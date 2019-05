Las cámaras de los OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro, explicadas: dos smartphones dispuestos a asaltar el trono al mejor móvil fotográfico

La estrategia de OnePlus durante 2018 demuestra que esta marca está dispuesta a defenderse «con uñas y dientes». Y es que pocos meses después de poner en las tiendas su OnePlus 6 lanzó el modelo 6T, un terminal que mantiene intactos los puntos fuertes de su predecesor inmediato, pero que cuenta con un diseño ligeramente más depurado y algunas mejoras con bastante calado, como el lector de huellas colocado bajo la pantalla.

Con estos precedentes no era arriesgado esperar que esta marca china se esforzarse para colocar este año al menos un smartphone de gama alta capacitado para medirse con sus competidores de tú a tú. Y así ha sido, pero en vez de lanzar un único terminal ha seguido los pasos de buena parte de la competencia y ha presentado dos teléfonos móviles con unas capacidades fotográficas que, sobre el papel y hasta que tengamos la oportunidad de analizarlos a fondo, pintan realmente bien. Esto es lo que nos proponen las cámaras de los nuevos OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro.

OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro: especificaciones técnicas

Como cabe esperar, los dos nuevos smartphones de OnePlus tienen mucho en común. Incluso si nos ceñimos al apartado fotográfico. La cámara frontal de ambos terminales es idéntica debido a que no solo recurre al mismo sensor, un captador Sony IMX471 de 16 megapíxeles con fotodiodos de 1 µm, sino también a la misma óptica con valor de apertura f/2.0. Eso sí, la del OnePlus 7 Pro no está alojada en un notch en forma de gota como la del otro modelo, sino que utiliza un mecanismo retráctil electrónico que la oculta totalmente. La cámara principal trasera también utiliza el mismo sensor en ambos móviles, un captador Sony IMX586 de 48 megapíxeles, pero aquí acaba lo que estos dos teléfonos tienen en común si nos ceñimos a las especificaciones de su hardware fotográfico.

El modelo que no tiene el «apellido» Pro incorpora dos cámaras traseras con sensores de 48 y 5 megapíxeles respectivamente. El primero de ellos, el de mayor resolución, tiene fotodiodos de 0,8 µm que pueden unirse en grupos de cuatro, de manera que la resolución se reduce pero el tamaño efectivo de cada fotorreceptor se incrementa hasta los 1,6 µm. Esta característica es interesante porque puede marcar la diferencia en fotografía nocturna y en interiores poco iluminados debido a que la mayor superficie de cada fotodiodo debería permitirle recoger más luz.

El sensor Sony que utilizan estos dos nuevos smartphones de OnePlus en la cámara trasera principal permite agrupar los fotodiodos en grupos de cuatro para implementar fotorreceptores de mayor tamaño, y, por tanto, capaces de recoger más luz

Además, la cámara trasera principal de este smartphone está estabilizada y tiene una óptica con valor de apertura f/1.7, por lo que, sobre el papel, debería rendir bien en escenarios de disparo con poca luz ambiental. Este es uno de los escenarios de uso donde todas las marcas tienen margen de mejora, por lo que lo probaremos a fondo tan pronto como caiga una unidad en nuestras manos. Por otro lado, la otra cámara trasera, la de 5 megapíxeles, tiene fotodiodos de 1,12 µm y una óptica con valor de apertura f/2.4. El reto que tiene este móvil por delante es demostrarnos qué rendimiento tienen estas dos cámaras cuando trabajan en tándem.

La configuración de las cámaras traseras del modelo Pro es muy diferente a la del OnePlus 7 que incorpora «solo» dos cámaras posteriores. La principal, que es la que tiene el sensor de mayor resolución, agrupa los fotodiodos en conjuntos de cuatro para incrementar su tamaño hasta los 1,6 µm, cuenta con estabilización óptica, un enfoque automático más ambicioso que el del otro terminal y una óptica con valor de apertura f/1.6, que, por tanto, es un poco más luminosa que la del OnePlus 7 «normal».

El teleobjetivo de este smartphone apuesta por un sensor de 8 megapíxeles con fotodiodos de 1 µm, estabilización y óptica con valor de apertura f/2.4. Su zoom óptico 3x sobre el papel pinta realmente bien, pero queda lejos del zoom óptico de cinco aumentos con el que cuenta el P30 Pro de Huawei, que parece intratable en este apartado en particular. La tercera cámara de este terminal es, como cabe esperar, un gran angular con sensor de 16 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.2 y campo de visión de 117 grados. En la tabla que tenéis justo a continuación podéis leer las especificaciones detalladas de ambos teléfonos móviles.

