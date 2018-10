Sanidad ordena sacar miles de productos homeopáticos de las farmacias de toda España

Sanidad acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la lista de productos homeopáticos que han solicitado autorización para ser comercializados legalmente para el consumo humano. Se trata de 2008 referencias. En ese listado había un golpe sin precedentes a la homeopatía.

Y es que todo lo que no está en la lista debe dejar de comercializarse. Es decir, el Gobierno ha ordenado la retirada inmediata de todos los productos homeopáticos que no están en el listado. Aún no tenemos cifras concretas, pero, según las cifras del Ministerio, miles de productos deberían de retirarse de las farmacias del país.

La homeopatía ya no podrá jugar al despiste

Se trata de una vía derivada la regulación que impulsó el Ministerio de Sanidad con Dolors Montserrat y que ha continuado bajo el nuevo gobierno. Con ese procedimiento, se obligaba a los fabricantes a regular sus productos y, a costa de denominarlos 'medicamentos', se conseguía iluminar un mundo, el de la homeopatía, deliberadamente oscuro.

A partir de ahora, solo 2.008 tipos productos homeopáticos podrán comercializarse en España. Los que (independientemente de diluciones, presentaciones y formatos) han iniciado los trámites de regulación. Aunque aún no han sido aprobados, con esta publicación el Ministerio ordena la retirada inmediata de todos los productos homeopáticos que no estén en el listado.