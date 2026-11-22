Estás en sandalias, porque aún hace calor. Puede que sea finales de agosto o ya mediados de septiembre. Poco importa. Las tiendas se han llenado de decoración otoñal, que convive con la de Halloween y, en algunas, con la de Navidad.

En las redes sociales, la gente empieza a hablar de maratones de Las chicas Gilmore y todo se llena de mantas de cuadros, tazas humeantes y estética cozy. El otoño empieza ahí antes que en la vida real, y con más fuerza de la que, semanas después, seguramente se sentirá en la calle. ¿Está viviendo el otoño una paradoja, la de convertirse en un reclamo de mercado cuando la estación en sí misma está en crisis?

En redes sociales, el otoño comienza cuando Starbucks lanza su Pumpkin Spice Latte (PSL). En Estados Unidos debutó en 2003, pero en España llegó a la carta en 2014 y, como confirman desde su división española, es ahora “una de nuestras bebidas más icónicas y esperadas”.

Vendiendo el otoño

“En España, vendemos una media de 36 Pumpkin Spice Latte al día por tienda, lo que supone aproximadamente 200.000 bebidas al mes”, apuntan. Las ventas suben cada año cerca de un 3%. Para muchos clientes es algo que esperan en cuanto se cierra el verano: “Es un momento en el que retomamos rutinas con nuestros clientes y en el que cobran protagonismo sabores como la calabaza, el maple y las notas más dulces, especiadas y cálidas, muy vinculadas a esta época del año”.

El PSL es emblemático de una tendencia: el otoño se ha convertido en un nuevo motor de ventas. En los 90, la estación era el momento de Difuntos y, si vivías en una comunidad con esa tradición, de alguna fiesta de las castañas. En los 2000 llegó Halloween y se fue asentando. Ahora, el reclamo es el otoño en sí: la “cozy season”, el tiempo de mantita y sofá.

Entrar en un banco de imágenes y buscar la palabra "otoño" es un festival de fotos aspiracionales.

Las firmas de análisis de mercado consultadas no han podido entrar en la cuestión por falta de datos, pero las pistas están en las estanterías de las tiendas, en los feeds de redes sociales y hasta en lo que nos descubrimos comprando. En 2022, Google Trends indicaba que las búsquedas relacionadas con lo cozy se habían disparado desde 2004 en Estados Unidos en los meses previos al invierno.

No es algo exclusivo de ese país: se ha exportado a Europa. Como apunta un análisis de una agencia de marketing británica, “el término cozy season en sí mismo ha explotado en popularidad en la última década y está redefiniendo cómo pensamos en el otoño y cómo las marcas nos venden en esos meses”. La clave está en “la adopción de tendencias y tradiciones estadounidenses”: Halloween, los productos de calabaza, los dulces otoñales.

El PSL será el producto estrella, pero las demás compañías sacan sus propias velas, jerséis abrigosos (aunque no haga tanto frío) o bebidas temáticas con el reclamo de lo calentito y acogedor. Desde Zara Home hasta Pepco, por ir a los dos extremos de la decoración, venden velas Pumpkin Spice.

Todo esto tiene eco en redes sociales, que se llenan de productos otoñales, defensas apasionadas de la manta y el sofá y una presión aesthetic por encajar en los códigos de la estación. Ya en septiembre, todavía con calor, emergen vídeos y fotos de jerséis de ochos y chimeneas aspiracionales encendidas. El algoritmo lo premia y lo refuerza.

La crisis del otoño

Ahí entra la paradoja: mientras ves todos esos contenidos en el móvil, sigues retrasando sacar el nórdico del armario porque el momento se siente inusualmente cálido. ¿Está el otoño de verdad en peligro de extinción, por mucho que nos vendan coronas de hojas secas para la puerta de casa?

“No está desapareciendo, pero sí está cambiando”, responden Ester Prat, investigadora del CREAF y coordinadora científica del proyecto de ciencia ciudadana RitmeNatura, y Alba Formoso, responsable de comunicación del proyecto. “La tendencia climática actual en Europa muestra que el otoño empieza más tarde y es más corto”.

Defina cliché otoñal.

El verano es cada vez más largo en algunas zonas y la cozy season se ha reducido. “Octubre y noviembre son cada vez más cálidos”, indican las expertas, y en septiembre ya no es raro tener días de verano. “Según la AEMET, entre 2010 y 2024 no hubo ningún otoño con una temperatura media inferior a la normal”. “El cambio climático está alterando ese equilibrio y haciendo que las estaciones sean cada vez menos predecibles”.

