Que la Navidad empieza cada año un poco antes lo saben hasta los supermercados. Y que las ciudades la convirtieron en negocio, también: Madrid enciende más de 14 millones de bombillas en poco más de 250 emplazamientos. Luego están las de Vigo (aunque en realidad la mayor parte proceden de Puente Genil) o las de Barcelona. Llegan las luces y empieza la competición.

Se dice que Martín Lutero, el reformista alemán, colgó velas en un árbol para emular el brillo de las estrellas. Sospecho que esta leyenda es una invención que no hubiese sobrevivido al incendio de no ser por su simbolismo: la luz de la esperanza en un momento de absoluta división. Pero a nosotros nos interesa otra historia, la de Onda, un pueblo de Castellón que ha presentado un concurso donde se premia la mejor decoración de balcones, fachadas, jardines y calles.

¿900 euros? El concurso parte de 2 categorías. La colectiva (comunidades de vecinos y asociaciones de barrio) reparte premios de 900, 700 y 400 euros. La particular (balcón, ventana, puerta, fachada o jardín) paga 700, 400 y 200. Hay además un premio especial de 450 euros para la mejor decoración. Si decoras tu balcón a solas, puedes optar por hasta 700 euros. Para los 900 hay que convencer a una comunidad y decorar un edificio entero.

En total son 3.750 euros a repartir como una pedrea. Es lo que suman todos los premios, y lo que costó la convocatoria de 2025 según sus bases. Las bases certifican que el objetivo es crear flujos de paseantes que den vida al comercio local. El Ayuntamiento amplió este año el alumbrado a 18 calles nuevas y también montó un photocall con forma de bola de Navidad. El resto es cosa del vecindario.

Cómo apuntarse. El trámite va por la sede electrónica, con plazo límite hasta el 9 de diciembre. Según las bases de 2025, hay que adjuntar el DNI, donde conste que vives en Onda, o el CIF de la comunidad o asociación. Si el edificio no tiene comunidad, vale un representante con el nombre, el DNI y la firma de los vecinos.

Atención: en un bloque con varias viviendas, la categoría colectiva exige decorar todas las puertas, ventanas y balcones. Efectivamente, el vecino del tercero que pasa de la Navidad te hunde al edificio (no nos pongamos grinch, aunque sea por un año). Después toca imprimir el cartel con el número de registro y ponerlo a la vista.

El jurado. Lo forman la asociación Hosturionda, la de comercios Onda Centre Comercial, los vendedores del mercado y la pescadería, la Junta de Festes y varios concejales. Ellos puntuarán diseño, originalidad e iluminación, de 1 a 25 cada uno. Si hay empate, votan otra vez de 1 a 10, y repiten hasta que gane alguien (que el pescadero te puntúe las luces tiene su miga). El fallo es inapelable y el premio puede quedar desierto.

El barrio campeón. En 2025, el primer premio colectivo fue para la asociación del Barrio El Castillo. Decora de forma coordinada todas sus calles y organiza encuentros abiertos, con chocolate caliente y ambientación con disfraces.

El año pasado se indicó que la decoración debía lucir desde el 12 de diciembre al 6 de enero como mínimo; quien la quitara antes arriesgaba el premio. Cada uno monta y desmonta lo suyo, y cede el derecho de imagen al Ayuntamiento. El premio se entrega por transferencia, con retención de IRPF en su caso (sí, en Hacienda también comen turrón).

Vales, lotes y fines de semana. En Vitoria, una asociación de comercios deja votar a los vecinos y reparte 3 premios (500, 350 y 150 euros) canjeables en tiendas. Puertollano entrega lotes navideños valorados en 250, 180 y 120 euros, con inscripción del 1 al 7 de diciembre. Argamasilla de Alba también reparte, mediante vales de 300 y 150 euros; además prohíbe repetir la decoración del año anterior. Y conviene recordar que Mont-roig del Camp premia con un fin de semana en PortAventura.

Aunque hay vecinos que sacan algo más de rédito. Por ejemplo, en Tres Cantos se reparte 1.600 euros en 3 categorías y solo hace falta demostrarlo con una foto, antes del 16 de diciembre. Ponferrada paga 300 y 200 euros a particulares, 1.000 y 700 a comunidades y asociaciones, y 1.500 y 1.000 a barrios y pedanías. Las solicitudes entran en el Registro hasta el 17 de diciembre a las 14:00. En conclusión, el mejor barrio de Ponferrada cobra 600 euros más que el mejor colectivo de Onda, aunque tampoco es equiparable.

Imágenes | Ayuntamiento de Onda

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