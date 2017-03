Andy Rubin, creador de Android, nos presenta la primera imagen de 'Essential', un smartphone de marcos mínimos

El gran Andy Rubin nos hace arrancar la semana con una tremenda bomba. Nos muestra la primera imagen de 'Essential', el que será oficialmente su regreso al mundo de los smartphones después de su partida de Google, y por supuesto haber creado el sistema operativo móvil más usado el mundo: Android.

Esta imagen es muy importante por varios motivos: en primer lugar porque se confirma su regreso a este mercado tan competido, y en segundo lugar por que vemos un dispositivo con marcos reducidos, lo que también confirmaría la tendencia de este 2017 con el Mi Mix y LG G6, y los comentarios de la gente que ya tuvo oportunidad de conocerlo en el pasado CES 2017.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands... pic.twitter.com/LRzQCFSKTm