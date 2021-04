Las cámaras del Sony Xperia 1 III, explicadas: su teleobjetivo quiere ser un cañonazo a la línea de flotación de sus competidores

Llega algo más tarde que algunos de sus competidores, pero el nuevo modelo insignia de Sony parece decidido a plantar batalla en la gama alta. Aunque su diseño externo es marcadamente continuista, sus especificaciones reflejan con claridad que los ingenieros de esta marca no se han dormido en los laureles desde que pusieron a punto a su predecesor.

Su pantalla OLED 4K HDR de 6,5 pulgadas con relación de aspecto 21:9 y capaz de trabajar a una frecuencia de refresco de 120 Hz es un ingrediente esencial en su carta de presentación. También lo es su procesador, un chip Snapdragon 888 5G de Qualcomm que nos ha demostrado con claridad de lo que es capaz en otros modelos insignia de este año.

Sin embargo, la apuesta de este smartphone, como cabía esperar, no pasa por alto sus prestaciones fotográficas. La baza más impactante de este Xperia 1 III es, sin duda, su teleobjetivo, que está equipado con una avanzada óptica que implementa dos distancias focales (70 y 105 mm equivalentes). Pero esto no es todo. También se desmarca introduciendo Dual PDAF (enfoque automático por detección de fase) en todas las cámaras. Como veis, sobre el papel pinta realmente bien.

Sony Xperia 1 III: especificaciones técnicas

SONY XPERIA 1 III CARACTERÍSTICAS PANTALLA OLED 4K de 6,5 pulgadas con HDR, relación de aspecto 21:9 y 120 Hz procesador Qualcomm Snapdragon 888 5G GRÁFICOS Qualcomm Adreno 660 memoria principal 12 GB almacenamiento secundario 256 o 512 GB cámara frontal 8 megapíxeles cámaras traseras - Gran angular (principal): sensor Exmor RS de 12 megapíxeles y 1/1,7", óptica con valor de apertura f/1.7, Dual PDAF y estabilización óptica - Ultra gran angular: sensor Exmor RS de 12 megapíxeles y 1/2,6", óptica con valor de apertura f/2.2 y Dual PDAF - Teleobjetivo: sensor Exmor RS de 12 megapíxeles y 1/2,9", óptica con valor de apertura f/2.3 y f/2.8, Dual PDAF y estabilización óptica - Sensor iTOF 3D sistema operativo Android 11 red 5G sonido Altavoces estereofónicos Procesado Dolby Atmos Jack de 3,5 mm batería 4500 mAh carga 50% de batería en 30 minutos con carga de 30 vatios protección ip IP65/68 colores Frosted Black, Frosted Gray y Frosted Purple dimensiones 165 x 71 x 8,2 mm peso 186 g

Una dotación de cámaras en la que destaca un teleobjetivo con doble distancia focal

Antes de que indaguemos en las características de las cuatro cámaras traseras que incorpora este smartphone (principal, ultra gran angular, teleobjetivo y TOF 3D) merece la pena que no pasemos por alto que las tres unidades principales incorporan un sensor Exmor RS de 12 megapíxeles y una óptica desarrollada por Carl Zeiss.

No obstante, aunque los tres sensores tienen la misma cantidad de fotorreceptores no se trata del mismo captador. Como podéis ver en la tabla que publicamos encima de estas líneas cada uno de ellos tiene una superficie diferente, lo que, como es lógico, condiciona el tamaño de los fotodiodos.

El teleobjetivo se apoya en un sensor de 1/2,9", una óptica con doble valor de apertura y doble longitud focal, enfoque Dual PDAF y estabilización óptica

La cámara principal apuesta por un sensor de 1/1,7", una óptica con valor de apertura f/1.7, enfoque Dual PDAF y estabilización óptica. La combinación de un captador con ese tamaño y una óptica luminosa debería permitir a esta cámara combatir con solvencia el ruido en escenarios de disparo desfavorables, algo que comprobaremos tan pronto como tengamos la oportunidad de analizar este teléfono móvil a fondo.

