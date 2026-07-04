Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 4 de julio

Vuelve el fin de semana vuelven las restricciones del Hoy No Circula Sabatino. Esta iniciativa, coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), busca moderar los niveles de polución en la Zona Metropolitana del Valle de México restringiendo el tránsito de determinados automóviles.

Así que, si planeas realizar traslados urbanos en tu coche, resulta indispensable verificar qué tipo de holograma posees y los dígitos finales de tu matrícula. Conviene tener presente que la normativa no solo abarca las 16 demarcaciones territoriales de la capital, sino que se extiende hacia múltiples zonas municipales del Estado de México. En específico, el reglamento se implementa en las siguientes áreas:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Ten presente que si tu ruta contempla cruzar o circular por cualquiera de estos puntos geográficos, estarás sujeto a las mismas directrices de restricción vial.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Para reducir la contaminación, lo que se ha pensado como decimos es reducir el volumen del tráfico en las calles. Así, los fines de semana cuentan con sus propias normas dentro del Hoy No Circula Sabatino. Estono quiere decir que todos los conductores tengan que dejar sus coches en casa. El holograma, el número final de la placa y la posición del sábado en el mes (par o impar) dictan quiénes tienen luz verde para circular y quiénes deben apagar el motor.

También es vital recordar que el Hoy No Circula sabatino no opera de forma ininterrumpida las 24 horas. Las limitaciones viales inician en punto de las 05:00 y concluyen a las 22:00 horas, lo que significa que en el horario nocturno y de madrugada el libre tránsito está permitido, siempre y cuando las autoridades no activen una fase de contingencia ambiental u otra medida extraordinaria que modifique los lineamientos habituales.

Tomando como referencia la fecha del 4 de julio de 2026, el calendario nos marca que estamos ante el primer sábado del mes, clasificándose de este modo como "semana impar". Es decir, los automóviles particulares dotados con holograma 1 cuyas placas terminen en un dígito impar se verán obligados a suspender actividades durante la ventana de tiempo estipulada.

Si tu auto coincide con estas características, deberás guardarla y esperar a que rebase la hora del corte nocturno. Al contrario, aquellos conductores cuyos vehículos cuenten con holograma 0 y 00 gozarán de plena libertad para trasladarse por la metrópoli sin penalización alguna. Por su parte, los coches con holograma 2 no tienen permitido transitar ningún sábado del mes.

Más allá de las reglas generales, existe un grupo que goza de inmunidad frente a estas medidas ecológicas, permitiéndoseles transitar sin contratiempos. Son los siguientes casos

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Paul Hanaoka

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