Basta con navegar un poco por internet o las redes sociales para ver que hay muchos alimentos que se venden con muchas promesas a sus espaldas. Por ejemplo, es fácil escuchar que los arándanos frenan el deterioro cognitivo, que el pescado azul afila la concentración o el chocolate negro protege las neuronas. Pero la realidad es mucho más compleja.

Un problema de base. Durante décadas, buena parte del entusiasmo en torno a la llamada nutrición cerebral se ha apoyado en estudios que observan qué comen miles de personas y quiénes acaban desarrollando demencia años después.

Esa fotografía es valiosa, pero no permite aislar la comida del resto de la vida del participante, puesto que quien consume habitualmente verduras de hoja verde, frutos rojos y aceite de oliva suele tener también mayor nivel educativo, mejor acceso sanitario, más actividad física y menos factores de riesgo vascular. Es por ello que atribuir toda esa protección a un puñado de alimentos concretos es un fallo.

Una dieta. El mejor ejemplo de este choque entre expectativas y realidad clínica es la historia de la dieta MIND, que se vende como una forma de frenar el retraso neurodegenerativo y que nació como un híbrido entre la dieta mediterránea y la dieta DASH.

Esta dieta apuntaba a un grupo de alimentos que se consideraban saludables para el cerebro: verduras de hoja verde, otras hortalizas, frutos secos, frutos rojos como arándanos y fresas, legumbres, cereales integrales, pescado, aves, aceite de oliva como grasa principal y vino. Y por otro lado se encontraban los alimentos que estaban completamente desaconsejados: las carnes rojas, la mantequilla y la margarina en barra, el queso, la bollería y los fritos o comida rápida.

Su demostración. En 2015, un estudio prospectivo disparó la popularidad de este patrón alimentario, puesto que, tras seguir durante una media de cuatro años y medio a 923 adultos mayores de entre 58 y 98 años residentes en comunidades de jubilados de Chicago, los investigadores observaron que quienes seguían con mayor rigor la dieta MIND presentaban una incidencia de alzhéimer un 53 % menor que el grupo que no comía estos alimentos.

No era perfecto. Un segundo estudio publicado en 2023 redujo este entusiasmo, puesto que se vio lo difícil que es aislar el efecto de una dieta específica en un ensayo controlado. Y es que la mejora cognitiva que se ha visto en los estudios puede deberse en parte al efecto de aprendizaje por repetir las mismas pruebas neuropsicológicas, sumado al impacto metabólico positivo de perder peso y mejorar la alimentación general en el grupo de control. Es por ello que decir que un alimento único va a mejorar nuestro cerebro es algo que no tiene un sustento muy bueno detrás.

La trampa del chocolate. En lugar de estos alimentos clásicos, otro gran mantra está en los flavonoles del cacao, que es un compuesto que está presente de forma natural en el té, las manzanas, los frutos rojos y el cacao y que promete mejorar la memoria. En 2023, un equipo publicó un ensayo con 3.562 adultos seguidos durante tres años que recibieron diariamente 500 miligramos de flavanoles extraídos del cacao o un placebo para demostrar si funcionaban.

Y el resultado no apuntaba a que la memoria mejorara al tomar este compuesto natural. Lo que se vio es que quienes ya seguían una alimentación rica en flavanoles partían con mejores puntuaciones en pruebas de memoria dependiente del hipocampo y no obtuvieron ningún beneficio adicional al tomar las cápsulas de suplemento. En cambio, entre los participantes con dietas pobres y niveles basales bajos de flavanoles, la suplementación revirtió esa brecha y elevó su rendimiento memorístico hasta equipararlo con el del grupo bien nutrido.

No era perfecto. Estos resultados apuntaban a que existe una cantidad óptima de flavonales en la dieta, por lo que no actúa como un potenciador cognitivo capaz de llevar un cerebro sano más allá de su límite normal, sino como una corrección de la carencia propia.

Lo que queda en pie. Si se juntan todas las piezas sobre la mesa, la conclusión es mucho menos vistosa que cualquier lista de superalimentos que se deben tomar. Y es que ningún alimento aislado ha demostrado afilar la memoria por sí solo, y las promesas suelen proceder de estudios observacionales incapaces de separar la dieta del estilo de vida que se sigue. Cuando se someten a la prueba de fuego del ensayo clínico controlado, tanto las dietas especializadas como los suplementos muestran efectos discretos, condicionados por el estado nutricional previo.

Lo que sí podemos tener en cuenta es que los patrones alimentarios ricos en verduras de hoja verde, frutas como los frutos rojos, legumbres, frutos secos, cereales integrales, pescado y aceite de oliva siguen asociándose de manera consistente con un envejecimiento cerebral más saludable, probablemente porque protegen durante décadas el sistema vascular, reducen la inflamación sistémica y mejoran el perfil metabólico que sostiene el riego sanguíneo del cerebro.

Imágenes | Ksenia Chernaya

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