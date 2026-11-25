Hace unos seis años, en plena pandemia, Virgilio se propuso cambiar de aires. Literalmente. Harto del confinamiento en Oviedo, decidió comprar una pequeña cabaña en un pueblo de montaña de Asturias, una antigua construcción vaqueira por la que pagó 3.000 euros. La suma no era muy elevada, pero convertir aquella construcción abandonada en un hogar habitable requería horas años de trabajo y esfuerzo. Sobre todo si, como es el caso, los trabajos quieren hacerse a mano.

Su historia es interesante porque, más allá de las anécdotas, muestra lo complicado que puede ser emprender un proyecto en la España vaciada.

“Me cuenta la realidad”. La historia de Virgilio la conocemos gracias al canal de YouTube ‘Hilux-aventura’, que hace unos meses publicó una pieza de casi una hora relatando la experiencia de este joven asturiano empeñado en recuperar (con pico y pala)) una antigua cabaña en las montañas del Principado.

El documental no es interesante solo por lo que muestra sobre el avance de los trabajos o el retrato que aporta de la Asturias rural. También confirma que, en ocasiones, un proyecto relativamente sencillo puede acabar complicándose.

“Lo que parecía un sueño sencillo se ha convertido en una carrera de obstáculos, permisos y dificultades. Mientras grandes proyectos transforman las montañas, restaurar una pequeña construcción que lleva décadas abandonada y que sin una forma diferente de habitarla seguiría igual puede convertirse en algo casi imposible”, explica el vídeo, que supera el millón de visualizaciones.

“La compré en 2020”. La historia de Virgilio empieza en 2020, cuando en plena pandemia y confinamientos forzados este joven decidió dar un giro a su vida. “Me piré de Oviedo y empecé a estar más tiempo por aquí, por el pueblo de mis abuelos. Y decidí comprarme esto como un proyecto para mí”.

Cuando se enteró que la cabaña estaba a la venta, no lo dudó y contactó con el vendedor. El acuerdo se cerró por 3.000 euros. De aquello hace ya seis años, un tiempo durante el que Virgilio ha ido rehabilitando poco a poco la construcción a pesar de que, confiesa, cuando empezó con el proyecto “no tenía ni idea” de albañilería. “No había hecho mezcla de cemento en mi vida”.

El vídeo de Hilux_aventura muestra que aún le queda mucho trabajo por delante.

La primera sorpresa. Una cosa es andar con sacos de cemento, ladrillos, palas y niveles, algo con lo que probablemente Virgilio ya contaba al meterse en faena, y otra (muy distinta) lidiar con los trámites burocráticos. “Si la cabaña me costó 3.000 euros, pagué de notarios e impuestos casi 800. Una locura”, relata. La cantidad le llama la atención sobre todo tras embarcarse en otro proyecto en Puerto Rico, una casa que, explica, le genera “muchos menos problemas”.

“[Allí] es muy fácil todo. Yo por ejemplo cuando compré esta cabaña la adquirí muy barata, pero de notario e impuestos prácticamente pagué un 30% de lo que me costó. En Puerto Rico no se pagan impuestos. De abogado fueron 100 euros. No hay notarios”, comparte Virgilio, quien reivindica que si se considera la vivienda “algo de primera necesidad” debería tener una carga fiscal acorde.

Una sorpresa con historia. Aunque el joven admite que la experiencia es “dura” y lleva unos meses condicionado por una operación de la mano y una epicondilitis en el brazo, también confiesa que engancha. “Le vas cogiendo el gusto”. Por supuesto no todo son contratiempos ni sustos. Virgilio cuenta que tras comprar la cabaña descubrió en su interior una moneda del siglo XVIII.

“La cabaña debe tener pues… imagínate: cuando la compré pasé el detector de metales y encontré un maravedí de Felipe V de 1700 o 1740. Estaba metida entre el suelo original”. El joven no aclara qué ha hecho con la moneda, aunque la ley (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Ley 1/2001) prevé que ciertas piezas con valor arqueológico pueden considerare bienes de dominio público.

Imágenes | YouTube (Hilux_aventura)

Vía | El Blog Salmón

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