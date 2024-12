Si la pregunta es cómo será los restaurantes del futuro, McDonald´s lo tiene claro: no se parecerán nada a restaurantes

Lo último en los restaurantes de McDonald´s es que se parezcan a cualquier cosa menos a un restaurante. La multinacional de los arcos dorados acaba de dejarlo claro en su patria, EEUU, con un nuevo establecimiento en Los Ángeles que ha generado expectación en el sector, especialmente el local. El motivo: su diseño. O mejor dicho, su enfoque. Las pinceladas que se han ido filtrando del proyecto muestran que será el primero de su tipo, "On the Go", al menos en el mercado estadounidense, con una filosofía claramente enfocada al autoservicio y delivery, sin comedor.

Para comensales sin comensales. La noticia la avanzó la semana pasada en X McFranchisee, que se define como un franquiciado de la cadena de fast food, y a lo largo de los últimos días ha sido replicada en medios como Restaurant Business, The Sun o Quartz, en algún caso con confirmación de la propia empresa: McDonald´s ha decidido probar un nuevo concepto de local en Los Ángeles un establecimiento "on the go" que se parecerá muy poco a los restaurantes tradicionales. Tanto en la forma como en el fondo. Se centrará básicamente en el autoservicio y el pedido online.

Y eso, ¿por qué? Porque está totalmente orientado al consumo fuera del establecimiento. McFrachisee y Quartz precisan que no tendrá vestíbulo, ni comedor, por lo que su actividad se centraría en el autoservicio drive-through, la recogida en ventanilla y el delivery, con taquillas especiales para los pedidos. McFrachisee acompaña su tuit de hecho de varias fotos en las que se puede ver un local de McDonald´s con la bandera "On the Go", taquillas pensadas para la recogida de encargos y un diseño con varios carriles de acceso y salida para el trasiego de vehículos.

¿Es una novedad? Sí. Y no. En EEUU la noticia se ha recibido con expectación, como el intento de McDonald´s de implantar un primer local "On the Go" de su tipo en el país. La realidad es que el diseño incorpora servicios que la compañía ya ha llevado a otros mercados. Su sistema de taquillas McDelivery, por ejemplo, pensadas para pedidos a domicilio y que permiten a los repartidores recogerlos sin entorpecer al resto de clientes, ya se han probado en otros lugares. El drive-through tampoco es una novedad. Desde hace tiempo es una de las señas de la empresa.

Probando fórmulas. Lo que ha generado expectación es la combinación y el enfoque del establecimiento "On te Go". También lo que sugiere sobre el deseo de la multinacional por innovar y probar fórmulas. En 2022 la compañía de los arcos dorados ya inauguró en Fort Worth, Texas, su primer local (casi) totalmente automatizado, en el que los clientes realizan sus pedidos a través de una app o pantallas instaladas en el restaurante y la comida se entrega en una cinta, minimizando el contacto con humanos.

En su día McDonadl´s insistió en que se trataba de un piloto, un "restaurante de prueba" pensado básicamente para clientes de paso que no estuvieran interesados en comer en el local. "Notarás que es considerablemente más pequeño que un restaurante tradicional. ¿Por qué? Las características están orientadas a clientes que planean cenar en casa o mientras viajan", aclaraba. A pesar de eso la fórmula automatizada acabó cosechando algunas críticas.

Bienvenido, CosMC´s. La compañía también ha probado otras innovaciones, como pantallas táctiles de pedido que aceptan pagos en metálico, reduciendo así la necesidad de cajeros humanos, o formatos más rompedores, como CosMc´s, una franquicia de establecimientos de pequeño formato centrados sobre todo en las bebidas y los snacks. Hace justo un año abría el primero, situado en Bolingbrook, Illinois.

¿Por qué es importante? Porque muestra el intento de la multinacional por ganar competitividad en un mercado marcado por dos factores: los cambios acelerados y la fuerte competencia. La apuesta por locales "On the Go" se centran además en la rapidez, nuevas formas de consumo y ofrecen un plus especialmente atractivo para la multinacional. Al prescindir de vestíbulos y comedores, le permite mayor flexibilidad a la hora de buscar locales.

Como recuerda Restaurant Business, un negocio enfocado totalmente en el autoservicio puede instalarse en locales más pequeños y económicos, lo que ya ha atraído la atención de otras cadenas centradas en el fast food. Eso, por supuesto, no significa que vayamos a despedirnos de los restaurantes tradicionales.

Hace solo unos meses la propia McDonald´s anunciaba sus planes de abrir 200 restaurantes a lo largo de los próximos cuatro años en España, con lo que llegaría a 2028 con 800 establecimientos, en su inmensa mayoría (85%) gestionados mediante el sistema de franquicias.

Imágenes | McDonadls

