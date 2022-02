La última competición de Reddit es ver quién puede crear el cable de red Ethernet más corto

Cables de red Ethernet los hay de muchos tipos, pero la mayoría siempre tienen varios metros de largo. Es normal, ya que muchas veces el router no tiene por qué estar cerca del dispositivo al que vayamos a conectarlo. Ahora un grupo de usuarios de Reddit se ha propuesto alcanzar un curioso récord: el del cable de red Ethernet más corto del mundo.

A través del subreddit r/ubiquiti, estos días hemos visto varias publicaciones donde los usuarios ofrecen imágenes de sus cables Ethernet recortados, con un tamaño de poco más de un centímetro.

Si nos fijamos en las imágenes, cuesta pensar que esos cables puedan llegar a funcionar. Pero algunos de los creadores han mostrado imágenes del "cable" conectado a su router. Lo cierto es que en este caso lo que hacen es reducir el cable al máximo y mantener lo imprescindible para realizar la conexión con el router y el puerto ethernet. Desde hace años circulan por la red algunos cables de red diminutos, pero esta competición de Reddit ha llevado el resultado a niveles fascinantes.

The /r/ubiquiti subreddit has been going back and forth the last few days on who can make the shortest ethernet cable and it’s been seriously cracking me up. pic.twitter.com/OJqsT5RnEl