7 cosas que haces con tu móvil y dañan su batería: los hábitos para mejorar su vida útil

Vamos a decirte 7 hábitos que solemos tener con el móvil y dañan su batería, reduciendo su salid y su capacidad de carga y autonomía a medio y largo plazo. Son pequeños detalles que no solemos tener en cuenta, y que haciéndolo de otra manera puede alargar su vida útil.

Lo que nosotros vamos a hacer es mencionar algunos errores que solemos cometer al usar y cargar el móvil, y que aceleran el desgaste de la batería del dispositivo. Cambiar de hábitos no hará que la batería se vuelva inmortal, pero sí que conseguirás que se desgaste más lentamente, y que dure mucho más tiempo en forma.

Tu batería se va a ir estropeando sí o sí

Antes de empezar, debes tener claro un hecho inevitable: tu batería se va a empezar a degradar desde el primer día. No importa lo que hagas, el simple hecho de estar utilizándola hará que poco a poco se vaya degradando, y que con el paso de los meses o los años vaya perdiendo capacidad. Siempre tienen una fecha de caducidad.

¿Entonces para qué molestarse? Pues porque no es lo mismo que la batería te dure dos años que cuatro, o que tengas la capacidad al 80% en dos años o la consigas mantener al 95%. Cómo utilices la batería afectará a la velocidad a la que se degrada, por lo que intentar cambiar algunos hábitos siempre ayudará que la autonomía de tu dispositivo no se resienta a medio plazo.

No dejes que la carga del móvil baje del 20%

Hay varios estudios que apuntan a que mantener la batería entre el 20 y el 80% de carga es beneficioso para su vida útil. Otros estudios afirman que es aún mejor mantenerla entre un 40 y un 80% -e incluso yendo al extremo, entre un 40 y un 60%-, aunque la regla de oro es la de mantenerla entre el 20 y 80%.

Por lo tanto, basándonos en estos conocimientos, dejar que la batería de tu móvil baje del 20% es malo para ella. Esto no quiere decir que la batería se vaya a resentir si hay días en los que no puedes evitar que baje de esa cifra, pero si lo haces a diario como costumbre, entonces puede que a la larga la salud de la batería de tu móvil se consuma más rápidamente.

Evita cargar tu móvil completamente

Basándonos en lo que hemos dicho en el punto anterior, cuando la carga suba del 80% estarás forzando y degradando las celdas de iones de la batería, lo que se traduce en que su salud se resiente y la autonomía baja con el tiempo. Vamos, que no es bueno que dejes que el móvil se cargue siempre al máximo, y es mejor que evites que pase de ese 80%.

Quizá una vez al mes sea bueno descargar la batería del todo y cargarla al 100% para sincronizar el indicador de batería del sistema operativo, pero nada más. La mayoría de grandes fabricantes ya va incorporando medidas de seguridad para limitar la carga de los móviles o ralentizar la carga cuando llegas a ese punto, o sea que es recomendable que busques esas opciones.

No dejes tu móvil cargando tu móvil toda la noche

Somos personas a las que nos gusta la comodidad, por lo que muchos habíamos pensado que la auténtica salud es simplemente dejar el móvil cargando toda la noche para que al día siguiente ya lo tengas cargado. Pero como hemos visto en los dos puntos anteriores, no es buena idea hacerlo con demasiada frecuencia, porque estarás disminuyendo la vida útil del esta batería.

Es verdad que los móviles tienen protecciones internas para que la batería de tu móvil no se estropee por el simple cuando lo hagas. Sin embargo, con esta costumbre estarás haciendo que todas esas noches la carga suba del 80%, y como hemos visto en los puntos anteriores esto hace que el degradado de la batería sea mayor.

Cuidado con dejar el móvil al sol

Es importante evitar que la batería se sobrecaliente, ya que el calentamiento reduce su rendimiento y acorta su vida útil. Por ejemplo, si ves que jugando a un juego especialmente exigente todo empieza a calentarse quizá sea mejor hacer pequeñas pausas, y sobre todo tenlo en cuenta a la hora de utilizarlo de forma continua.

