ASUS Zenfone 12 Ultra: la IA se abre camino en un móvil que no escatima en nada

ASUS vuelve a la carga de los móviles. Tras lanzar el año pasado el Zenfone 11 Ultra, la firma taiwanesa acaba de anunciar su sucesor, el Zenfone 12 Ultra, terminal apuesta por lo último de Qualcomm, por la inteligencia artificial y por la fotografía para competir en un segmento de precios premium donde los contendientes de Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo y compañía aprietan con fuerza.

Lo vamos a conocer mejor a continuación, no sin antes destacar que el dispositivo se podrá conseguir en tres colores (verde salvia, negro ébano y blanco sakura) y que estará disponible en una única versión de 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno por 1.099 euros. Presentaciones hechas, veamos qué tal este nuevo Zenfone 12 Ultra de ASUS.





Ficha técnica del ASUS Zenfone 12 Ultra



ASUS Zenfone 12 Ultra dimensiones y peso 163,8 x 77 x 8,9 mm 220 gramos pantalla AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 1-120/144 Hz Brillo máximo: 1.600 nits HBM. 2.500 nits 107,37% DCI-P3 Gorilla Glass Victus 2 procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 memoria ram 16 GB LPDDR5x almacenamiento interno 512 GB UFS 4.0 cámara trasera Angular: 50 MP, f/1.9, 1/1,56", OIS de seis ejes Gran angular: 12 MP, 120º, lente free-from Telefoto: 32 MP, f/2.4, OIS, zoom óptico 3x Vídeo: 8K@30FPS cámara delantería 32 MP Sensor RGBW batería 5.500 mAh Carga rápida 65W Carga inalámbrica Qi 1.3 sistema operativo Android 15 conectividad WiFi 7 5G SA y NSA Bluetooth 5.3 NFC GPS dual Dual nanoSIM+eSIM otros Funciones de IA Altavoces estéreo duales Lector de huelals en pantalla reconocimiento facial Jack de auriculares Dirac Virtuo Hi-Res Audio y Hi-Res Wireless Ozoaudio Resistencia IP68 precio 1.099 euros

Un cuerpo tan grande que hasta incluye jack

Asus Zenfone 12 Ultra

El Zenfone 12 Ultra conserva las líneas generales del diseño de su antecesor, pero apuesta por un acabado más sobrio. Nada de rayitas ni decoraciones, sino colores lisos y un módulo de cámaras más pequeño que repite ubicación. Estamos ante un dispositivo grandote, de casi nueve milímetros de grosor, y no apto para manos débiles: su peso es de 220 gramos. Más que el Samsung Galaxy S25 Ultra, por poner un ejemplo.

La parte positiva es que eso le ha permitido a ASUS no dejarse nada atrás, hasta el punto de que el terminal incorpora jack de auriculares. Este puerto, muy popular en tiempos pretéritos, nos permitirá usar auriculares cableados (¡cableados!). Bromas aparte, el sonido parece ser un punto fuerte no solo por el doble altavoz estéreo, sino por la compatibilidad con Hi-Res y Hi-Res Wireless, así como con OZO Audio (audio espacial cortesía de Nokia).

En lo que concierne a la pantalla, ASUS ha apostado por panel Flex AMOLED E6 de Samsung con resolución FullHD+ y una impresionante cobertura de más del 100% del espacio de color DCI-P3. Al ser LTPO, admite una tasa de refresco variable que va de uno a 120 Hz, aunque en videojuegos es capaz de alcanzar los 144 Hz. El panel, por cierto, está protegido por Gorilla Glass Victus 2. Sobre el papel, la pantalla apunta maneras.

A tope de IA de la mano de Qualcomm

Asus Zenfone 12 Ultra

La IA no ha tardado en llegar a los móviles y en el caso de ASUS no ha sido menos. El modelo anterior tenía varias funciones y este también las incorpora. Además de las funciones de edición y retoque, ASUS ha implementado herramientas de transcripción de notas de voz, resúmenes de artículos y documentos de cuya ejecución (basada en Llama 3 8B de Meta) se encarga la Qualcomm Hexagon (la NPU del procesador). También dispone de un traductor de llamadas y cancelación de ruido en llamadas vía IA, siento esta última la única función que no está en beta.

El ASUS Zenfone 12 Ultra monta el Snapdragon 8 Elite, máximo exponente de procesadores para móviles

En lo que concierne a potencia, ASUS siempre ha destacado por no quedarse corta y en este caso no ha sido distinto. La firma ha implementado el Snapdragon 8 Elite, lo último de Qualcomm, junto a 16 generosos gigas de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. A todo ello le da vida una batería de 5.500 mAh con carga rápida de 65W y carga inalámbrica de 15W. Según ASUS, da para 21,1 horas de streaming de contenidos.

Tampoco se queda corto en conectividad. El Zenfone 12 Ultra monta un chip compatible con WiFi 6, 5G y, algo muy de nicho pero que siempre está bien tener, dualSIM+eSIM. La versión de Bluetooth es 5.3 y, en lo que a tecnologías se refiere, el terminal tiene de todo: aptX Adaptative y aptX Lossless Audio de Qualcomm, Dirac, Dirac Virtuo y la ya mencionada certificación Hi-Res Audio Wireless.

La cámara apunta maneras

Asus Zenfone 12 Ultra

Sin tener la cámara más potente del mercado o de la gama alta, el ASUS Zenfone 12 Ultra promete versatilidad y buen rendimiento, al menos sobre el papel. La cámara principal consta de un sensor Sony Lytia 700 de 50 megapíxeles con estabilizador gimbal de seis ejes a.k.a. OIS. La cámara, recordemos, usa la técnica del pixel binning, por lo que la resolución final será inferior.

A su lado hay un telefoto de 32 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos e inteligencia artificial. Como ya hacen otros terminales, al hacer más aumentos e ir a zooms absurdos, como x30, la cámara se vale de la IA para mejorar la nitidez y ofrecer mejores resultados. La realidad es que esto varía mucho de un terminal a otro y los resultados no siempre son perfectos. Por último, tenemos un gran angular de 13 megapíxeles con 120º de campo de visión y lente free-from, es decir, una lente que reduce la distorsión.

Los selfies, por su parte, quedan en manos de una cámara de 32 megapíxeles escondida en el agujero de la zona central de la pantalla. En cuanto a funciones de vídeo, lo más destacable es la grabación hasta en 8K, la estabilización y seguimiento de sujetos, el equivalente al modo cine y la reducción de ruido mediante IA durante la grabación.

Versiones y precio del ASUS Zenfone 12 Ultra

Asus Zenfone 12 Ultra

El ASUS Zenfone 12 Ultra estará disponible a partir de esta semana en Amazon y, probablemente, no tarde en llegar a otros establecimientos y plataformas habituales. Solo estará disponible en una única versión de 16/512 GB y su precio será de 1.099 euros. No obstante, durante el mes de febrero tendrá un descuento de 100 euros e incluirá, además, un protector de pantalla.