La cámara ultra gran angular recurre a un sensor de 1/2,6", una óptica con valor de apertura f/2.2 y enfoque Dual PDAF. Y la tercera unidad, el teleobjetivo, se apoya en un sensor de 1/2,9", una óptica con doble valor de apertura (f/2.3 y f/2.8), doble longitud focal (70 y 105 mm equivalentes), enfoque Dual PDAF y estabilización óptica.

Sony ha puesto a punto un bloque óptico innovador que incrementa las posibilidades creativas del teleobjetivo de este smartphone

Todavía no conocemos los detalles más íntimos de la innovadora arquitectura óptica de este teleobjetivo con doble distancia focal, pero no cabe duda de que Sony ha puesto a punto un bloque óptico muy original que debería permitir a quien decida hacerse con este teléfono móvil enfrentarse a los escenarios de disparo en los que es necesario recurrir al zoom con una mayor probabilidad de éxito.

Esta innovación representa un soplo de aire fresco en un segmento en el que no todas las marcas consiguen proponernos novedades capaces de ofrecernos un valor añadido real. Veremos cuando probemos a fondo este smartphone si esta cámara está a la altura de las expectativas. La cuarta unidad es una cámara de tipo TOF 3D que, como vamos a ver a continuación, interviene en la implementación del enfoque de este teléfono móvil.

Quiere desmarcarse gracias a su enfoque y por la habilidad con la que combate el ruido

Durante la presentación de este teléfono móvil Sony ha hecho mucho hincapié en la precisión con la que consigue resolver el enfoque en tiempo real de objetos que se desplazan con mucha rapidez. Que todas las cámaras cuenten con Dual PDAF (enfoque automático por detección de fase) y que, además, puedan trabajar en tándem con la cámara iTOF 3D, es una baza importante en los escenarios de disparo en los que es necesario enfocar con rapidez a un objeto en movimiento.

El trabajo en tándem del enfoque automático por detección de fase, el sensor iTOF 3D y la capacidad de cálculo de este móvil son sus mejores bazas para resolver el enfoque a gran velocidad

Las cámaras TOF 3D funcionan de una manera muy parecida al sónar de un submarino o un radar. Se utilizan para medir con precisión la distancia a la que se encuentra un objeto proyectando hacia él un haz de luz infrarroja. Cuando la luz incide sobre la superficie del objeto una parte de ella se refleja en sentido contrario al que se ha propagado inicialmente y regresa hacia la cámara. Lo único que tiene que hacer ahora esta última es calcular el tiempo que ha transcurrido desde que emitió el pulso de luz hasta que lo recibe, una vez que este se ha reflejado en el objeto.

Esta es una de las fotografías que nos ha proporcionado Sony para demostrar la capacidad de recuperación de detalle que tiene el teleobjetivo de este smartphone cuando utilizamos la mayor longitud focal. Pinta bien, pero nuestras conclusiones finales llegarán cuando tengamos la oportunidad de tomar nuestras propias fotografías.

Los ingenieros de Sony también han puesto a punto un nuevo algoritmo de procesado que persigue reducir a la mínima expresión el ruido no solo en aquellos escenarios de disparo en los que escasea la luz ambiental, sino también al utilizar la máxima velocidad de disparo. Este smartphone es capaz de capturar ráfagas de 20 FPS con enfoque continuo, por lo que no cabe duda de que para resolver con eficacia el ruido tendrá no solo que disponer de un algoritmo avanzado; también necesita un procesador que sea capaz de asumir ese esfuerzo de cálculo.

Para concluir no podemos pasar por alto las novedades que Sony ha introducido en el software que actúa como interfaz entre el usuario y las cámaras. Estas mejoras persiguen que los usuarios avanzados tengan un mayor control sobre los parámetros de disparo, y, a la par, despliegan un nuevo modo de disparo para usuarios poco experimentados que pretende ayudarles a obtener buenos resultados de una forma simple e intuitiva. Confiamos en tener la oportunidad de probarlos a fondo muy pronto.