Lo mismo pasa si sales a tomar algo a la terraza de un bar y dejas el móvil encima de la mesa, o si lo dejas encima de la toalla cuando te estás tostando al sol de la playa, porque al hacerlo también harás que la batería se sobrecaliente y su vida útil se reduzca. No pasará nada por dejarlo unos minutos, pero sobre todo en los días calurosos intenta no dejarlo a la luz directa.

No abuses de la carga rápida

Una de las grandes evoluciones de los smartphones en los últimos años ha sido la implementación de sistemas de carga rápida, capaces de cargar tu móvil por completo en apenas media hora. Esto es algo muy útil cuando la batería del móvil está en mínimos pero necesitas seguir utilizándolo, ya que un "chute" rápido te puede dar para varias horas de autonomía.

Sin embargo, una mayor potencia de carga genera estrés en las partes internas de la batería. Esto no hace que la batería se estropee, pero también disminuirá un poco más rápido su vida útil. Lo mejor, según nuestros compañeros de Xataka Móvil suele ser utilizar un cargador de baja potencia en la rutina diaria y hacer uso de la carga rápida sólo cuando haya que salir de casa y no se tenga demasiado tiempo para recargar el teléfono.

Tampoco abuses de la carga inalámbrica

Es una gozada poder cargar tu móvil sin cables con solo dejarlo en una superficie con sistema de carga rápida. Sin embargo, una cosa que debes saber es que es un tipo de carga menos eficiente y tiene un menor aprovechamiento energético, algo que se traduce en una reducción de la vida útil de a batería.

Esto no quiere decir que la batería de tu móvil vaya a morir por usar la carga inalámbrica, porque en algunos contextos puede ser útil o incluso necesaria. Sin embargo, ten en cuenta que si la utilizas a menudo estarás haciendo que la salud de la batería de tu móvil se resiente, y en un par de años puede que haya una diferencia notable en su capacidad máxima de carga y autonomía.

Elige bien tu cargador y su cable

Tu móvil se queda sin batería, y como no encuentras su cable lo pones a cargar con otro cargador. Cuidado con esto. Es importante utilizar el cargador original o, si no se incluye, comprar uno con las mismas características que tengan el mismo amperaje y voltaje. Si no tienes esto en cuenta, puedes dañar la batería del móvil o tener fallos en la carga.

También puede repercutir en la salud de la batería del móvil utilizar un cable de mala calidad o en mal estado, por el que la corriente no llegue de forma adecuada. También es recomendable evitar la carga desde otro dispositivo, dejando el móvil cargando desde el PC por el USB. Sí, yo también lo hago, pero si la energía que entrega el PC no es suficiente el móvil tarda más en cargar, y se calienta más por la oscilación de las corrientes entre distintas entradas USB, dañando su salud.

Intenta crear nuevos hábitos, pero sin obsesionarte

Si eres una persona que cambia de móvil cada año o cada año y medio posiblemente estos consejos no te importen demasiado. Pero si vas a utilizar el dispositivo durante más tiempo, no es lo mismo que la salud de tu móvil esté al 95% pasados dos años que esté al 85%, porque esto influye en su capacidad de carga y su autonomía.

Por lo tanto, lo ideal es intentar cambiar ligeramente tus hábitos de carga del móvil, quizá cargándolo hasta el 80% antes de dormir en vez de estar toda la noche con el móvil enchufado y cargando, o no dejar que esté con la batería casi agotada para empezarlo a cargar. Son pequeñas cosas que, al menos yo, he podido cambiar sin demasiado problema, y esto ha mejorado mucho la salud de la batería cuando han pasado un par de años.

De la misma manera, estas no son normas rígidas e inamovibles. Si un día vas a estar fuera de casa y usando el móvil más de la cuenta, cárgalo hasta el 100% sin preocuparte demasiado, o usa carga rápida e inalámbrica para darle un chute de autonomía cuando lo necesites. Hacer esto de vez en cuando no va a ser un problema para la salud de la batería, el problema puede ser cuando se convierte en una costumbre y los cargas siempre así.