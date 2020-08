Las cámaras de los Samsung Galaxy Note 20 y 20 Ultra, explicadas: su hardware fotográfico no revoluciona, pero refina la receta

La configuración de las cámaras de los nuevos Galaxy Note 20 y 20 Ultra es la misma de los Galaxy Note 10 y 10+ del año pasado. El modelo Note «básico» de ambas familias apuesta por una topología de tres cámaras con la distribución convencional: angular, gran angular y teleobjetivo. Sin embargo, las versiones más ambiciosas suben la apuesta al contar, además, con un sensor de profundidad. Puede parecer que Samsung en esta iteración ha prestado más atención a otros elementos de sus nuevos Galaxy Note, pero nada más lejos de la realidad: aunque mantienen el número de cámaras de los modelos del año pasado, sobre el papel incorporan novedades muy interesantes.

Como vamos a ver a continuación, las ópticas y los sensores a los que recurren las cámaras de los Galaxy Note 20 y 20 Ultra son diferentes a los de sus predecesores. Durante la presentación de estos smartphones Samsung también ha asegurado haber introducido mejoras importantes tanto en la app de administración de las cámaras como, sobre todo, en los algoritmos de procesado de imagen que tanto suelen condicionar el acabado final de nuestras fotografías. Esperamos tener la oportunidad de analizarlos a fondo muy pronto para confirmaros si, efectivamente, estas mejoras tienen un impacto tangible en la calidad de sus instantáneas. Eso sí, ya conocemos su hardware fotográfico con el detalle necesario para formarnos una idea certera acerca de qué es lo que nos proponen en este ámbito los que actualmente son los teléfonos móviles más avanzados que tiene esta marca en su porfolio.

Samsung Galaxy Note 20 y 20 Ultra: así es su hardware fotográfico

Ambos teléfonos móviles incorporan una única cámara frontal con idénticas especificaciones. Su sensor tiene una resolución de 10 megapíxeles, un tamaño de 1/3,24” y fotodiodos de 1,22 µm. El enfoque automático resuelve la captura mediante detección de fase, y la óptica tiene un valor de apertura f/2.2. Estas especificaciones persiguen rendir bien en el escenario de uso en el que habitualmente se utiliza la cámara delantera, que no es otro que la captura de selfis, por lo que el margen que deja esta cámara a la innovación es relativamente reducido. De hecho, de todas las cámaras de los Galaxy Note 20 la delantera es, sobre el papel, la que más se parece a la cámara frontal integrada en los Galaxy Note 10.

El sensor de la cámara principal de ambos smartphones es muy diferente. El Galaxy Note 20 apuesta por un captador de 12 megapíxeles y 1/1,76”, mientras que el Note 20 Ultra incorpora un sensor de 108 megapíxeles y 1/1,33”

Si nos ceñimos a la cámara principal de ambos smartphones comprobaremos que su filosofía es sensiblemente diferente. La del Note 20 recurre a un sensor de 12 megapíxeles y 1/1,76”, mientras que el Note 20 Ultra apuesta por un captador de 108 megapíxeles y 1/1,33”. La diferencia de resolución es muy grande, lo que, como veremos en la siguiente sección del artículo, debería permitir al Note 20 Ultra resolver mejor algunos escenarios de disparo particularmente exigentes en los que el algoritmo de procesado debería ser capaz de sacar partido a la información adicional que recoge el sensor. Ambas cámaras cuentan con estabilización, así como con una óptica con valor de apertura f/1.8 que asegura una luminosidad cuando menos correcta.

Vamos ahora con el gran angular. Al igual que la unidad frontal, esta cámara también es idéntica en ambos smartphones. Su sensor tiene una resolución de 12 megapíxeles, un tamaño de 1/2,55” y fotodiodos de 1,4 µm, y trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.2. Sobre el papel estas especificaciones pintan bien, pero el punto crítico de esta cámara suele ser la calidad de la óptica debido a que si las lentes que la conforman no han sido diseñadas y pulidas de una forma muy minuciosa pueden introducir aberraciones geométricas y cromáticas en las fotografías. Por supuesto, comprobaremos qué tal rinde esta cámara tan pronto como estos smartphones caigan en nuestras manos.

