Samsung habría incluido en otras ocasiones, tenemos un cargador de 25W disponible en color blanco y negro por 24,90 euros.

Se trata de un cargador USB-C, compatible con el cable de datos que sí se añade en el dispositivo. Poco a poco, los cargadores con USB-A tradicional van quedando atrás y el USB-C está imponiéndose como el estándar de carga.

Compañías como Xiaomi optaron por una solución mixta: ofrecer una versión sin cargador y otra con él. Pero lo que vimos en las primeras reservas, donde el precio promocional equiparaba las dos versiones, fue que más del 90% de los usuarios optaron por la versión con cargador.

Todavía es pronto para anticipar qué harán las compañías durante este 2021. Por un lado podríamos ver como muchas marcas optan por no incluir el cargador USB-C, mientras que otras compañías podrían convertir el cargador en un argumento de compra. Sobre todo en aquellos casos donde el cargador alcance velocidades por encima de los 100W.