Esto afecta justo a los elementos que anclan la cozy season. Las hojas amarillentas llegan más tarde, o caen antes de tiempo por estrés hídrico.

Curiosamente, esas hojas son una de las herramientas para estudiar el cambio climático. RitmeNatura recoge datos gracias a la observación directa de la ciudadanía sobre el cambio de color y la caída de las hojas. “Estas observaciones permiten entender mejor cómo responden las plantas al cambio climático y cómo están cambiando los ritmos de la naturaleza y las estaciones”, apuntan Prat y Formoso.

“Quizá el otoño no esté en peligro de extinción en sentido literal, pero sí lo está el otoño que recordamos”, resumen: el de temperaturas suaves, entretiempo y hojas que amarillean poco a poco.

¿Una cuestión de nostalgia?

Cabe preguntarse si lo que nos empuja a abrazar la temporada cozy es la nostalgia por unos otoños que se están perdiendo. “Este fenómeno de la cozy season hace que consumamos el otoño casi como un producto nostálgico o de romantización de una estación que está cambiando y que no termina de reflejar nuestra realidad actual y probablemente aún menos la realidad futura”, responden Prat y Formoso.

“Seguimos imaginando el otoño tal como lo conocemos, aunque cada vez pueda ser más distinto de esa imagen”. Gana la “memoria cultural y emocional” frente a los cambios ambientales.

En Starbucks no lo ven tanto como nostalgia, sino como ritual. Si funciona, creen, es porque los sabores son “reconocibles” y temporales: “Son bebidas que vuelven en un momento concreto del año y que nuestros clientes asocian con la llegada de una nueva estación”. No hablan de nostalgia, sino “de fidelidad”. Si se amplía el foco, aparecen más pistas. La fascinación por la manta y el sofá entronca con otras tendencias, como el cozymaxxing de principios de año, que buscaba crear “un entorno multisensorial” para “llevar la comodidad al límite”.

En un momento de tensiones geopolíticas y angustia, una manta de pelo se convierte en un refugio. Es casi un antídoto ante los mensajes prepper, ya recurrentes (y oficiales), sobre tener preparados kits de supervivencia. Frente a la lata de garbanzos para el fin del mundo, la desconexión confortable y hogareña.

La crisis económica de la década pasada ya dejó una obsesión por la felicidad que popularizó conceptos como el hygge, el aparente secreto danés de la felicidad a base de velas aromáticas y luz cálida. Si entonces se buscaba la paz en el chocolate caliente y los rollos de canela, hoy se busca convertir la casa en un antídoto ante lo negativo.

Una de las grandes tendencias de decoración con las que se abrió 2026 fue el emotional zoning: crear refugios emocionales en casa. WGSN advierte que, para 2027, la emoción “será dinero”.

El coste de perder el otoño

Sea nostalgia, ritual o respuesta a los problemas del presente, la paradoja del otoño tiene consecuencias. Esos otoños más cortos y cálidos pasan factura a los ecosistemas y a las personas. “Claramente tiene efectos sobre la naturaleza, dado que no todas las especies responden igual ante los cambios de temperatura, lo que puede alterar las relaciones entre ellas”, indican Prat y Formoso. Las migraciones, la alimentación o los períodos de actividad de muchas especies pueden verse afectados.

Otro efecto, añaden, es que las hojas que caen tarde “tienen menos tiempo de descomponerse y transformarse en materia orgánica útil para las plantas, retrasando a la vez el alimento para los organismos descomponedores”. Estos cambios están desincronizando el reloj de la naturaleza.

“Los ciclos de flora y fauna se desequilibran y desajustan, de manera que necesariamente van a producirse cambios en la composición de los ecosistemas”, apuntan. “Nuestros paisajes cambiarán, como resultado de esta adaptación, pero la afectación más directa para los humanos se está dando ya en la agricultura”.

Los cultivos pierden “las horas de frío necesarias para completar su ciclo vital”, lo que altera las cosechas. También han cambiado las lluvias y aparecen “segundas primaveras”: con el calor, algunos árboles brotan y florecen antes de tiempo porque piensan que “ha vuelto la primavera”.

Y una primavera fuera de época no es ni cuqui ni inocua. “Esto supone un gran desgaste para la planta, pues producir nuevos brotes y flores requiere agua, nutrientes y reservas de carbono acumuladas”. Están gastando sus recursos cuando no toca y vaciando sus despensas.

Imagen | Jakob Owens, Prchi Palwe, Alisa Anton, Vitalii Abakumov, Bino Le

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