Características ONEPLUS 7 ONEPLUS 7 PRO PANTALLA Optic AMOLED de 6,41 pulgadas (2.340 x 1.080 puntos), 402 ppp, relación de aspecto 19.5:9 y soporte de espacios de color sRGB y Display P3 Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas (3.120 x 1.440 puntos), 516 ppp, relación de aspecto 19.5:9 y soporte de espacios de color sRGB y Display P3 CPU Qualcomm Snapdragon 855 (ocho núcleos, 7 nm y hasta 2,84 GHz) Qualcomm Snapdragon 855 (ocho núcleos, 7 nm y hasta 2,84 GHz) GPU Adreno 640 Adreno 640 RAM 6 u 8 GB LPDDR4X 6, 8 o 12 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB UFS 3.0 128 o 256 GB UFS 3.0 CÁMARA FRONTAL 16 megapíxeles (sensor Sony IMX471), tamaño de fotodiodo de 1 µm, apertura f/2.0, enfoque fijo y grabación de vídeo 1080p a 30 FPS 16 megapíxeles (sensor Sony IMX471), tamaño de fotodiodo de 1 µm, apertura f/2.0, enfoque fijo y grabación de vídeo 1080p a 30 FPS CÁMARAS TRASERAS - Cámara principal: 48 megapíxeles (sensor Sony IMX586), tamaño de fotodiodo de 0,8 µm, estabilización óptica, enfoque PDAF, apertura f/1.7, doble flash LED, grabación de vídeo 4K a 30/60 FPS, 1080p a 30/60 FPS y vídeo Super Slow Motion 1080p a 240 FPS y 720p a 480 FPS

- Cámara secundaria: 5 megapíxeles, tamaño de fotodiodo de 1,12 µm y apertura f/2.4 - Cámara principal: 48 megapíxeles (sensor Sony IMX586), tamaño de fotodiodo de 1,6 µm, estabilización óptica, apertura f/1.6, enfoque automático (PDAF+LAF+CAF), doble flash LED, grabación de vídeo 4K a 30/60 FPS, 1080p a 30/60 FPS y vídeo Super Slow Motion 1080p a 240 FPS y 720p a 480 FPS

- Cámara teleobjetivo: 8 megapíxeles, tamaño de fotodiodo de 1 µm, estabilización óptica, zoom óptico 3x y apertura f/2.4

- Cámara ultra gran angular: 16 megapíxeles, campo de visión de 117 grados y apertura f/2.2 MATERIAL PARTE TRASERA Cristal Cristal SISTEMA OPERATIVO Android 9.0 Pie con OxygenOS Android 9.0 Pie con OxygenOS SENSORES Lector de huellas dactilares en pantalla, acelerómetro, giroscopio, luminosidad ambiental, proximidad y brújula electrónica Lector de huellas dactilares en pantalla, acelerómetro, giroscopio, luminosidad ambiental, proximidad y brújula electrónica y sensor láser CONECTIVIDAD USB 3.1 Gen 1 de tipo C y Dual nano-SIM

LTE 4x4 MIMO, WiFi 802.11ac 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC y GPS (GLONASS, Beidou, SBAS, Galileo y A-GPS) USB 3.1 Gen 1 de tipo C y Dual nano-SIM

LTE 4x4 MIMO, WiFi 802.11ac 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC y GPS (GLONASS, Beidou, SBAS, Galileo y A-GPS) SONIDO Altavoces estéreo, cancelación de ruido y soporte Dolby Atmos Altavoces estéreo, cancelación de ruido y soporte Dolby Atmos BATERÍA 3.700 mAh con carga rápida (5 voltios/4 amperios) 4.000 mAh con carga rápida (5 voltios/6 amperios) DIMENSIONES 157,7 x 74,8 x 8,2 mm 162,6 x 75,9 x 8,8 mm PESO 182 g 206 g

Dos o tres cámaras traseras: el modelo Pro es un firme candidato a mejor móvil fotográfico

La configuración de las cámaras traseras de los dos nuevos smartphones de gama alta de OnePlus no es muy diferente a la que nos proponen muchos de sus competidores. De hecho, Sony es el proveedor de sensores de la mayor parte de las marcas, y en sus modelos de gama alta solemos encontrar los mismos captadores. La óptica también tiene un impacto importante en la calidad de imagen, sobre todo debido a que si no tiene la suficiente calidad puede introducir ruido, reducir la nitidez y provocar la aparición de aberraciones cromáticas en las capturas. Los fabricantes de smartphones no suelen proporcionarnos mucha información acerca de la óptica de sus propuestas más allá del valor de apertura y la longitud focal, pero en sus terminales de gama alta suelen decantarse por objetivos a la altura.