El Galaxy Note 20 Ultra apuesta por un sensor láser de enfoque automático con el que no cuenta el modelo «básico»

La última cámara que nos queda por revisar es el teleobjetivo. El Galaxy Note 20 apuesta por un sensor de 64 megapíxeles con un tamaño de 1/1,72” y fotodiodos de 0,8 µm, mientras que el Note 20 Ultra se desmarca con un captador de 12 megapíxeles con un tamaño de 1/3,6” y fotorreceptores de 1 µm. En esta ocasión la resolución beneficia al modelo «básico», pero la versión Ultra apuesta por fotodiodos sensiblemente más grandes, lo que debería permitirle recoger más luz frente a un mismo tiempo de exposición. El zoom del Note 20 nos propone tres aumentos mediante arquitectura híbrida, mientras que el Note 20 Ultra se desmarca con un zoom óptico 5x.

Aún nos queda un detalle más que no podemos pasar por alto: el sensor de profundidad con el que cuenta el Galaxy Note 20 Ultra, pero no el Note 20. Este dispositivo adicional recurre a un láser para intervenir en el enfoque automático, lo que debería permitir al modelo que lo incorpora arrojar un enfoque más rápido y más preciso en los escenarios de disparo conflictivos, como son aquellos en los que hay poca luz ambiental. También debería ayudar al Galaxy Note 20 Ultra a identificar con precisión la posición del objeto que estamos fotografiando para separarlo del fondo, permitiendo así al algoritmo de procesado entregarnos un desenfoque del fondo (bokeh) más cuidado. De nuevo, lo comprobaremos cuando analicemos estos smartphones.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA PANTALLA Super AMOLED Plus 6,7” (plana)

2.400 x 1.080 px FullHD+

393 ppp, 60 Hz, 20:9 Dynamic AMOLED 6,9” (curva)

3.088 x 1.440px WQHD+

496 ppp, 120 Hz, 19,3:9, HDR10+ PROCESADOR Exynos 990 Exynos 990 RAM 8 GB RAM 12 GB RAM RAM Y ALMACENAMIENTO 256 GB 256/512 GB (con MicroSD) CÁMARA FRONTAL 10 MP (1/3,24”, 1,22 µm), AF, f/2.2 10 MP (1/3,24”, 1,22 µm), AF, f/2.2 CÁMARAS TRASERAS Triple cámara:

Principal: 12 MP (1/1,76”, 1,8 µm), f/1.8, OIS

Gran angular: 12 MP (1/2,55”, 1,4 µm), f/2.2

Telefoto: 64 MP (1/1,72” 0,8 µm), f/2.0, OIS Cuatro cámaras:

Principal: 108 MP (1/1,33”, 0,8 µm), f/1.8, OIS

Gran angular: 12 MP (1/2,55”, 1,4 µm), f/2.2

Telefoto: 12 MP (1/3,6”, 1 µm), f/3.0, OIS

Sensor profundidad: Láser AF CONECTIVIDAD 5G (NSA y SA), Sub6 / mmWave

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

Bluetooth 5.0, ANT+, NFC

GPS, Galileo, Glonass, BeiDou 5G (NSA y SA), Sub6 / mmWave

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

Bluetooth 5.0, ANT+, NFC

GPS, Galileo, Glonass, BeiDou BATERÍA 4.300 mAh 25W

Carga inalámbrica 15 W

Carga inversa 4,5 W 4.500 mAh 25W

Carga inalámbrica 15 W

Carga inversa 4,5 W BIOMETRÍA Lector de huellas dactilares ultrasónico y procesador de seguridad Lector de huellas dactilares ultrasónico y procesador de seguridad SOFTWARE Android 10 + One UI Android 10 + One UI DIMENSIONES Y PESO 75,2 x 161,6 x 8,3 mm

192 g (4G) / 194 g (5G) 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

OTROS Altavoces estéreo con decodificación Dolby Atmos, IP68, S Pen Altavoces estéreo con decodificación Dolby Atmos, IP68, S Pen PRECIO Desde 959 euros Desde 1.309 euros

Las dos bazas de estos móviles: el 'zoom' y el modo noche

La batalla por poner en manos de los usuarios el zoom más ambicioso está cada vez más reñida. El teleobjetivo con zoom óptico 10x con el que cuenta el P40 Pro+ de Huawei parece difícil de igualar, pero ya son varias las marcas que están pisando los talones a la compañía china, y Samsung es una de ellas. Como acabamos de ver, el Galaxy Note 20 Ultra se apoya en un zoom óptico con cinco aumentos que, según sus creadores, está asistido por inteligencia artificial para permitirnos alcanzar los cincuenta aumentos sin perder detalle. Incluso el Galaxy Note 20 es capaz de poner en nuestras manos un zoom de nada menos que treinta aumentos mejorado mediante inteligencia artificial, que, de nuevo según Samsung, consigue no deteriorar el detalle.

