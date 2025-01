No estás solo, media España se ha puesto mala en las últimas semanas: la crisis sanitaria actual no es casualidad

No son ni uno ni dos. Ahora mismo, mientras escribo esto, hay al menos cinco virus distintos saturando las urgencias de toda España. Tanto es así que muchos medios hablan ya de "quintudemia". Y eso que, según los datos epidemiológicos disponibles, el pico de la epidemia de gripe aún no ha llegado.

¿Qué está pasando en España?

Lo que es (y lo que no es) la quintudemia. 'Quintudemia' no es una palabra técnica y, mal usada, puede generar cierta preocupación desmedida; pero resulta muy útil para visualizar que la proliferación de enfermedades de las últimas semanas no es algo sencillo y definido.

Lo que vemos es un sistema sanitario saturado: listas de espera interminables, personal escaso (y maltratado), medicamentos en falta... Lo que no vemos son cinco virus distintos (con sintomatología distinta y que afectan a segmentos demográficos distintos) moviéndose bajo el radar hasta que todo explota.

¿Cuáles son esos virus? Los virus que más se ven en consulta ahora mismo son el de la gripe, el del Covid-19, el virus respiratorio sincitial (VRS), el rinovirus y el norovirus.

Eso no quiere decir que no haya más (ni que en algunas zonas otros virus sean más prevalentes). De hecho, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro sistema epidemiológico de control, es probable que haya más. Lo que si sabemos que estos cinco están causando el problema.

Empecemos por el norovirus. Los norovirus son un grupo de virus extremadamente contagioso que provocan fiebre, dolor de cabeza y mialgia generalizada; pero, sobre todo, provocan gastroenteritis. De hecho, se calcula que en los países desarrollados es el causante de la mitad de todas las gastroenteritis.

¿Podemos estar seguros? Lo cierto es que no. A diferencia de otras enfermedades (como la gripe, el covid o o el VRS), no tenemos datos reales sobre el norovirus. Según las estimaciones, afecta a unas 100.000 personas cada año en España; pero son eso, estimaciones.

De ahí que, en el fondo, sabemos que el norovirus ha estado haciendo estragos en España durante estas semanas, pero no tenemos datos de calidad que así lo demuestren. Es una de las epidemias que están ahí, pero están invisibilizadas.

La otra es el rinovirus. Hay más de un centenar de tipos serológicos de rinovirus capaces de provocar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Los del resfriado común.

El resfriado común es una enfermedad muy extendida, pero muy difícil de combatir. Como le respondieron a Martin Moore, investigador de la Universidad Emory, cuando preguntó por qué no había una vacuna contra el resfriado: "nunca habrá una vacuna para el resfriado. Sencillamente no es posible". Al menos, no por ahora.

Eso hace que sea otra enfermedad poco monitorizada, pero que suma (y suma mucha) presión al sistema. Cuando los rinovirus apretan fuerte, medio país amanece resfriado.

Lo que no está invisibilizado, pero está en remisión es el VRS. El virus respiratorio intersticial es conocido por ser uno de los responsables clave de las bronquiolitis (una infección respiratoria grave que afecta, sobre todo, a los bebes). La buena noticia es que, según los datos del Centro Nacional de Epidemiología, contagios, ingresos y casos graves están bajando. Pronto pasará el pico de la epidemia.

Los datos de COVID son buenos. Mucho más bajos que en años anteriores. Eso no quiere decir que no haya casos, solo que las cifras son bajísimas y todo hace pensar que siga así. Contribuye a la "quintudemia", sí; pero poco.

¿Y la gripe? Esa es la gran pregunta. Según los últimos datos disponibles del Centro Nacional de Epidemiología, las cifras de gripe son bajas, pero a diferencia de las del COVID la situación no va seguir así: la circulación del virus de la gripe está creciendo y eso va a causar problemas en las próximas semanas.

Eso significa una sola cosa: lo peor está por llegar. No sabemos cómo irá esta temporada de gripe, pero es cierto que sí sabemos que la situación va a ir a peor. Si el pico de este año se parece a cualquiera de los años anteriores post-pandemia, la saturación hospitalaria va a incrementarse. Y mucho.

Ahora media España está enferma. En la inmensa mayoría de casos, no será algo grave. Pasará en unos días. Pero, para entonces, estará enferma buena parte de la otra mitad.

Imagen | Eneas de Troya

