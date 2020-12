España comenzará a vacunar contra el coronavirus "a partir del 4 o el 5 de Enero", según el Ministro de Sanidad

Según acaba de anunciar Salvador Illa, el Ministerio de Sanidad está esperando a que el próximo 29 de diciembre la Agencia Europea del Medicamento apruebe la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer para iniciar la campaña de vacunación "en la primera semana de enero". A partir de ese momento, se empezará a inmunizar al personal sociosanitario, a las personas que viven en residencias y también los grandes dependientes no insitucionalizados (es decir, sin necesidad de que vivan en ellas) siguiendo el plan que presentó el Gobierno hace unas semanas.

Illa, en un evento informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha explicado que "la llegada de las vacunas será progresiva" y ha recordado que "España contará con 140 millones de dosis" con las que el Ministerio espera vacunar a 20 millones de españoles "entre los meses de mayo y junio". Este mismo domingo, el mismo ministro aseguraba en otra entrevista que "al final del verano estará vacunado un 70% de la población".

Un plan que se define con cuentagotas

No obstante, falta mucha información para poder completar la imagen del plan vacunal al completo. Los 140 millones de dosis de los que habla el Ministro, se reparten entre siete vacunas distintas. De la de Pfizer, la que se aprobará si todo va bien el 29 de diciembre, España tiene comprometidas 20 millones de dosis a lo largo de todo 2021. Es decir, en el mejor de los casos se podrá vacunar a 10 millones de españoles. No obstante, no sabemos cuántas dosis llegarán al país para la primera semana de enero.

Tampoco se han terminado de aclarar todos los detalles relacionados con el procedimiento de vacunación. Como hemos visto en el caso británico, las particularidades de conservación de la vacuna han motivado que se centralicen los centros de vacunación en torno a los hospitales. En este sentido, será interesante saber la logística de vacunación de las residencias y los grandes dependientes no institucionalizados.