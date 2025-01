Uno de los mayores expertos en envejecimiento acaba de explicar qué hace él mismo para vivir más. Tiene sentido

Y no lo dice un cualquiera, lo dice Michael N. Hall, Premio Fronteras del Conocimiento, candidato clarísimo al Nobel y, sobre todo, una de las personas que más han contribuido a nuestra comprensión del desarrollo del cáncer. Es más, lo dice en un contexto muy interesante.

Hace unos días, Hall recibió el Premio Balzan 2024 por sus investigaciones sobre el crecimiento celular e Irene Hernandez Velasco tuvo la suerte de poder entrevistarlo para El Confidencial. En esa conversación, la periodista le preguntó si tomaría unos nuevos medicamentos que, usando los mismos TOR que él había descubierto, "evitaban el envejecimiento".

¿Evitar el envejecimiento? Hay que tener en mente que 'envejecer' no tiene nada de sencillo. Casi al contrario: durante años pensamos que el desarrollo de la célula tenía mucho que ver con la alimentación, pero subestimamos la complejidad del proceso. Hall, precisamente, trabajó con una serie de proteínas que "ayudan a controlar varias funciones celulares, incluso la multiplicación y la supervivencia de las células".

Ahora sabemos que inhibir los niveles de estas proteínas hace que los individuos vivan más tiempo. Por lo tanto, la pregunta de Hernández está muy bien traída.

Y el científico fue rotundo. "Ni los tomo, ni los tomaría".

¿Por qué? En primer lugar, explicó, por "con los fármacos siempre ha un riesgo". Pero, sobre todo, porque no son necesarios. "Yo lo que hago es que como bien, no fumo, me gusta el vino pero lo bebo con mesura. Eso es suficiente. Comer con moderación es muy importante, porque son los nutrientes los que activan los TOR", continuaba.

Y tiene sentido. Porque "comer poco retrasa el envejecimiento". Según hemos ido comprendiendo poco a poco, es precisamente "la restricción de alimentos reduce la actividad de TOR, lo que desemboca en unos cambios metabólicos que, en resumen, tienen como efecto una vida más larga y sana"

Al fin y al cabo, "hay muchas enfermedades como el cáncer o la diabetes que son enfermedades asociadas al envejecimiento y relacionadas con los TOR".

No es precisamente una sorpresa. Desde hace casi una década, sabemos que dietas ligeras y consumir alimentos bajos en calorías son capaces de "reducir hasta un 15% el índice de mortalidad de la población, sobre todo por causas cardiovasculares". No es lo único, claro: el estilo de vida, la prevención de factores de riesgo (como el consumo de tabaco) o el control de enfermedades infecciosas tienen también un papel clave.

Eso sí, no siendo una sorpresa es reconfortante escuchar a uno de los mayores expertos mundiales en el tema defendiendo que este tipo de acciones sencillas pueden tener un impacto importantísimo en la vida diaria.

Imagen | Ingrid Singh / Danie Franco

