España también paraliza preventivamente las vacunaciones con AstraZeneca: esto es lo que sabemos

Con Alemania, Italia y Francia, ya son más de una decena los países que han suspendido la inyección de la vacuna de AstraZeneca mientras se aclara si tiene vinculación con los casos de trombosis detectados. Por ello, esta tarde y de urgencia, el Ministerio de Sanidad convocó al Consejo Interterritorial de Salud, donde están representadas todas las autonomías, para abordar la cuestión.

Finalmente, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas han acordado sumarse al resto de países y paralizar las vacunaciones con la vacuna hasta que se descarten los efectos adversos.

La semana pasada os contábamos que varios países europeos (Austria, Estonia, Lituania, Luxemburgo y Letonia) frenaron el uso de un lote específico de la vacuna de AstraZeneca de manera preventiva después de que saltara una alerta de un posible efecto secundario en forma de trombosis múltiple. A día de hoy, Bulgaria, Islandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos e Irlanda ya han suspendido la vacunación de toda la vacuna.

Como también os contábamos que España había recibido parte de ese polémico lote y las comunidades habían dejado de usarlo, pero que el Ministerio aún no había decidido suspender su uso atendiendo a las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento que sugieren que no hay motivos para pensar que la vacuna tenía relación con esos casos de trombosis. Los datos de Reino Unido tampoco parecen apuntar a que exista esa relación.

He recibido la primera dosis de la vacuna, ¿tengo que preocuparme? En principio, todos los datos apuntan a que la vacuna no tiene relación directa con las trombosis. Las investigaciones de las agencias (y la paralización de las vacunaciones) se enmarca en un procedimiento de farmacovigilancia rutinario que busca minimizar los riesgos. A lo largo de estos meses de desarrollo vacunal, hemos visto casos similares con varias vacunas. No hay pues rzones para preocuparse de momento. No obstante, como con cualquier medicamento, si notamos algún síntoma extraño, es recomendable ponernos en contacto con nuestro médico.