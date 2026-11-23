Algo que hemos escuchado en muchas ocasiones es que las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres. El problema es que cuando desgranamos todos estos datos, vemos que estos años extra no son una ventaja como tal, puesto que al vivir más años también acumulan una proporción significativamente mayor de años lidiando con enfermedades crónicas y dolor.

Está estudiado. Un análisis publicado en 2024 evaluó precisamente esa distancia utilizando datos de la OMS correspondientes a sus 183 Estados miembros. Lo que se detectó fue que entre los años 2000 y 2019, la esperanza de vida global aumentó de 79,2 a 80,7 años en las mujeres y de 74,1 a 76,3 años en los hombres. El problema es que los años vividos con buena salud no crecieron al mismo ritmo.

A escala mundial, la brecha media entre vivir y vivir sano alcanzó los 9,6 años en 2019. Pero al desglosar los datos por sexo, los investigadores comprobaron que en las mujeres esa diferencia era 2,4 años mayor que en los hombres. Y más concretamente, se detectó que las afecciones que más contribuyen a alargar esos años de mala salud en la población femenina son las enfermedades neurológicas, los trastornos musculoesqueléticos y las patologías del tracto urinario y genital.

El infarto. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en mujeres, pero sigue arrastrando el estigma cultural de ser un problema predominantemente masculino. Aquí en 2016, un estudio analizó cerca de 564.000 episodios de infarto agudo de miocardio registrados durante nueve años en la base de datos nacional de Inglaterra y Gales, comparando el diagnóstico inicial al ingresar con el diagnóstico definitivo que se le dio.

Lo que se vio es que casi un tercio de todos los pacientes recibió un diagnóstico inicial equivocado, lo que disparaba la mortalidad en ambos sexos. El problema es que quienes sufrían estos errores con más frecuencia eran mujeres, personas de mayor edad y pacientes con más patologías previas.

Lo que vemos. El caso más importante lo tenemos en los infartos más graves, donde las mujeres tenían un 59 % más de probabilidad que los hombres de recibir un diagnóstico inicial erróneo. Y detrás de este gran fallo se encuentra el estereotipo clínico del paciente infartado, que es un hombre de mediana edad, fumador y con sobrepeso.

Pero además, en las mujeres el infarto se suele presentar con síntomas que no son los típicos que se ven en la tele, con el dolor del brazo izquierdo que es súbito, sino que aparecen síntomas que se asemejan más a la ansiedad o al dolor muscular. Por otro lado, en las mujeres la troponina suele elevarse de manera más lenta, y esto es importante porque es la proteína que nos indica daño en el corazón tras sufrir un infarto.

En la farmacia. El segundo gran punto ciego lo encontramos en los ensayos clínicos que se hacen en torno a diferentes tratamientos, puesto que se excluye de forma sistemática a las mujeres en edad fértil bajo el argumento de proteger de posibles embarazos y evitar la variabilidad hormonal. El problema es que las dosis y los efectos secundarios que tenemos en los prospectos se han visto únicamente en hombres. Y hombres y mujeres no somos exactamente iguales.

Y por poner en números esta diferencia, un estudio de 2020 donde se analizaron 86 fármacos determinó que en 76 de ellos las mujeres presentaban concentraciones más altas del fármaco en sangre y tardaban más tiempo en eliminarlo del organismo. Y en el 96 % de los fármacos donde se daba esa mayor concentración o eliminación lenta, las mujeres sufrían más efectos secundarios que los hombres.

Va cambiando. El hecho de que las mujeres viven más pero acumulan más años de morbilidad ha impulsado un cambio gradual en la investigación médica. En cardiología, varios sistemas sanitarios han comenzado a implantar umbrales de troponina de alta sensibilidad ajustados por sexo, una medida que ya ha demostrado mejorar la detección de infartos en mujeres sin generar sobrediagnósticos. Esto busca sin duda reducir el tiempo de diagnóstico y con ello aumentar la recuperación y la calidad de vida ante diferentes patologías.

Imágenes | Mikhail Nilov

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