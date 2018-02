Apple Pay, Samsung Pay y Android Pay en España: comparativa de tarjetas, bancos y servicios

Dispositivos compatibles

Smartphones Android con NFC y sin root a partir de Android KitKat 4.4 Smartwatches con Android Wear

iPhone 6 / 6 Plus iPhone 6s / 6s Plus iPhone SE iPhone 7 / 7 Plus iPhone 8 / 8 Plus iPhone X Apple Watch Desde iPad Mini 3 e iPad Air 2 Mac posterior a 2012 enlazado a iPhone/Apple Watch MacBook Pro con TouchID