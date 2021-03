El futuro cercano se parece mucho a Gibraltar: el Peñón ya ha superado el 70% de vacunados y empieza la desescalada para volver a la verdadera normalidad

Mientras todo el mundo hablaba de Israel, Estados Unidos o Dinamarca, Gibraltar estaba centrado en aprovechar una oportunidad histórica: que tenían vacunas. Y los resultados saltan a la vista: casi un 90% de su población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna, el 72,29% ya tienen la pauta completa y llevan días sin ningún caso, hospitalización o muerte por COVID.

Tanto es así que ayer fue el primer día sin toque de queda y, desde este fin de semana, no serán obligatorias las mascarillas al aire libre. Es decir, que en las próximas semanas vamos a tener un gran experimento social sobre cómo evoluciona la desescalada una vez llegas a un umbral de vacunados a escasos metros de Andalucía. Y eso es una excelente noticia porque mientras media España se pregunta "cuándo nos podremos quitar la mascarilla", Gibraltar ya vuelve a la verdadera normalidad.

El futuro cercano se parece mucho a Gibraltar

El 'milagro' gibraltareño: Porque la primera pregunta que surge al ver lo avanzada que está la campaña de vacunación en el Peñón es "¿de dónde han sacado las vacunas?". Pero, en realidsd, la situación no tiene demasiado misterio. Gibraltar ha recibido cinco envíos de vacunas de Londres (la mayoría de ellos, de hecho, han sido de Pfizer-BioNTech) y eso ha cubierto a la gran mayoría de la población de 35.000 personas (y a casi 2.000 trabajadores transfronterizos). Así, las autoridades de la colonia han puesto 162 dosis por cada 100 habitantes y ya hace días que adelantó a Israel.

Hora de abrir la ciudad: Esa, al menos, es la idea del gobierno de Picardo que el lunes pasado hizo gala de la baja incidencia actual del virus en el Peñón que no solo no tiene casos activos de Covid-19 en el Hospital de St Bernard ni en las residencias de la tercera edad, sino que lleva días sin registrar ninguna nueva infección.

Por ello, el Gobierno gibraltareño anunció un programa de desescalada que, por ejemplo, permitirá pasear sin mascarilla al aire libre; aunque, eso sí, seguirá siendo necesario llevarlas en espacios públicos cerrados, comercios y transporte público. Además, como hemos explicado, eliminará los toques de queda y permitirá a los restaurantes estar abiertos hasta las 02:00 de la mañana.

¿Cómo nos afecta? No nos llevemos a engaño, Gibraltar es un caso muy particular. Se trata de un lugar con una población muy pequeña y con un suministro inusualmente grande de vacunas incluso para formar parte de Reino Unido. Sin embargo, se trata de una ciudad muy parecida a nivel sociocultural a Andalucía y a España. El lugar más parecido a nosotros que está cerca de la inmunidad de grupo, de hecho. Es decir, Gibraltar se parece mucho a nuestro futuro cercano y analizarlo con todo lujo de detalles es algo que no nos podemos permitir no hacer.