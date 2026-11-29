Si te gusta viajar por España y conocer sus pueblos, montañas y playas, probablemente ya lo hayas experimentado en tus carnes bolsillos: turistear en nuestro país cuesta cada vez más dinero. Tanto se ha encarecido, de hecho, que en función de la fecha es probable que te compense más viajar al Caribe o el Sudeste Asiático que irte a Baleares o las Canarias. Ahora un informe de STR y Cushman & Wakefield acaba de revelarnos (con cifras y porcentajes) hasta qué punto se ha disparado el coste de alojarse en un hotel de España.

También confirma que el turismo es cada vez un negocio más redondo, algo que lleva tiempo sugiriendo el INE.

La cifra: 177,7 euros. Ese ha sido, según el Barómetro Hotelero de STR y Cushman & Wakefield, el precio medio diario (ADR) de los hoteles españoles durante los nueve primeros meses del año: 177,7 €. No solo es una cifra elevada, sino que supera en un 5,5% el promedio de 2025, lo que muestra la tendencia ascendente que sigue el sector. Durante el mismo período, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) crecieron también un 6,4% interanual hasta situarse en 137,2 €. Esa cifra se explica en parte por el aumento de la ocupación media, que subió casi un punto porcentual.

Bajando al detalle. Esa es la ‘foto’ a nivel nacional, si bajamos el foco y analizamos cada región por separado se comprueba que hay diferencias considerables. El mayor precio medio se registra en Marbella, con 408,3 € por noche (+5,9%) y un RevPAR de 297,7 €. Son elevados también los indicadores de Baleares (258,2 €) y Guipúzcoa (243,8 €), que ha elevado su tarifa media un 12,5% y un 13,9% el ingreso medio. A modo de referencia, en Barcelona la tarifa media ronda los 195 € y en Madrid 180,8. Zaragoza se sitúa en el polo opuesto como la gran urbe más económica, con un coste medio de 85 €.

¿Afecta a la demanda? Curiosamente, no parece que ese incremento de precios esté pasando factura a la demanda. Según el barómetro de STR y Cushman & Wakefield, Alicante alcanzó una ocupación del 86,7%, Málaga del 84,5%, Valencia del 83,6% y Barcelona del 81,6%. Madrid no alcanzó la barrera del 80%, aunque se quedó muy cerca (77%). El mayor incremento de las tasas de ocupación lo registró un destino clásico de sol y playa: Marbella, que repuntó cerca de un 5%. El indicador de hecho solo descendió en Canarias, Córdoba y Vizcaya y con retrocesos inferiores al punto porcentual.

El panorama es lo suficientemente bueno como para que el sector esté ganando atractivo para los inversores. “El crecimiento sostenido de las tarifas hoteleras confirma el atractivo de España para los inversores nacionales e internacionales”, reflexiona en declaraciones recogidas por Cinco Días Luis Arsuaga, responsable de Capital Markets de Cushman & Wakefield Hospitality en España. El informe confirma además otras tendencias que el sector lleva tiempo registrando, como el creciente atractivo del norte.

Tarifa media diaria (ADR) del sector hotelero calculada por el INE para el conjunto de España.

Ingresos por habitación disponible del sector hotelero.

Lo que revela el INE. No es el único informe que sugiere que alojarse en España cuesta cada vez más. El INE también calcula de forma periódica dos indicadores que revelan un progresivo encarecimiento: la ADR y el RevPAR. Si nos fijamos en la primera, vemos que en agosto la tarifa media diaria nacional marcó 166,9 €, el valor más elevado desde que empezaron los registros en enero de 2008. En agosto de 2025 marcaba 155,2. En cuanto a ingresos por habitación (RevPAR), en agosto se alcanzaron los 133,1 €, otro valor récord.

En octubre, último mes analizado, el observatorio estadístico constató un aumento del 7,4% en el índice de precios hoteleros con respecto al mismo mes de 2025. La facturación media de los alojamientos por cada habitación ocupada fue de 130,4 €, un 7,9% más que hace un año, y el ingreso medio por cuarto disponible rozó los 94 €. En general, entre enero y septiembre el INE contabilizó la llegada de 80,5 millones de turistas extranjeros y hay quien confía ya en alcanzar este año la barrera de los 100.

Tasa de variación interanual de la tarifa media.

Más allá de las recepciones. El aumento de los indicadores de rentabilidad es solo una cara de la moneda. Desde hace tiempo el sector detecta otra tendencia que coincide con ese progresivo encarecimiento de los hoteles: una pérdida de peso de los turistas nacionales en favor de los extranjeros. El fenómeno se entiende mejor con ayuda de tres porcentajes. En 2025 los residentes en España representaron el 46,2% de los viajeros hospedados en alojamientos del país. En 2019 suponían el 48,5%, en 2010 el 56,4% y en 2005 el 59%.

Hace un año YouGov hizo una encuesta para aclarar cómo estaba afectando la subida de precios al turismo local y se encontraron con que, si bien el 65% de los españoles aseguraba haber viajado durante sus vacaciones de verano, el 87% de los que se movieron por España notaron un aumento de precios. En general, el 66% de los turistas españoles tuvieron que acortar sus vacaciones, replantearse el destino o directamente renunciar a sus vacaciones por la subida de precios, algo en lo que influyen los hoteles, pero también el combustible y el precio de los vuelos y el ferrocarril.

Imágenes | John Legrand (Unsplash), Korng Sok (Unsplash) e INE

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