Los ríos españoles llevan medio siglo recibiendo invitados sorpresa. El siluro desembarcó en 1974 para que unos pescadores se colgaran un trofeo, el cangrejo rojo entró ese mismo año por la acuicultura y el mejillón cebra se coló por accidente en el bajo Ebro en 2001. Casi todos se quedaron y, cada vez que alguien vacía un canal, descubre cuántos hay en realidad. Pero lo que han encontrado en el Seròs ha sido de pesadilla.

Qué ha pasado. Endesa vacía los canales de sus centrales hidroeléctricas cada dos años para limpiarlos y hacer mantenimiento. En 2026 tocó Balaguer y Térmens, en la Noguera; Seròs y Lleida, en el Segrià; y Gavet, en el Pallars Jussà. Con el fondo al aire, un equipo recorre los canales a pie con pesca eléctrica: una descarga leve inmoviliza al pez unos segundos, los justos para cogerlo con un salabre. Los autóctonos vuelven al río en tanques isotérmicos. Los invasores, no.

23.761 peces. El recuento final ejemplifica el problema: 20.559 invasores (un 86,5%) de una veintena de especies y más de 3.000 autóctonos, sobre todo bavosa de río, trucha y cacho. Lla brema blanca, con 5.576 ejemplares, gobernaba por delante del alburno (1.822) y la lucioperca (1.768). El problema es que Seròs aportó casi tres de cada cuatro capturas, 17.651: allí el 95% era foráneo. En Balaguer, Térmens y Lleida los invasores bajaron al 61,6%. En Gavet, con solo 72 capturas, al 52%.

7.000 metros cúbicos. Esa es la cifra loca: en Seròs aparecieron 7.000 metros cúbicos de almeja asiática (Corbicula fluminea). En una piscina olímpica de 50 por 25 metros y 2 de profundidad cúbica cabrían unas 2.500. Salen unas 2,8. Pepe Conesa, responsable de obra civil de las centrales de Endesa en Cataluña, explica el problema: las larvas, que los técnicos creen que llegan del Segre por la toma de agua de La Mitjana, en Lleida, entran con el agua, se pegan al hormigón y dificultan su paso. Cada vaciado trae más, y mantenerlas a raya se come buena parte del presupuesto en mantenimiento.

Una alfombra. En 2014, Endesa apuntaba que las especies exóticas habían crecido mucho en los últimos años, con las almejas asiáticas a la cabeza. En 2024, la consultora que rescata los peces halló el fondo del canal de Balaguer cubierto de conchas: su directora técnica, Clara Companys, habló de "una alfombra de arena". Es decir, son un residuo a todos los efectos, pero como contienen mucho calcio quieren revalorizarlas como abono.

Qué tiene de malo. La Corbicula viene del sur y el este de Asia, filtra agua, es hermafrodita y prefiere aguas claras, oxigenadas y fondos arenosos. Figura en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras desde 2013, que prohíbe poseerla, transportarla, comerciar con ella o soltarla. Obstruye centrales, conducciones y canales de riego, y bajo su manto mueren las plantas sumergidas y desciende estrepitosamente el nivel de oxígeno.

Si no crees en el cambio climático, no sigas leyendo, porque este avance se debe al calentamiento: según Conesa, cuanto más al sur, más invasoras, y Gavet, en la cuenca de Tremp, tiene aguas más frías y más lejos de la cuenca directa del Ebro. Companys ya advertía en 2024 de que irá a más.

19 millones. Un estudio cifra el gasto contra las invasoras en el regadío español en al menos 19 millones de euros al año (dato algo arcaico, de 2021), casi todo de administraciones y confederaciones, que dedicaron el 66% a gestionar después de la invasión en vez de prevenir. Los regantes también pagan: los de Mérida llevan una década con la almeja asiática y han puesto entre 800.000 y 850.000 euros para mantener limpios los conductos. Para que tengamos contexto, el mejillón cebra ha infestado más de la mitad del sistema principal de riegos del Alto Aragón, unos 2.500 kilómetros de canales, colectores y desagües.

Y 19 gigantes. Seròs devolvió también siluros de tamaño descomunal: 19, algunos cerca de los 2 metros y con entre 10 y 12 años. “Nunca habíamos encontrado tantos siluros ni tan grandes”, dijo Conesa. Es el pez que desde el embalse de Riba-roja fue remontando el Segre hasta Lleida. Los peces locales se sueltan aguas abajo; estos no pueden volver porque son invasores.

¿Y qué hacen con ellos? Sacrificarlos en el acto, los trocean y su carne alimenta a las aves del Centre de Fauna de Vallcalent, en Lleida. Los Agents Rurals recuerdan que un siluro capturado debe sacrificarse y que no hacerlo cuesta entre 100 y 3.000 euros. El vídeo de Endesa disparó los comentarios en Instagram: muchos creían que lo había generado una IA. Era real.

Un canal de 1914. El de Seròs se construyó entre finales de 1912 y principios de 1914 para La Canadiense: toma agua del Segre justo antes de entrar en Lleida y la devuelve al río en Aitona. Esta es la clave. Por suerte, cada vaciado funciona como un censo y las limpieza se ejecutan con puntualidad germana. En 2014 salieron más de 7.000 peces exóticos y se rescataron unos 6.000 autóctonos. En 2024, 61.778 frente a 2.776. En 2026, 20.559 frente a 3.202. De las almejas hay tantas que Endesa solo da el volumen. No, no nos podríamos dar una buena mariscada con ellas. Son tóxicas, no como los langostinos café.

Imágenes | Endesa / ACN

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