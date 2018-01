Así es como la "rápida" llegada de Android Oreo al Mi A1 beneficia a Xiaomi, los usuarios, y la propia Google

El pasado 31 de diciembre Xiaomi cumplía su promesa de empezar a actualizar su Mi A1 a Android 8.0 Oreo antes de acabar 2017. De esta manera, se convertía en uno de los primeros dispositivos en recibir su versión estable, dándole a la marca un extra de credibilidad y asentando a su dispositivo como uno de los mejores lanzamientos del pasado año.

Pero esta actualización tiene una importancia más allá de el impulso publicitario que supone para el fabricante chino, ya que también devuelve la fe en un Android One que se presenta como una de las soluciones más ambiciosas para intentar acabar con la fragmentación de Android. Incluso puede meterle un poco más de presión a unas gamas altas demasiado asentadas en la comodidad.

Xiaomi da el paso que llevaba tiempo necesitando

Xiaomi lleva tiempo siendo una muy buena opción para quienes buscan un dispositivo bueno, bonito y barato, incluso antes de su reciente llegada a España. Pero había un factor negativo que hacía que no fuese una marca que todos pudiesen disfrutar, el de lo mucho que tardaban en llegarle a sus dispositivos las últimas versiones de Android.

Bajo su capa de personalización MIUI, el pasado noviembre lanzaba su novena versión para algunos dispositivos. Pero esta no estaba basada en Android Oreo, sino en Android 7.1.2 Nougat. Y esto lleva tiempo siendo así, de manera que los usuarios que quieran disfrutar de las últimas versiones de Android en dispositivos Xiaomi siempre han tenido que esperar más de lo normal o lidiar con el complicado mundo de las ROMs.

Esto era un hándicap a la hora de dirigirse a un público más amplio y con menos conocimientos, sobre todo si quieres que los usuarios experimentados se lo recomienden a los demás. Pero todo cambió con la llegada del A1, un dispositivo con el que prometieron tener Android Oreo antes de empezar 2018, y ser uno de los primeros dispositivos en actualizar a Android P cuando sea presentado durante este año.

Las reacciones no se hicieron esperar, y antes incluso de saber si Xiaomi cumpliría con su promesa el Mi A1 ya se ha convertido en [uno de los móviles más recomendados(https://www.xatakamovil.com/otras/el-xiaomi-mi-a1-va-a-ser-el-proximo-superventas-de-la-gama-media) de la actualidad. Y esto, ahora que ha empezado a actualizarse a Android Oreo antes que los pesos pesados de la gama alta, no hará sino afianzarlo definitivamente como el móvil a recomendar para en las gamas de entrada.

Xiaomi por lo tanto ha dado el paso que llevaba tiempo necesitando para terminar de posicionarse como la gran alternativa en las gamas inferiores. Y esto hace que a día de hoy cueste mucho recomendar un móvil que no sea este a quienes no quieran gastarse más de 200 euros.

Android One también necesitaba este compromiso

Android One es el proyecto de Google presentado en 2014 y enfocado en ofrecer dispositivos con Android puro y actualizaciones garantizadas. Fue pensado para mercados emergentes y dispositivos de gama de entrada, aunque acabó evolucionando con la incorporación de fabricantes occidentales como bq en España.

Sin embargo, este primer experimento no salió nada bien, y hasta septiembre del 2017 el primer Android One de bq no actualizó a Android 7.0 Nougat. Esto hizo que la credibilidad del proyecto se resintiera, algo que la actualización relativamente rápida que hemos visto en el Xiaomi Mi A1 ha empezado a ayudar a solucionar.

Y es que aunque siempre suele compararse a Android One con los móviles Nexus no es una comparativa del todo acertada. Google no actualiza directamente los móviles con Android One, sino que son los propios fabricantes quienes se hacen responsables de las actualizaciones. La gran diferencia respecto al Android convencional es que con el One los fabricantes no utilizan capas de personalización, por lo que las actualizaciones de software pueden realizarse más rápido.

Y precisamente porque la primera prueba de fuego en el mercado europeo salió bastante mal es por lo que la "rápida" actualización del dispositivo de Xiaomi es una gran noticia para la propia Google. E indirectamente también lo es todos esos fabricantes que, como HTC o Motorola, estén preparándose también para dar el salto a esta versión del sistema operativo, sobre todo si siguen la estela de Xiaomi y juegan a competir con ellos en la velocidad de las actualizaciones.

Una presión necesaria para la gama alta

Aunque las nuevas versiones de Android suelen ser presentadas a mitad de año, ya estamos mal acostumbrados a que los grandes fabricantes no actualicen sus gamas altas hasta el lanzamiento de su próximo modelo a principios del año siguiente. Por lo tanto, uno de los efectos colaterales que podría tener el crecimiento de Android One es el de presionar a Samsung, Sony, LG y compañía para mejorar los tiempos de actualización.

Hasta ahora, más o menos todos entendíamos que a rasgos generales los móviles de gama alta eran siempre los primeros en actualizar a las nuevas versiones de Android, y que luego estas iban ampliándose a las gamas inferiores. Empezar a invertir este proceso teniendo gamas de entrada que actualizan antes podría llevar a sacar a las grandes marcas de su zona de confort, lo que al final acaba beneficiándonos siempre a todos.

Y es que al final si un móvil de 200 euros recibe la última versión de Android antes que otro de más de 600 esto es que algo falla, y es lo que está pasando ahora que los usuarios del Galaxy S8 se tienen que conformar con una beta de Oreo mientras Xiaomi difunde la versión final.

Es evidente que un único dispositivo cumpliendo las promesas de Android One no va a cambiar nada en la gama alta, pero si poco a poco más marcas empiezan a utilizar esta versión limpia de Android o incluso llevarla a las gamas superiores algo podría acabar cambiando.

Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero lo que está claro es que el Mi A1 de Xiaomi podría ser el inicio de un cambio necesario en Android para acabar con una fragmentación que lleva años pesando sobre el sistema operativo de Google. A esto también debería ayudar Project Treble, una reorganización de la arquitectura del sistema para evitar los cuellos de botella que se producen desde que se lanza una nueva versión de Android hasta que llega al usuario final.

En Xataka Android | Por qué algunos Android One no se actualizan cuando Google lanza nuevas versiones