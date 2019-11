Un sable láser con control de movimiento y un guante para la 'Fuerza' hacen que jugar 'Star Wars: Jedi Fallen Order' sea increíble

Dylan 'Rudeism' Beck no sólo es un famoso streamer en Twitch, sino también todo un maker capaz de fabricar sus propios y originales mandos para disfrutar sus partidas en directo, añadiendo así un importante valor agregado a sus transmisiones.

Su más reciente creación ha sido un sable láser y un guante, los cuales han resultado ser los mandos perfectos para jugar el nuevo 'Star Wars: Jedi Fallen Order', ya que hacen que se convierta en todo un Jedi listo para la batalla.

Final diagnostics on the Jedi controller are done, and it works BEAUTIFULLY - even better than I imagined.



I tested out the Force abilities using the glove sensor, and OH MY GOD it feels satisfying.



This is the coolest controller I've made so far. No contest. pic.twitter.com/b0OaUfhnGa