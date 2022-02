Apple convierte los iPhone en TPVs: se podrá pagar en comercios con solo acercar la tarjeta o el móvil al iPhone

Se venía rumiando desde hace poco y, finalmente, Apple lo ha hecho oficial. La compañía de Cupertino acaba de anunciar Tap to Pay, una nueva función que, en pocas palabras, convierte un iPhone en TPV para aceptar pagos. No hace falta software ni hardware adicional: basta con acercar un iPhone o una tarjeta a otro iPhone.

Como era de esperar, Tap to Pay comenzará a funcionar primero en Estados Unidos a finales de año. No hay una fecha exacta, al menos por ahora, y no se sabe si acabará desembarcando en otros países como España, donde hace poco llegó Square. Estaremos pendientes, en cualquier caso.

Pagar con solo acercarse al iPhone

Según han detallado desde Apple, Tap to Pay estará disponible para las plataformas de pago y desarrolladores de aplicaciones para que puedan integrar la función en sus apps para iOS y ofrecer este sistema a los clientes. Stripe será la primera plataforma de pagos en ofrecer este sistema, aunque llegarán más a finales de año.

Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet, ha asegurado que "en colaboración con las plataformas de pago, los desarrolladores de apps y las redes de pago, estamos haciendo que sea más fácil que nunca para los negocios de todos los tamaños -desde empresarios individuales hasta grandes minoristas- aceptar sin problemas los pagos sin contacto y seguir haciendo crecer su negocio".

Tap to Pay en el iPhone funcionará con tarjetas de crédito y débito sin contacto de las principales redes de pago, como American Express, Discover, Mastercard y Visa

Una vez que la función esté disponible, los comercios podrán desbloquear la aceptación de pagos sin contactos a través de una app que será compatible con los iPhone XS en adelante. Para pagar, simplemente, el cliente tendrá que acercar el iPhone, el Apple Watch, su tarjeta de crédito o débito u "otro monedero digital" al iPhone. El pago se efectuará instantáneamente a través de NFC.

Desde Apple afirman que el sistema está protegido con la misma tecnología que Apple Pay, que todas las transacciones se encriptan y se procesan usando Secure Element y que, "al igual que con Apple Pay, Apple no sabe qué ese está comprando ni quién lo está comprando".

Más información | Apple