España empieza 2025 con la gripe aviar a las puertas: Portugal acaba de encontrar el virus en una granja con 55.000 gallinas

El 3 de enero, Portugal notificó el primer foco de gripe aviar altamente patógena en aves de corral de esta temporada. Y no eran ni una ni dos individuos: se trataba de una explotación de 55.427 gallinas ponedoras en las afueras de Lisboa.

En las últimas cuatro semanas, Europa había localizado 99 casos de gripe en aves silvestres, 23 en aves cautivas y 33 en aves de corral; pero la península había conseguido escaparse. De hecho, en España solo hemos detectado 20 brotes silvestres en el último año (prácticamente todas en Galicia) y no se ve gripe en explotaciones agrarias desde febrero de 2023.

Ahora, con el foco de Portugal, la situación cambia.

Porque, aunque era esperable... Al fin y al cabo, "el descenso de temperaturas y el aumento de movimientos migratorios de aves silvestres en esta época del año" son elementos centrales que impulsan el "incremento de la circulación y la diseminación del virus".

...no deja de ser poco tranquilizador. Más aún cuando EEUU acaba de certificar la primera muerte humana por H5N1. No debemos olvidar que, "aunque el contacto estrecho con animales infectados sigue siendo la principal vía de transmisión a humanos [y esto es buena noticia], los expertos alertan sobre casos recientes en los que no se ha identificado esta relación directa".

Dos casos de este tipo, de hecho, han ocurrido en EEUU.

El riesgo general sigue siendo bajo. La OMS sigue considerando que "el riesgo general para la salud pública que plantea el A(H5N1) es bajo" y argumenta que es tranquilizador el hacho de que la expansión del virus sea tan grande (porque llegada a cierta masa crítica, lo que se pone en evidencia es que la variante no puede saltar fácilmente a humanos). Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo una enfermedad esencialmente aviar ya ha saltado a más de 50 especies de mamíferos.

Pero, como explicaba Elisa Pérez-Ramírez (veterinaria del CISA-CSIC), "con una mutación el virus podría acceder mejor a nuestras células pero para una pandemia hacen falta otras mutaciones simultáneas que faciliten transmisión entre humanos".

"Aun así, no hay que bajar la guardia, está cada vez más cerca", continuaba Pérez-Ramírez en La Razón. Y es que lo más complicado de todo este asunto es ver cómo el virus, pese a ser incapaz de superar las barreras inmunológicas que nos protegen de él, va consiguiendo pequeñas victorias.

En pocas palabras, estamos a la misma distancia de vivir una enorme pandemia mundial de gripe como de que no pase absolutamente nada. Y esta incertidumbre supone, en sí misma, un problema.

¿Y es España? "En España, la circulación del virus en la actual temporada y hasta la fecha sigue siendo limitada, no habiéndose detectado ningún caso [...] desde julio de 2024", dice el Ministerio. Gracias a eso "nuestro país mantiene el estatus de libre de enfermedad en todo el territorio nacional", pero todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Y la gran pregunta sigue siendo la misma, ¿estamos preparados?

