Valve no perdona y expulsa de uno de sus juegos a AuronPlay por hacer trampa: “Estoy totalmente baneado, de por vida”

La mayor actualización de uno de los shooters online más famosos está a la vuelta de la esquina. ‘Counter-Strike 2’ se lanzará este verano y llegará como una actualización gratuita de ‘CS:GO’. A medida que se acerca la esperada fecha, los aficionados del juego empiezan a prepararse, e incluso algunos afortunados ya pueden disfrutar de una prueba anticipada.

No es el caso de AuronPlay.

El famoso youtuber español, cuyo canal está a punto de alcanzar los 30 millones de suscriptores, no puede jugar a ‘CS:GO’ desde su cuenta principal y tampoco podrá hacerlo utilizarla para jugar a ‘Counter-Strike 2’ (aunque quería hacerlo). La razón no es otra que el ban que ha recibido por hacer trampa el en juego. Y, precisamente, este tipo de prohibiciones de Valve son de por vida.

Como recogen nuestros compañeros de 3DJuegos, AuronPlay contó que acabó baneado: “Estoy baneado (…) una vez me puse cheats para hacer el bobo, para hacer el tonto, eh. Una tarde estaba aburrido, me pillaron, y me banearon. Bueno, de por vida no puedo jugar a Counter-Strike”. Como podemos ver, sus acciones fueron detectadas por el sistema antitrampas de Valve (VAC).

Y el streamer está completamente en lo cierto. Los usuarios que han sido baneados en ‘CS:GO’ no perderán la prohibición con la llegada del nuevo juego. Es decir, también tendrán las puertas cerradas al nuevo ‘Counter-Strike 2’ y versiones posteriores en caso de que las hubiera. Esto se debe a que VAC, aunque a veces no identifica a todos los tramposos, es estricto.

El sistema antitrampas de Valve no perdona

Según la política de baneos de la compañía, las prohibiciones en ‘CS:GO’ son “permanentes, no negociables y el soporte de Steam no puede eliminarlas”. Como podemos ver, existe alternativa alguna para apelar este tipo de medidas automáticas que toman los servidores. Ahora bien, el castigo va incluso más allá de no poder jugar el mencionado título.

Los usuarios que han sido baneados pierden automáticamente el acceso a su inventario de juego. Por consecuencia, no solo no se podrán utilizar los skins (en algunos casos valorados en miles de euros), equipamiento, parches y demás, sino que tampoco podrán ser transferidos a otra cuenta. La única alternativa para volver al juego es utilizar una cuenta secundaria.

Aunque AuronPlay, y cualquier otra personas que haya sido detectado por VAC, totalmente vetado, existe la posibilidad de eludir esta restricción utilizando una cuenta alternativa, al menos de momento. “He jugado a Counter-Strike, he jugado con otra cuenta de Steam”, ha contado el streamer en el mismo vídeo en el que ha revelado el desafortunado ban.

Cabe señalar que los sistemas antitrampas no son algo exclusivo de CS:GO o de Valve, sino que están presentes en muchos otros juegos online. De hecho, son un recurso importante que tienen los desarrolladores para evitar que algunos usuarios perjudiquen las dinámicas de los juegos al utilizar trucos que no están permitidos y mejoren sus ventajas competitivas.

Estos sistemas, no obstante, no son completamente efectivos y no siempre detectan eficazmente los trucos que utilizan los usuarios. Para dimensionar mejor la presencia de este tipo de herramientas en la industria podemos mencionar sistemas como BattlEye, que utilizado en ‘PUBG: Battlegrounds’ y Easy Anti-Cheat, presente en ‘Fortnite’ y ‘Apex Legends’, entre otros.

Imágenes: AuronPlay | Valve

En Magnet: AuronPlay deja Twitch temporalmente: la polémica de Biyín y una tormenta mediática difícil de digerir