Algo que es bastante común a día de hoy es comer mientras se tiene una pantalla delante, ya sea el móvil con un vídeo de YouTube o la tablet con la última serie de Netflix. Sabemos casi por instinto que no es el hábito más saludable, y la verdad es que hay diferentes problemas de fondo muy sonados, como por ejemplo el hecho de acabar comiendo más cantidad de comida y volver a tener hambre antes de tiempo.

Se ha estudiado. Durante más de diez años, el consenso divulgativo se apoyó en un estudio publicado en 2013 que apuntaba a que comer distraído provocaba que acabáramos comiendo mucha más comida que si no estábamos distraídos. Pero no solo en esa hora de comer, sino que después, en las siguientes comidas, también se veía un incremento mucho más marcado.

El problema es que esto estaba incompleto hasta este mismo año cuando un nuevo metaanálisis reunió más de cincuenta estudios experimentales que había en la bibliografía.

Lo que se vio. Al analizarlos, los investigadores vieron que comer distraído no produce un aumento de la cantidad de comida que nos llevamos a la boca, sino que hay otros factores mucho más importantes. Por ejemplo, hay distracciones pasivas como ver la televisión que hacen que la atención no esté puesta en el plato ni en nuestro estómago, haciendo que el gesto de llevarse comida a la boca funcione en piloto automático.

Pero la pantalla no es el problema, puesto que si las actividades que se hacen mientras se come exigen un esfuerzo mental activo como jugar a un videojuego, no aumenta la cantidad de comida que se lleva a la boca.

El efecto retardado. Pese a estos datos, los nutricionistas insisten en la importancia de apagar las pantallas mientras se está en la mesa, y no les falta razón porque el verdadero problema llega posteriormente. Aquí la ciencia tiene claro que el efecto que tiene estar viendo la televisión mientras se come afecta a las siguientes ingestas.

Algo que tiene bastante sentido, puesto que quienes comen distraídos tienden a compensarlo comiendo bastante más en la siguiente oportunidad, ya sea en forma de picoteo a media tarde o en la cena.

La amnesia alimentaria. Si buscamos la razón, todo parece apuntar a que la saciedad no depende únicamente de las señales hormonales ni de cuánto se dilate el estómago con la comida que le entra. Aquí tiene mucho peso sobre todo la construcción del cerebro a partir de la memoria episódica de lo que acabamos de comer.

Pero cuando comemos mirando un hilo en redes sociales, leyendo correos o siguiendo el argumento de una serie, nuestra atención visual y cognitiva queda secuestrada por la pantalla. El cerebro no codifica con nitidez los sabores, las texturas ni el volumen real de comida que ha pasado por el plato, y al no generarse una «memoria alimentaria» sólida, la huella de esa comida se desvanece mucho antes y los circuitos del apetito vuelven a activarse antes de hora.

Imágenes | Andrea Piacquadio

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