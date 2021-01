Samsung Galaxy S21 y S21+: nuevo diseño y pantallas planas para la generación que decide no subir de escalón en precio

Ya están aquí los nuevos Samsung Galaxy S21 y Galaxy S21+. Este 2021, Samsung anticipa la llegada de su nueva generación y lo hace con dos móviles que estrenan diseño, vuelven a las pantallas planas y por primera vez, llegan con un coste más ajustado que los modelos anteriores. Los nuevos S21 y S21+ han sido diseñados como una gama premium para "un mayor número de consumidores", pero siguen ofreciendo los últimos componentes disponibles en el mercado de telefonía móvil.

Samsung apuesta por un diseño de cristal reforzado con el nuevo Gorilla Glass Victus, incorpora paneles Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz y utiliza el nuevo chipset Exynos fabricado en 5 nanómetros. Los Galaxy S21 y S21+ comparten apartado fotográfico, con una configuración de triple cámara y modo retrato mejorado. Esto es todo lo que ofrecen los nuevos buques insignia de Samsung.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S21 y Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Dimensiones y peso 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

172 g

161,5 x 75,6 x 7,8 mm

202 g Pantalla Dynamic AMOLED 2X

6,2 pulgadas

FHD+ (2.400 x 1.080px)

48-120Hz

1.300 nits Dynamic AMOLED 2X

6,7 pulgadas

FHD+ (2.400 x 1.080px)

48-120Hz

1.300 nits Procesador Exynos 2100

5 nm, 64 bits Exynos 2100

5 nm, 64 bits RAM 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 GB 128 / 256 GB Cámaras traseras Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, 120º, 13 mm, OIS

Angular: 12 MP, f/1.8, 79º, 26 mm, OIS

Telefoto: 64 MP, f/2.0, OIS Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, 120º, 13 mm, OIS

Angular: 12 MP, f/1.8, 79º, 26 mm, OIS

Telefoto: 64 MP, f/2.0, OIS Cámara frontal 10 MP, f/2.2, 80º 10 MP, f/2.2, 80º Batería 4.000 mAh

Carga rápida 25W

Carga inalámbrica 4.800 mAh

Carga rápida 25W

Carga inalámbrica Sensores Sensor de huellas ultrasónico

Reconocimiento facial Sensor de huellas ultrasónico

Reconocimiento facial Seguridad

Resistencia IP68

Samsung KNOX

Gorilla Glass Victus

Resistencia IP68

Samsung KNOX Conectividad 5G

LTE

WiFi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.1 5G

LTE Cat20 hasta 2 Gbps

WiFi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.1 Sistema operativo Android 11 + OneUI 3.1 Android 11 + OneUI 3.1 Otros Altavoces estéreo AKG

Samsung DEX

USB tipo C

NFC Altavoces estéreo AKG

Samsung DEX

USB tipo C

NFC

UltraWide Band Precio 859 euros 1.059 euros

Pantalla Dynamic AMOLED plana de hasta 6,7 pulgadas

Mientras el Galaxy S21 Ultra sí mantiene la curva, los nuevos Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus vuelven a las pantallas planas. La diferencia entre uno y otro está en el tamaño, con 6,2 pulgadas en el S21 estándar y 6,7 pulgadas en el modelo Plus. Los dos modelos llegan con un nuevo panel Dynamic AMOLED 2X Infinity-O con resolución FullHD+ y una tasa de refresco que alcanza hasta los 120 Hz.

Samsung nos trae los 120 Hz adaptables, con una oscilación que va en los S21 y S21+ desde los 48 Hz hasta los 120 Hz. La resolución es independiente de los hercios y aunque bajemos, el nivel de detalle se mantendrá.

Un año más, y pese al cambio a las pantallas planas, el agujero en pantalla se mantiene, ubicado en la posición central superior. Para reducir la fatiga ocular, el nuevo 'Eye comfort shield' ajusta automáticamente el filtro de luz azul según la hora del día, el contenido que se esté viendo y la hora de acostarse. Los paneles elegidos son compatibles con HDR10+.

Todos los Samsung Galaxy S21 llegan con un acabado mate y disponen de un cuerpo con certificación IP68 para la resistencia al agua y al polvo. Este año, Samsung da un paso más e incluye la última versión del cristal protector de Gorilla Glass. El modelo S21 incluye material de policarbonato especialmente reforzado, pero el S21+ incluye Gorilla Glass Victus, que promete ser el doble de resistente, mejor resistencia a arañazos y soporte a caídas de hasta 2 metros.

