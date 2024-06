Cada vez hay más expertos preocupados por el peor brote de gripe aviar conocido. Y no es por la gripe

Ya son tres los estadounidenses que ha dado positivo de gripe A (H5N1) en los últimos días. Todos ellos se contagiaron, presumiblemente, en las granjas de vacas en las que trabajaban. Sin embargo, el último caso es distinto: por primera, vez no es un simple positivo.

El tercer paciente ha tenido síntomas respiratorios. Y esto es importante.

Más de 250 millones de aves muertas a sus espaldas. El linaje actual de esta cepa de gripe (la H5N1) se detectó por primera vez en un grupo de gansos de la provincia china de Cantón en 1996. Desde entonces, no ha parado de dar problemas. Hablamos de una variante muy transmisible entre aves de corral y que podía provocar una enfermedad hemorrágica con mortalidades de hasta el 40%.

Eso se refleja en el último recuento oficial. El último recuento, a finales del año pasado, hablaba de más de 250 millones de aves muertas. Pero presumiblemente eran muchas más porque, a principios de año, nos enteramos de que el virus lleva meses moviéndose bajo el radar en su inmensa población de vacas.

Voces de alarma. En parte por la naturaleza cambiante del virus y en parte por el cambio en el modelo de explotación agraria, la enfermedad empezó a preocupar a los expertos por su impacto económico, también por su potencial para afectar a los humanos".

Como bien aprendimos durante la pandemia del COVID, la ecuación es sencilla: a más circulación, más copias del virus y más saltos interespecies... mayor es la probabilidad de que alguna mutación acabe por convertir esta gripe en un problema de salud pública para los seres humanos.

Sin embargo, la OMS siempre ha estado muy tranquila. Como señalaba Sergio Ferrer, es que pese a todo la internacional consideraba que "el riesgo general para la salud pública que plantea el A(H5N1) es bajo". Y, lo curioso es que el motivo es igual de simple.

Que llegado a cierta masa crítica, si no ha pasado ya es que no va a pasar. Conforme crecía la gripe aviar y la zoonosis se hacía más grande, la comunidad científica se empezó a preocupar. Pero cuando el brote mundial alcanzó una dimensión tan extremadamente grande, los mismos científicos empezaron a calmarse. Después de tanta circulación, copias y especies, si el virus no había saltado al ser humano de forma contagiosa era porque no era algo sencillo.

El hecho de que el paciente de Texas parezca que se contagió a través de los ojos (gracias a microgotas de leche que había en el ambiente) es un buen ejemplo de que la gripe tenía difícil moverse entre humanos por los canales habituales. El caso de Michigan que es similar, también lo confirme. Sin embargo, hay más cosas que considerar.

¿Tenemos motivos para estar preocupados? La pregunta es compleja. Por un lado, estos tres casos norteamericanos no cambian el análisis global. No obstante, como señala Maddie Bender en Slate, hablamos de tres casos con características raras y poco tranquilizadoras que se han dado a mucha distancia entre sí.

Esto no sería un problema si no constatáramos que hemos aprendido muy poco de la pandemia. Pese a las promesas, las inversiones en monitorización de virus respiratorios ni están, ni se las espera. Menos de cinco años después, las agencias epidemiológicas no han mejorado sensiblemente sus recursos. Y buena muestra de ello es que la H5N1 estuviera meses circulando en EEUU sin que nadie se diera cuenta.

Aunque los tres casos norteamericanos no son una invitación a que creamos que "en muchos sentidos, estemos ante la noticia más importante del mundo en este momento", como decía Michael Worobey hace unos meses. Sí debe hacernos reflexionar sobre las limitaciones que tenemos en un mundo lleno de amenazas.

Imagen | Gabriella Clare Marino

