La batería de mi iPhone está al 90% de su capacidad tras diez meses. Es completamente normal

La polémica del fin de semana está protagonizada por la degradación de la batería que están sufriendo los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Usuarios en la red social X y foros como Reddit aseguran que este año el desgaste está siendo especialmente alto, con baterías sobre el 90% de su capacidad (e incluso menos) no habiendo pasado aún el año completo desde la compra del dispositivo. "Es la primera vez que baja tanto en un año".

Técnicamente, esto es completamente normal, y vamos a explicar por qué. Especialmente en esta época de verano, con las betas en el aire, el porcentaje de vida útil de la batería empieza a bajar. Pero empezaremos por lo básico: ¿cuánto se desgasta una batería de litio, según Apple?

Un 80% tras 500 ciclos de uso. Apple indica que sus baterías están diseñadas para retener hasta el 80% de su capacidad tras 500 cargas completas en condiciones "habituales". En caso de que nuestra batería baje de este porcentaje en solo un año, tendremos derecho a un cambio gratuito de batería.

Las matemáticas son sencillas: según estos datos (y en un escenario de uso normal) nuestra batería podría rondar el 90% de su vida útil tras 250 ciclos (algo menos de un año de vida).

Llega verano, llega el drama con la batería

El verano no le sienta bien a los teléfonos. Agosto no es un buen mes para la batería de los iPhone. Uno de los puntos más débiles en los teléfonos de Apple es el ejercicio de disipación térmica. Uso de Mapas, conectar el iPhone al coche y ejecutar CarPlay, cargar el móvil por el día, usar el móvil en la calle para tomar fotos... La temperatura es el mayor enemigo de la batería, y un uso "básico" del teléfono en verano puede resultar sencillamente devastador para su vida útil.

El verano sirve para abrir un melón que nadie parece querer tocar con Apple: los iPhone son unos de los móviles de gama alta que peor disipan el calor

Test de estrés y thermal throttling | In depth tech review

Rivales como el Samsung Galaxy S23 Ultra disipan mucho mejor el calor gracias a tecnologías como las cámaras de vapor. La temperatura media que tenga el teléfono durante el verano influirá, y mucho, sobre la degradación que tendrá la batería al final de este periodo.

Las betas tampoco ayudan. A este drama del "mi batería se está degradando rápido" tenemos que sumar que, además de ser verano, buena parte de los usuarios que están exponiendo estos desgastes son usuarios de la versión beta de iOS 17. A pesar de que ya vamos por la beta 5, Apple no ha dado en la clave para lograr un buen consumo energético con esta beta.

En mi caso particular, con la beta de iOS 17 voy a razón de dos cargas diarias (y necesitaría alguna más si hago uso intenso) en mi iPhone 14 Pro. En el caso de mi segundo iPhone, un 14 Plus, sigue manteniendo autonomía para un día completo, por lo que su desgaste no está siendo demasiado alto, como detallaré más adelante.

El uso, todo depende del uso

iPhone 14 Pro Max. 424 ciclos en menos de un año y casi un 90% de vida útil. Cifras mejores que las que promete Apple.

El uso intenso no sale gratis. No hay trucos con las baterías de litio: si las cuidas más, durarán más, si las cuidas menos, no durarán tanto. Hemos consultado a los editores de Webedia y los resultados son... lógicos. En mi caso particular, mi iPhone 14 Plus tiene instalada la beta 4 de iOS 17 y su batería está al 97% desde el lanzamiento. Tiene un total de 203 ciclos: son cifras incluso mejores que las que promete Apple. No lo he cuidado en absoluto, uso CarPlay a diario, lo cargo con un GaN Xiaomi de 65W y no respeto los ciclos de carga. Eso sí, jamás lo he cargado más de una vez por día, de ahí que tenga tan pocos ciclos.

Si cuidamos la batería de forma minuciosa, tendremos recompensa. Si lo usamos sin preocupaciones, no todo será tan agradable

Otros compañeros de la casa muestran que el uso marca el desgaste. Juan Carlos López tiene su iPhone 13 Pro Max al 97% tras más de un año de uso: tiene un cuidado minucioso con los ciclos de carga y batería del terminal. Otros, como Javier Lacort, tienen un iPhone 14 Pro de septiembre de 2022 al 90%: mucho Magsafe, mucha carga rápida y absoluta despreocupación por los ciclos de carga. Otro caso extremo es el de nuestro compañero Fran Bouzas: su iPhone 14 Pro está al 90% según Coconut Battery y al 85% según el medidor de Apple: lo usa de forma intensa y ha instalado todas las betas. ¿Resultado? 565 ciclos.

Tampoco es la primera vez que sucede esta polémica. Ahondando por la antigua Twitter, vemos compañeros del sector con una batería al 86% tras un año de uso intenso. También Antonio Sabán, director de Genbeta y Xataka Home, explica cómo su iPhone 11 Pro cayó hasta el 91% de su capacidad tras 250 ciclos (justo la cifra que indica Apple). ¿El culpable? Videollamadas y calentamientos durante el confinamiento.

En mi propio caso, la batería del iPhone 11 Pro también sufrió una especial degradación, bajando al 98% en tan solo tres meses. Abrí hilo en X y los usuarios reportaron desgastes similares. Meses después el desgaste "se estabilizó" y acabé vendiendo ese mismo 11 Pro, casi un año después, con la batería al 95%. ¿El culpable? Probablemente, medidor de los ajustes.

El medidor de Apple no es del todo fiable. En los ajustes de batería de nuestro iPhone encontramos el supuesto desgaste que tiene la batería. Es una buena aproximación, pero está abierta a errores. La mejor forma de medir es usar apps como Coconut Battery, la cual nos indica el número de ciclos, los miliamperios hora que le restan, e incluso la temperatura actual de la batería para que conozcamos su estado (escribo estas líneas con la batería de mi iPhone 14 Plus a 40,5 grados, casi nada).

Sea como fuere, quizás es hora de abrazar la evidencia científica: las baterías de litio pueden degradarse cerca de un 10% por año si no las cuidamos lo suficiente, algo que nos empujará a los brazos del servicio técnico para remplazarlas a los dos años de uso. Si queremos alejar nuestro iPhone del SAT, conviene minimizar su uso en verano y mantenernos a distancia prudencial de las betas, por golosas que estas se antojen.

Imagen | Xataka

