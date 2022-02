Qué pasa al cargar el móvil toda la noche, y cómo es mejor cargarlo

Vamos a explicarte qué pasa si dejas cargando el móvil toda la noche, un hábito que muchas personas han tenido desde siempre. Esto es algo que siempre se ha hecho sin pensar demasiado, pero que puede causar algo de confusión entre quienes quieren maximizar la vida útil de la batería de su dispositivo.

Por eso, vamos a intentar explicar de la manera más sencilla y accesible posible qué pasa y hasta qué punto puede ser malo para la batería. No es que el móvil vaya a explotar o que sea algo malo por definición, pero debes tener en cuenta la ventaja que habrá para tu móvil si no lo haces y buscas otro hábito de carga.

¿Es peligroso dejar cargando tu móvil por la noche?

No, no es peligroso. Básicamente, porque los móviles modernos ya están preparado para estos hábitos de carga. Puede que en algún lado leas que puede haber sobrecargas por la entrada continua de corriente al dispositivo. Pero realmente no es así, porque los fabricantes ya han tenido esto en cuenta.

Simplificándolo mucho, debes saber que todos los smartphones cuentan con algún sistema que interrumpe la entrada de carga eléctrica cuando la batería se ha cargado completamente, de forma que no hay peligro de que haya sobrecargas. Simplemente, el móvil detectará que ya está cargado al 100% y dejará de permitir que la corriente llega a la batería.

¿Y de dónde viene este mito de que es peligroso dejar el móvil cargando? Pues de las antiguas baterías de níquel-cadmio, de antes de los smartphones, que se estropeaban con cargas prolongadas en el tiempo. Sin embargo, esto no le pasa a las actuales baterías de iones de litio o polímeros de litio, y tampoco se ven afectadas por ningún tipo de efecto memoria cuando las cargas a medias muchas veces.

Por lo tanto, no se puede decir que dejar el móvil cargando por la noche sea perjudicial. Cargar el móvil de otra manera puede aumentar la vida útil de la batería, pero eso no es porque sea malo cargarlo por la noche, cargar el móvil más de un 80% o dejar que se descargue menos de un 20% de forma frecuente hace que su vida útil sea un poco más corta. No estropea la batería, pero la desgasta un poco.

Cómo es mejor cargar el móvil

Hay varios estudios que apuntan a que mantener la batería entre el 20 y el 80% de carga es beneficioso para su vida útil. También hay otros estudios afirman que es aún mejor mantenerla entre un 40 y un 80%, o incluso entre un 40 y un 60%, aunque claro, eso ya haría que casi no pudiéramos usar el móvil, por lo que la regla generalizada está entre el 20 y 80%.

Cuando la carga de tu móvil sube del 80%, estarás forzando y degradando un poquito las celdas de iones de la batería, lo que se traduce en que su salud se resiente y la autonomía baja con el tiempo. Lo mismo pasa cuando la batería baja del 20%. No estamos hablando de que la batería del móvil se estropea ni nada, sino que al paso de uno o dos años, cargando todos los días la batería y descargándola casi por completo, puede que su capacidad se resienta.

Por lo tanto, si mantienes la carga del móvil entre el 20 y 80 porciento casi todos los días, podrás aumentar la vida útil de la batería a largo plazo. Esto puede hacer que, pasados dos años de uso del móvil, la batería siga teniendo un 100% de salud, mientras que con otros ciclos de carga que no se mantengan en esos límites puede estar al 85, 90 o 95% dependiendo de otras cosas. Como ves, no es que la batería solo dure la mitad, pero sí tendrá algo menos de capacidad total.

Eso sí, de vez en cuando sí es conveniente dejar que se descargue por completo y cargarla al máximo, ya que así estarás recalibrando la batería. Pero con hacer esto una vez al mes o una vez cada tres meses ya es suficiente para que tu Android o iOS siempre muestre el procentaje exacto de carga.