Todo esto suena un poco exagerado porque hasta ahora las fotografías en las que media el zoom digital provocan que se pierda detalle, pero es cierto que los avances que algunas marcas han implementado en sus últimas generaciones de smartphones son muy notables. Los algoritmos de inteligencia artificial consiguen identificar los objetos y las texturas cada vez con más precisión para reconstruirlos de forma fidedigna, por lo que es posible que estos nuevos smartphones de Samsung rindan bien cuando decidamos ir más allá de su zoom óptico. En cualquier caso, saldremos de dudas cuando los probemos porque comprobaremos si, tal y como dice esta marca, podemos «estirar» el zoom a nuestro antojo sin perder detalle.

La otra gran innovación de la que ha presumido Samsung durante la presentación de los nuevos Galaxy Note 20 y 20 Ultra es el modo noche de estos móviles. Según esta marca implementan la tecnología de captura con poca luz más avanzada de toda la familia Galaxy, algo que por otra parte era de esperar. Las pistas que nos ha dado Samsung nos invitan a pensar que las mejoras que ha introducido en este terreno se apoyan en dos frentes clave: el mayor tamaño de los fotorreceptores de los sensores involucrados en la captura en modo noche y el algoritmo que se ocupa de analizar varias capturas, habitualmente con diferente nivel de exposición, para combinarlas en una única toma con la exposición correcta.

El sensor Isocell Bright HMX de 108 megapíxeles del Galaxy Note 20 Ultra parece ser un ingrediente clave en el rendimiento que nos promete este smartphone cuando decidimos recurrir al modo noche

Según Samsung su nuevo modo noche consigue recrear el color en escenarios de disparo con muy poca luz ambiental de una forma mucho más fidedigna que las anteriores iteraciones de esta tecnología. Pero hay un ingrediente más en esta receta que podría ayudar al Galaxy Note 20 Ultra a marcar la diferencia: su sensor Isocell Bright HMX de 108 megapíxeles. Este captador ha sido desarrollado por la propia Samsung, y persigue, precisamente, recuperar instantáneas más nítidas y con más detalle cuando la luz escasea. Para lograrlo se apoya en dos tecnologías: Tetracell, que se encarga de la combinación de los píxeles para implementar fotodiodos virtuales capaces de recoger más luz, y Smart ISO, una estrategia que habilita la ISO más baja posible para minimizar el ruido.

También se sienten cómodos con el vídeo: graban a 8K y a 120 FPS en Full HD

La capacidad de grabación de vídeo de estos nuevos teléfonos móviles de Samsung parece estar alineada con sus prestaciones en el terreno puramente fotográfico. Y es que la marca surcoreana ha hecho mucho hincapié no solo en la posibilidad de recoger vídeo con resolución 8K (algo que a priori solo es interesante para un usuario no profesional si dispone de un televisor que incorpora un panel con esta resolución), sino también en la capacidad de hacerlo a 24p y con relación de aspecto 16:9 o 21:9 para que nuestros vídeos tengan un acabado más cinematográfico. Sin duda tener más flexibilidad siempre es de agradecer.

Además, los ingenieros de Samsung han implementado un modo de vídeo profesional que, sobre el papel, nos ofrece una enorme flexibilidad durante la grabación porque nos permite actuar sobre el enfoque y el zoom, así como ajustar la velocidad de obturación y la sensibilidad con mucha flexibilidad. Como veis, a falta de probarlo no pinta nada mal. También está disponible un modo de grabación a 120 fotogramas por segundo con resolución Full HD que en el Galaxy Note 20 Ultra habilita el refresco del panel de 120 Hz, y que, en teoría, debería permitirnos disfrutar unos vídeos con un movimiento muy suave (no debemos olvidar que el Galaxy Note 20 «básico» no incorpora el panel de 120 Hz). Cuando analicemos estos smartphones pondremos estas prestaciones a prueba, y, sobre todo, comprobaremos si la grabación de vídeo 8K no acarrea un incremento de la temperatura del móvil excesivo.

Samsung Galaxy Note 20 y 20 Ultra: precio y disponibilidad

Los dos nuevos smartphones insignia de Samsung llegarán a las tiendas el próximo 21 de agosto con los siguiente precios de partida:

Samsung Galaxy Note 20 8 GB + 256 GB: desde 959 euros

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12 GB + 256 GB: desde 1.309 euros

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12 GB + 512 GB: desde 1.409 euros

