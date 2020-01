Un hospital en diez días: así quieren construir un centro para tratar a los infectados de Wuhan, y no es la primera vez

Ante el peligro de desbordar los servicios sanitarios, China ha decidido construir un hospital solo para los pacientes afectados por el virus Wuhan. Lo más asombroso es que esta instalación se construirá en menos de diez días, afirman.

A su favor hay que decir que no es la primera vez que lo hacen. De hecho, en 2003 ya construyeron el Hospital Xiaotangshan, en Pekín, para tratar a la desbordada marea de la epidemia de síndrome respiratorio agudo grave (o SRAG), que acabó con la vida de varios cientos de personas. El nuevo hospital estaría construido para el 3 de febrero.

El Gobierno chino ha confirmado lo que en un principio parecía una noticia fake: van a construir un hospital con unas 1 000 camas dedicado a los pacientes del virus Wuhan, también conocido como 2019-nCov. Este "pequeño hospital" de Tangshan, como lo han bautizado las autoridades, tiene el objetivo de derivar pacientes y cadáveres a una zona controlada, para evitar más contagios.

¿Cómo se realiza tamaña obra de infraestructura? Por suerte, si se puede decir así, China ya tiene experiencia en estos asuntos. La desgracia acaecida en 2003 les ha dado la experiencia suficiente como para llevarlo a cabo con éxito. Por entonces se construyó el Hospital Xiaotangshan de Pekín, destinado a combatir el SARG. De hecho, según han confirmado, el nuevo hospital de Wuhan se construirá siguiendo el mismo modelo.

