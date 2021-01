Pocos quieren un móvil sin cargador: menos del 6% de los primeros pedidos del Xiaomi Mi 11 han sido de la versión "ecológica"

La ingeniosa solución de Xiaomi para sortear la polémica del cargador fue ofrecer una versión del Mi 11 con el cargador incluido, al mismo precio. Por un lado teníamos la versión "ecológica", sin cargador, y por otro la versión con cargador de 55W. El argumento principal es la protección del medioambiente. Unos motivos ya utilizados por Apple cuando tomó la decisión de no incluir el cargador con los iPhone 12.

La decisión estaba en manos de los usuarios: o bien apostar por la versión verde o bien por la versión con cargador. Y los números de los primeros pedidos lo dejan bastante claro: la gran mayoría ha optado por la versión que sí viene con cargador, como ha sido habitual hasta la fecha.

La versión "verde" no convence

Según ha publicado Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, en su cuenta de Weibo, la versión Eco del Xiaomi Mi 11 ha vendido unas 20.000 unidades. El directivo de la compañía ha dado las gracias a quienes han adquirido esta versión, apuntando directamente el motivo medioambiental. Sin embargo, esta cifra representa menos del 6% de las primeras reservas. Del total de 350.000 unidades del Mi 11, solo una pequeña porción de los usuarios han apostado por la versión sin cargador.

Al contrario que Apple, que únicamente ofrece la versión sin cargador, Xiaomi optó por dar la opción a los usuarios para elegir si querían acceder a él. Por el momento, tanto una versión como otra se venden al mismo precio (3.999 yuanes). Sin embargo, se trata de un coste temporal y una vez pasada la promoción, el coste de la versión con cargador será de 4.099 yuanes, unos 12 euros más cara.

Más allá del gusto de estar apostando por una opción más limpia, hay pocas razones por las que un usuario podría optar por la versión sin cargador. Sí es interesante conocer qué porcentaje de usuarios han apostado por este sistema, lo que sirve para extrapolar el grado de satisfacción de esta decisión.

El cargador sigue siendo especialmente necesario. Pese a que muchos usuarios ya disponen de varios, tener uno extra es útil. Así parecen opinar muchos de los primeros compradores del Xiaomi Mi 11. Para los 20.000 que han optado por la versión ecológica, la compañía podría haberles ofrecido alguna alternativa. Sea una funda especial o algún detalle que no aumente la huella medioambiental pero sí compense la falta de cargador.

Por el momento no se conoce qué estrategia seguirá Xiaomi en España con el Mi 11, pero por los datos que se desprenden de China no parece que los usuarios estén abrazando ampliamente la versión ecológica. La polémica del cargador la inició Apple, aunque el propio Lei Jun explica que ya pensó en 2015 tomar esta decisión de no incluir el cargador. Finalmente no lo hizo. Como tantas otras decisiones que se plantean pero nunca llegan a materializarse.

Además de Apple y Xiaomi, se espera que varios fabricantes no incluyan el cargador en sus móviles insignia, argumentando motivos similares. Veremos qué estrategia de venta realizan, si ofrecen la posibilidad de adquirir una versión con cargador y si ofrecen algún aliciente para convencer a los usuarios para que apuesten por la versión ecológica.

