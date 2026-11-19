Imagina el cartel de una final donde tienes a un campeón del mundo en fútbol, un tipo que lleva décadas llenando estadios y el director de un festival de cine. No es un amistoso de verano, sino la lista de aspirantes al Tambor de Oro 2027 de San Sebastián. Y para quien se pregunte cómo se compara a un futbolista con un compositor, la respuesta honesta es que no se compara: se celebra.

Qué es el Tambor de Oro. Es el galardón que el Ayuntamiento entrega cada 20 de enero, día de San Sebastián, durante la tamborrada infantil. Existe desde 1967 por el Centro de Atracción y Turismo. Según el reglamento, premia a quien más haya contribuido a dar a conocer Donostia y a proyectar una imagen positiva fuera. O sea, no hay criterio artístico: no se premia al mejor libro, al mejor gol ni a la mejor croqueta, sino al mejor embajador.

Puedes acceder al reglamento en DonostiaKIN, el trámite de elección y el proceso de elección: la Junta de Portavoces selecciona hasta tres finalistas. Si hay mayoría cualificada, dos tercios con representación ponderada del pleno (no un voto por grupo), se otorga directamente. Si no, vota la ciudadanía, que vota desde hace una década. Y al principio solo podían ganarlo quienes habían nacido en la ciudad. En 1986 cambiaron la norma, y los donostiarras ya pueden ser embajadores. Aunque deberíamos recordar que un vasco, de facto, nace donde quiere.

El criterio: “lo que sea, pero que se note”. El listado de premiados incluye al cocinero Pedro Subijana, la escultora Cristina Iglesias, un nadador paralímpico elegido por voto popular, una activista contra los desahucios, la artista Esther Ferrer y el CEO de una biotecnológica. También se ha premiado a eventos, como la Clásica ciclista. Las últimas ediciones fueron para la productora Moriarti, elegida entre 98 candidaturas, y para el tenor Xabier Anduaga, “por llevar el nombre de la ciudad allá donde actúa”. Un tambor, al fin y al cabo, es instrumento de ritmo y ruido y el premio es para quien más ruido haga fuera de casa.

Quién decide. Los ciudadanos proponen, los servicios municipales filtran y el 1 de diciembre se reúnen los cinco grupos políticos del Ayuntamiento. Necesitan dos tercios de los votos, y si no los logran sale una terna y vota la ciudad. Como el que ha intentado elegir restaurante en un grupo de WhatsApp de cinco personas, el reto es sumar sin que nadie imponga veto.

Cuando no cuaja, pues se queda sin dar. En 1984 el pleno rechazó que fuera para los Duques de Alba y quedó desierto; en 2017 pasó lo mismo. En 1981 se concedió a un periodista y, dos años después, el pleno le retiró el galardón por un artículo polémico. Es el único caso conocido de “devuélvame el tambor”. En 2003 el alcalde directamente retiró la candidatura de La Oreja de Van Gogh.

Los candidatos. Parece la quiniela más rara del año:

Fútbol: Oyarzabal y Zubimendi, campeones del mundo (este último ya en el Arsenal, lo que complica lo de “vecino”), además de Xabi Prieto y el presidente del club.

Oyarzabal y Zubimendi, campeones del mundo (este último ya en el Arsenal, lo que complica lo de “vecino”), además de Xabi Prieto y el presidente del club. Cultura: Ane Gabarain y Elena Irureta, que repiten, y José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia hasta fin de año, con la maleta casi hecha.

Ane Gabarain y Elena Irureta, que repiten, y José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia hasta fin de año, con la maleta casi hecha. Cocina: Arzak, que ya tiene bien merecida la Medalla de Oro, y la tarta de queso de La Viña. Un campeón del mundo contra un postre.

Arzak, que ya tiene bien merecida la Medalla de Oro, y la tarta de queso de La Viña. Un campeón del mundo contra un postre. Los habituales: Bruce Springsteen y David Bisbal. No sabemos si El Jefe está al tanto de que compite. Ojalá la llamada, a ambos, arranque con un “Cómo están los máquinas”, lo primero de todo.

Eso sí, de los 46 aspirantes, solo once son mujeres (si bien hay una edición femenina). Las propuestas son de la ciudadanía, no del Ayuntamiento, pero para ser un torneo con tantos campeones, conviene mirarse la banda. Las candidaturas han bajado de 98 en la edición que ganó Moriarti a 56, hasta los actuales 46.

El trofeo. Tomás Hernández Mendizabal, pintor, hizo el dibujo y las letras durante unos 50 años. Colgó los pinceles en 2020. Tomó el testigo Iñigo Arístegui, artista donostiarra de 57 años con tienda de arte en la calle Mari. Pinta sobre un círculo de cuero de 25 centímetros, además de ser un prestigioso escultor.

Premios de consolación. Existe además la Medalla al Mérito Ciudadano, de la que se dan hasta cinco al año entre 65 candidatos y con otra lógica: agradecer lo que se aporta a la convivencia, no lo que se proyecta fuera. Oyarzabal, Rebordinos y el club Arraun Lagunak juegan en las dos ligas, por ambas bandas, con doble ficha. Mientras llega el 1 de diciembre, la lista de apuestas sigue abierta, aunque el favorito, como siempre, es el consenso.

Imágenes | Danborrada

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