Cuando el hardware fotográfico de los móviles se parece tanto es el procesado el que puede marcar la diferencia

¿Por qué os cuento todo esto? Sencillamente, porque cuando el hardware de los smartphones con vocación fotográfica se parece tanto la forma de diferenciarse pasa por afinar el procesado, que es propio de cada marca y tiene un impacto monumental en la calidad de imagen. Este es en el terreno en el que OnePlus tendrá que demostrar que puede rivalizar con los móviles de gama alta de marcas como Samsung o Huawei, que este año, de nuevo, han hecho un esfuerzo muy importante para mejorar las prestaciones fotográficas de sus teléfonos móviles.

Los principales factores que podemos valorar para decantarnos bien por el OnePlus 7 «normal», bien por el modelo Pro, son su precio y sus prestaciones fotográficas. Del modelo con dos cámaras traseras podemos esperar, a partir de sus especificaciones, que rinda bien en la mayor parte de los escenarios de disparo, pero deja en manos del procesado una responsabilidad aún mayor que la que coloca en el software la versión Pro debido a la necesidad en determinadas tomas de combinar la información que recogen los sensores de las dos cámaras.

Por su parte, el modelo OnePlus 7 Pro es el que nos propone, en teoría, la mayor polivalencia y el menor compromiso en términos de pérdida de calidad de imagen. Su zoom óptico de tres aumentos debería ser suficiente para resolver la mayor parte de los escenarios de disparo en los que necesitamos acercarnos al motivo que estamos fotografiando y no queremos que la calidad de imagen se vaya al garete debido a la introducción del zoom digital. En este terreno el comportamiento de la estabilización óptica será crucial porque suele tener un impacto muy importante en la calidad de las imágenes cuando recurrimos a un zoom exigente.

Además, las especificaciones de la cámara gran angular colocan al OnePlus 7 Pro en la misma liga en la que compiten, entre otros, el P30 Pro de Huawei y el Galaxy S10 de Samsung. Su valor de apertura f/2.2 y su campo de visión de 117 grados deberían ser suficientes para rendir bien en este escenario de disparo, pero tendremos que esperar hasta que podamos probarlo a fondo en nuestras propias instalaciones para comprobar en qué condiciones se va a enfrentar a sus rivales más aventajados.

OnePlus 7 Pro: sus bazas y los retos que tendrá que superar

Si nos ceñimos estrictamente a sus especificaciones en materia fotográfica es evidente que el smartphone más atractivo de los dos que ha presentado OnePlus hoy es el modelo 7 Pro. Sus tres cámaras traseras ponen en nuestras manos una polivalencia indiscutible que, sobre el papel, no debería comprometer la calidad de nuestras instantáneas en prácticamente ningún escenario de disparo. El problema es que ya hay varios terminales en el mercado que también apuestan por esta misma configuración de las cámaras traseras, por lo que este móvil de OnePlus tendrá que demostrar si su procesado es capaz de sacar el máximo partido a su hardware fotográfico.

Por otro lado, su zoom óptico de tres aumentos es muy atractivo y lo coloca un paso por delante, entre otros, de los Galaxy S10 y S10+ de Samsung, que cuentan con un zoom óptico de dos aumentos. Pero queda un paso por detrás del P30 Pro de Huawei, que, como he mencionado unos párrafos más arriba, tiene un zoom óptico 5x. Quizá la mayor ausencia en este nuevo smartphone de OnePlus es una cámara TOF 3D que le permita rivalizar, entre otros terminales, con el P30 Pro de Huawei durante la captura de información de profundidad precisa. Pero esta cuarta cámara lo habría encarecido. En cualquier caso, esperamos analizarlo muy pronto para ofreceros información de primera mano acerca de su rendimiento fotográfico.

