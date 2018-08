Android Pie es oficial: ya conocemos el nombre completo de Android P, y viene cargada de inteligencia artificial

Fiel a su tradición, Google ha seguido el abecedario y los postres para bautizar la versión anual de su sistema operativo y, como era de esperar, agosto ha sido el mes elegido para dar a conocer el nombre completo de la que hasta ahora conocíamos como "Android P". Tras una serie de betas e información sobre lo que podríamos ir viendo, Google anuncia oficialmente la llegada de Android Pie.

Aún con su nombre preliminar, la versión del sistema fue presentada en la última edición de la Google I/O, la conferencia para desarrolladores que cada año organizan los de Mountain View. Ahí ya nos contaron algunas de las novedades, centradas en la actualización de la interfaz, la integración de la inteligencia artificial y algunos otros aspectos que hoy la compañía aclara y presenta ya con el nombre completo.

Que nos acabe conociendo más Android que nosotros mismos

Sameer Samat, vicepresidente de producto para Android y Google Play, es quien pone nombre a la nota oficial del anuncio, ya empezando precisamente con la inteligencia artificial. La versión que ahora viene vestida de pastel (así, genérico) se caracteriza por anticiparse al usuario en la gestión de tareas por conocer mejor sus hábitos, contribuir a hacer más efectiva la desconexión con el terminal al acabar el día o con un mejor control del consumo gracias a priorizar éste para según qué apps se usen más.

Ésta última característica recibe el nombre de Adaptive Battery, mediante la cual el sistema "aprende" qué apps se usan con más frecuencia para darles prioridad. Va ligada al ajuste de brillo automático, el cual promete ser más eficiente al quedarse con cuáles son nuestras preferencias y ajustarlo por nosotros.

Por otro lado está la app Actions, que será la que se encargue de predecir nuestro uso en base a nuestros hábitos. Es decir, que dependiendo de nuestra pauta de uso y el contexto el sistema sugerirá una serie de acciones y apps que según él serán las que más puedan apetecernos hacer a continuación, como por ejemplo mostrarnos la app de llamadas o una de reproducción multimedia al conectar los auriculares.

Y para esa anticipación también se ideó Slices, que como ya pudimos ver también en las betas se trata de mostrar información de otra app que pueda ser de interés según lo que busquemos. Algo que según matizan llegará este otoño.

Gestures, gestures everywhere

Otra novedad es la actualización de la navegación por el sistema, centrada en hacerla más fácil en un momento en que las pantallas son grandes por término medio (y los elementos de la interfaz quedan lejos de los dedos). Lo que han hecho es centrar las acciones en el botón de inicio, de modo que al deslizar hacia arriba vemos la multitarea (similar a los gestos del iPhone X), y renovar las acciones rápidas para poder cambiar el volumen o tomar y editar capturas de pantalla de manera más ágil.

Aunque lo que han pretendido es que los usuarios tengan una información más clara de su uso real en cuanto al software. Centrada en esto está la app Timer, que es algo así como un temporizador que permitirá establecer límites de uso para cada aplicación, y Wind Down, que directamente pasará a modo No molestar y escala de grises toda la interfaz si hemos configurado una "hora de irse a dormir".

Nos vemos en otoño (si no somos del #TeamPixel)

La versión beta sigue estando disponible para teléfonos Pixel que ya tengan instalada la versión 9 de Android, esperándose la versión pública y definitiva para este otoño.

Los teléfonos que no son Pixel también podrán probar esta beta, aunque no la recibirán ya como éstos, y según Google también están colaborando con Essential, Huawei, HMD Global, OnePlus, Oppo, Razer, Samsung, Sony Mobile, Transsion, Vivo y Xiaomi para incorporar esta versión en dispositivos tanto nuevos como ya existentes a finales de otoño. De hecho, los de Essential han aprovechado la ocasión para anunciar que el suyo será el primer smartphone "no Pixel" en recibir la actualización.

