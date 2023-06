El borrador mágico de los Pixel es estupendo. Pero es un desastre a la hora de borrar o pixelar caras

Hasta no hace mucho eliminar personas u objetos que "estropeaban" tus fotos era relativamente trabajoso pero se podía hacer con aplicaciones como Photoshop. La cosa se hizo mucho más accesible cuando Google presentó los Pixel 6 y lanzó con ellos una novedad de lo más llamativa: el Borrador Mágico (Magic Eraser). Esta herramienta —que luego otros copiaron— permitía hacer precisamente eso de forma mucho más sencilla gracias a la inteligencia artificial, y aunque la opción es estupenda en muchas ocasiones, no es efectiva para según qué casos.

Quiero borrar mi cara. Aunque el borrador mágico parece ser realmente mágico cuando queremos eliminar objetos o personas que no queríamos que se mostrasen en una foto, falla en otros escenarios. El más evidente es el de tratar de utilizarlo para tratar lograr el anonimato en ciertas fotos. Si pretendemos lograr el efecto de desenfocar o pixelar una cara, el borrador mágico no es la solución.

No está pensado para eso. Como señalaban en Android Police, al intentar usar esta herramienta para lograr no poder ser identificados o etiquetados en una foto que compartimos o subimos a una red social, el borrador mágico no hace lo que uno querría. En lugar de desenfocar la cara o pixelarla como uno podría desear, lo que intenta es, efectivamente, borrarla como si no hubiera existido nunca en la imagen.

Borrar detalles sí, pixelar caras no. Tras varias pruebas —quien suscribe ha hecho la suya propia en un Pixel 6a con resultados terribles— la conclusión es clara. El borrador mágico sirve para eliminar objetos y personas "enteras", pero no tanto para esconder o eliminar caras. No al menos si queremos conseguir un resultado decente.

¿Dónde está la herramienta de pixelar, Google? Lo curioso es que Google —y tampoco Apple— ofrecen herramientas nativas para pixelar caras, y para lograr algo así tenemos que acudir a herramientas externas como el citado Photoosphop. Si queremos conseguir que una cara no se muestre en la foto en el móvil, lo más rápido acaba acceder a la herramienta de pintar que suelen ofrecer nuestros móviles y garabatear encima de las caras con trazos de cualquier color.

Vendría bien una herramienta así. Teniendo en cuenta lo mucho que ha avanzado la inteligencia artificial a la hora de reconocer una cara y realizar ciertos ajustes solo en esa parte de nuestro cuerpo, no parece difícil que empresas como Google ofrecieran también una función "Pixelar".

¿Por qué no lo hacen? Puede que la razón esté precisamente en que estos métodos no son definitivos y hay formas de revertir esos cambios. Eso por ejemplo podría hacer que textos que hemos tratado de ocultar —por ejemplo, en documentos con información sensible— acabaran siendo revelados. Puede que Google simplemente no tenga un método completamente efectivo para evitar que se puedan revertir esos efectos de pixelado, y prefieren cubrirse las espaldas.

En Xataka | Google Pixel 7a, análisis: el golpe definitivo a la gama alta sólo necesitaba unas pocas mejoras