Bajo la pantalla encontraremos el lector de huellas ultrasónico, que este año es un 70% más grande que en el modelo anterior. Junto a él tenemos desbloqueo facial 2D.

Android 11 y OneUI 3.1 serán los encargados del software. Samsung añade la capa de protección Knox Vault y este año se incorpora la función 'Private Share', para controlar qué personas tienen acceso al contenido que enviamos.

5 nanómetros, WiFi 6 y compatibilidad con Smarthings

En el interior de los nuevos Samsung Galaxy S21 encontraremos el nuevo Exynos 2100, el chipset de Samsung fabricado en 5 nanómetros. Se trata del procesador más potente hasta la fecha de la compañía y que integra el módem 5G. Esto hace que este año no haya modelo LTE de los Galaxy; todos los Galaxy S21 serán 5G.

El Exynos 2100 viene con un núcleo principal ARM Cortex X1 a 2,9 GHz, acompañado de tres núcleos A78 a 2,8 GHz y cuatro núcleos A55 a 2,2 GHz. Para la GPU tenemos una ARM Mali-G78. Según explica Samsung, el nuevo Exynos consume un 20% menos de memoria respecto a la generación anterior.

Para la memoria RAM, los Galaxy S21 llegan con 8 GB de RAM y versiones de 128 y 256 GB. Sin embargo, este año no hay microSD, siendo los primeros Galaxy S o Note que vienen sin ella.

A nivel de conectividad, los Galaxy S21 llegan con Bluetooth 5.0, USB tipo C, NFC y WiFi 6. El modelo Galaxy S21+ incluye además compatibilidad con Smarthings, para encontrar otros dispositivos cercanos a través de la tecnología Ultrawide Band y poder convertir el móvil en una llave. Con Smarthings podremos por ejemplo sincronizar el móvil con Android Auto y encender la calefacción del coche.

Respecto a la autonomía, el Galaxy S21 llega con 4.000 mAh y el Galaxy S21+ con 4.800 mAh. Los dos modelos son compatibles con carga inalámbrica y carga rápida de 25W. Como apunte, los Galaxy S21 no traen cargador en la caja, solo cable USB C a USB C. Samsung explica que se debe a un intento de mejorar la sostenibilidad.

Triple cámara con zoom óptico 3X y modo retrato mejorado

Tanto el Galaxy S21 como el Galaxy S21 Plus comparten apartado fotográfico. Tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles, junto a un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de 64 megapíxeles.

Ultra gran angular : 12 megapíxeles, f/2.2, 120º, 13 mm, OIS

: 12 megapíxeles, f/2.2, 120º, 13 mm, OIS Angular : 12 megapíxeles, f/1.8, 79º, 26 mm, OIS

: 12 megapíxeles, f/1.8, 79º, 26 mm, OIS Telefoto : 64 megapíxeles, f/2.0, OIS, zoom óptico 3x

: 64 megapíxeles, f/2.0, OIS, zoom óptico 3x Frontal: 10 megapíxeles, f/2.2

Este año, Samsung ha mejorado el modo retrato, con luz de estudio y estimación de profundidad. A nivel de vídeo, tenemos grabación 4K en todas las lentes y un modo auto frames que cambia de 30 a 60 fps automáticamente en función de la luminosidad. Las grandes novedades llegan en el software de la cámara, con un modo vlogger para grabar con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo y un modo de perspectiva del director, que muestra en miniatura el plano con todas las lentes.

Como el año pasado, los nuevos Galaxy S21 y S21+ son capaces de grabar en resolución 8K. Para complementar, Samsung incorpora un modo 'Snap 8K' para poder sacar fotos del vídeo en alta resolución. En la cámara frontal, Samsung incorpora un sensor de 10 megapíxeles con una lente de apertura f/2.2.

Versiones y precio del Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus

Los nuevos Samsung Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus ya están disponibles para reservar, en blanco, negro, rosa y un nuevo color 'Phantom Violet'. Estos son los precios oficiales de los Samsung Galaxy S21 y S21+, disponibles a partir del 29 de enero.

Samsung Galaxy S21 (8/128 GB): 859 euros

Samsung Galaxy S21 (8/256 GB): 909 euros

Samsung Galaxy S21+ (8/128 GB): 1.059 euros

Samsung Galaxy S21+ (8/256 GB): 1.109 euros

En comparación con los precios del año anterior, se trata de un punto de partida significativamente inferior, con una diferencia de unos 50 euros tanto en el modelo estándar como en el Plus.

